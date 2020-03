La mise à jour du nouvel algorithme de Google signifie de nouvelles meilleures pratiques de référencement pour 2020

Optimisez pour la voix et restez concentré sur un contenu de qualité pour les meilleurs classements de recherche Google.

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

Votre trafic a-t-il sensiblement changé au cours du dernier mois et vous ne savez pas pourquoi? La dernière mise à jour principale de Google en septembre a apporté de nouveaux changements à leur algorithme de recherche, affinant de plus en plus la façon dont leurs araignées d’esprit peignent Internet pour le contenu et le classent par qualité et pertinence pour correspondre à une requête de recherche. Si votre trafic a diminué, il se peut que vous n’apparaissiez plus dans les recherches. Pourquoi cela se produit-il? La réponse est rarement claire en ce qui concerne Google.

Il n’est pas rare que les petites entreprises vivent et meurent en raison de leur exposition à Google, ou de leur absence. Sur les marchés concurrentiels, une position plus élevée dans les résultats de recherche pourrait être le facteur déterminant pour déterminer si les clics et les revenus vous parviennent à la place de votre concurrent. Il garde les experts SEO sur leurs gardes. Mais Google a travaillé dur pour essayer de tuer le SEO. Au cours des dernières années, ils ont engagé un jeu silencieux de chat et de souris avec les experts SEO qui étudient les impacts des mises à jour secrètes de l’algorithme de Google afin que les entreprises puissent essayer de comprendre qui Google privilégie et pourquoi. En 2020, voici ce que nous savons.

Les annonces dominant les SERPs de Google, il y a des frais d’entrée pour classer

Il devient de moins en moins possible de se classer organiquement sur la première page de résultats, même avec de bonnes pratiques de référencement en place. Il y a des années, une requête Google a abouti à une page de «10 liens bleus», ce qui signifie une page épurée affichant une liste des 10 premiers résultats de recherche organiques.

Ces jours sont révolus depuis longtemps. Je viens de googler “hamster food” et la page de résultats du moteur de recherche, ou SERP, était presque toutes les annonces. Il n’affichait qu’un seul résultat de recherche organique visible, juste au-dessus du pli. (Je n’ai même pas de hamster. J’aime juste lancer de temps en temps les robots d’exploration de données pour une boucle.)

«Quatre-vingt-dix-sept sur 100 des SERP de notre ensemble de données n’ont pas dix liens bleus. Seulement trois pour cent le font », explique le Dr Peter J. Meyers, Marketing Marketing Scientist chez Moz. «Ce n’est donc pas l’exception. C’est notre nouvelle réalité. » Cependant, un rang SERP élevé vaut toujours la peine d’être poursuivi. Les utilisateurs des moteurs de recherche survolent souvent les annonces et font défiler les résultats de recherche organiques.Le classement en haut ou la notation d’un extrait dans la boîte de réponse pour une requête de recherche courante revient toujours à toucher le jackpot. Si vous voulez être sûr d’apparaître dans les SERP pertinents, préparez-vous à payer les frais d’entrée et à diffuser une annonce. Après tout, Google est aussi une entreprise.

Optimiser pour la recherche vocale, car qui peut plus se soucier de taper?

Certains experts prévoient qu’au cours de l’année prochaine, nous verrons la moitié de toutes les recherches en ligne, et 30% de la navigation Web en général, devenir vocaux.

Cela signifie repenser votre stratégie de référencement. Pensez à ce que votre client demanderait à Siri ou Alexa. O are sont-ils? Conduisent-ils? La cuisine? Vous travaillez? Que demandent-ils et comment le disent-ils? Comment pouvez-vous vous positionner comme premier résultat de recherche pour leur requête?

Gardez un contenu de qualité comme priorité absolue

Malgré toutes les mises à jour, les objectifs changeants et les méthodes secrètes de l’algorithme omniscient, une stratégie est restée constamment au-dessus de tout reproche: faire du contenu votre roi. Garder votre site Web plein de contenu pertinent et de haute qualité ne peut pas vous faire de tort. En fin de compte, c’est ce que Google recherche, car il devient plus intelligent et plus sophistiqué. Pas les sites Web les plus optimisés pour le référencement, mais les sites Web les meilleurs et les plus pertinents.

L’élaboration d’un catalogue de contenus de qualité prend du temps, du financement et une attention aux détails. Cela ne se fera pas du jour au lendemain et Google ne vous reconnaîtra pas immédiatement.

La nature toujours changeante du SEO rend difficile pour un entrepreneur de PME de suivre le rythme car étudier Google de l’extérieur est un travail à temps plein. Mais le classement SERP est toujours important, et une pénalité Google – basée sur quels que soient leurs nouveaux critères – pourrait signifier que les affaires chutent soudainement si vous tombez par inadvertance. Continuez donc à optimiser, budgétisez les résultats payés et soyez patient. 2020 apporte de nouveaux changements au référencement qui pourraient avoir un impact direct sur vos revenus. Obtenez une bonne équipe de référencement de votre côté et commencez à concevoir votre stratégie maintenant.

