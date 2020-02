La mode, la comparaison des prix en ligne peut économiser 30%

La comparaison des prix en ligne est désormais devenue une habitude pour de nombreux Italiens: avant un achat, petit ou grand, les écarts de prix entre un magasin et un autre sont souvent importants. Les vêtements ne font pas exception. Dans la catégorie Mode et accessoires dit une analyse réalisée par la plateforme de comparaison des prix idealo, la possibilité d’économiser en recherchant les meilleures offres atteint en moyenne 29,7%.

Le rapport, basé sur les offres hébergées par le portail italien Idealo entre le 6 février 2019 et le 5 février 2020, montre également la prévalence des femmes dans les recherches en ligne d’articles de mode. Une prévalence de 50,6% qui prend de l’importance si l’on considère que, dans la moyenne de toutes les catégories, la part des femmes engagées dans la comparaison des prix en ligne n’est que de 38,3%.

Où trouver les meilleures offres

Selon les données de la plateforme, la possibilité de trouver des offres plus avantageuses affecte assez différemment d’un article de mode à l’autre. La comparaison en ligne est particulièrement utile si vous devez acheter des gants, par exemple (avec une économie moyenne pouvant atteindre 76,5%), suivez ensuite ce “classement” chaussettes femme (-58,1%), foulards et foulards (-54,0%), casquettes (-46,9%), chemisiers pour femmes (-44,4%), vêtements de nuit pour femmes (-44,2%), colliers (-41,3%). cravates (-41,0%), vêtements pour femmes (-40,6%), leggings (-38,9%), sacs pour femmes (-36,2%) et sacs à bandoulière (-36,0%) vestes et manteaux encore pour femmes (-35,7%) et enfin bracelets (-35,5%), bottes (-34,9%), bagues (-34,2%), jupes (-34,0%) et pantalons pour femmes (-32,7%).

Les catégories qui gagnent en popularité

Par rapport à 2018, les sous-catégories se développent davantage dans les recherches sur le portail Idealo: mode homme (+ 225,3%), chaussures (+ 103,7%), mode féminine (+ 82,1%), accessoires de mode (+ 69,3%), sacs et valises (+ 32,4%) et montres ( + 22,5%). En revanche, les bijoux ont connu une légère baisse des intentions d’achat: -8,3%.

La mode masculine est plus populaire que l’équivalent féminin, elle ressort des données de l’analyse, également parce qu’il est très fréquent que les prix soient comparés par des femmes à la recherche de produits masculins.