La moitié des nouveaux numéros de TVA ont rejoint le régime de la «taxe forfaitaire»

L’introduction du nouveau régime forfaitaire pour correspond à la TVA (connu à tort comme un impôt forfaitaire et en vigueur depuis 2019) a produit un Augmentation de 6,4% de l’ouverture de nouvelles entreprises autonomes. Il s’agit 545 700 nouveaux numéros de TVA, une augmentation que le ministère de l’Économie définit “assez cohérent».

Près de la moitié de tous les nouveaux numéros de TVA enregistrés en 2019 ont adhéré au nouveau traitement fiscal subventionné.

Introduit par la loi de finances jaune-verte, le régime forfaitaire prévoit une taxation de 15% jusqu’à 65 milliers d’euros de chiffre d’affaires. Pour les moins de 35 ans et les plus de 55 ans, l’avantage est encore plus important: la fiscalité tombe à 5%.

En septembre 2018, alors que la proposition était encore en cours de préparation, une forte augmentation était attendue pour les nouveaux numéros de TVA, également en raison des liens plus étroits sur les renouvellements des contrats à terme introduits par le précédent Décret sur la dignité.

La combinaison de la taxe forfaitaire pour les numéros de TVA et de la dignité Dl aurait eu “pour effet de rendre l’utilisation de la TVA” très pratique pour le travailleur et l’entreprise, par conséquent “, à la fin, nous pourrions avoir un boom travailleurs indépendants “, a écrit AIDP, l’Association italienne des directeurs du personnel. Alors que les contrôles de l’administration fiscale sur les éventuels abus du régime forfaitaire ont commencé en juillet dernier, les données globales boom des numéros de TVA ont été publiés aujourd’hui dans leobservatoire leur est dédié par le Mef.

Données sur les nouveaux numéros de TVA

72,9% des numéros de TVA ont été ouverts par des particuliers, 21,4% par des sociétés anonymes, 3,6% par des sociétés de personnes, 1,8% par des non-résidents et 0,3 % d’autres formes juridiques.

“Par rapport à 2018”, observe l’observatoire, “l’augmentation générale est portée par les personnes physiques (+ 10,5%), grâce à l’adhésion au régime forfaitaire, pour lequel à partir de 2019 la limite de revenus a été étendue à 65 000 euros. Dans l’année 263 043 sujets ont rejoint le régime, avec une augmentation de 34,5% par rapport à 2018; ces adhésions représentent 48,2% du total des nouvelles ouvertures de numéro de TVA “.

Les formes sociales, en revanche, connaissent une baisse de l’écart d’acquisition: -5,7% pour les sociétés anonymes et -12,9% pour les sociétés de personnes. L’augmentation de l’emploi indépendant observée par les numéros de TVA ne peut donc être attribuée principalement qu’à l’introduction de la taxe dite forfaitaire. Pour le moment, il reste difficile de comprendre combien de «migrations» sont passées du travail dépendant au faux travail indépendant redouté par l’AIDP.