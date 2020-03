La montée du capital-risque alternatif

Une nouvelle ère d’investissement dans les startups est apparue au milieu des demandes des entrepreneurs, et elle modifie le modèle traditionnel de capital-risque tel que nous le connaissons.

Il était une fois une définition très claire du capital-risque. Il a été utilisé pour financer bon nombre des plus grandes sociétés technologiques que vous connaissez, comme Facebook, Twitter et LinkedIn, qui ont reçu un financement de sociétés de capital-risque sous les noms de Sequoia Capital, Accel Partners et Benchmark Capital. Ces entreprises ont investi des millions de dollars en tournées supergéantes pour un pourcentage des capitaux propres et ont obtenu jusqu’à 1 000 fois les rendements avec une introduction en bourse qui s’est produite en moins de 10 ans. Si ces investisseurs en capital-risque (communément appelés VC) avaient de la chance, ils auraient un, deux ou trois de ces succès lunaires dans leur portefeuille de fonds. Cela leur donnerait alors le retour sur investissement dont ils avaient besoin pour correspondre aux attentes de leurs investisseurs. C’est tout. C’est ainsi que VC a évolué jusqu’à aujourd’hui, lorsque l’explosion de démarrage.

L’explosion des startups au cours de la dernière décennie a changé la trajectoire du capital-risque. Bien que d’importantes transactions réussies dans des entreprises comme Airbnb, Lyft et Uber aient toujours eu lieu, il y a eu une augmentation importante du nombre de startups créées aux États-Unis. et le monde. En particulier, il y a eu un énorme afflux de startups à San Francisco et dans la Silicon Valley. C’est là que la majorité des VC à risque étaient, après tout.

Souvent, au cours de la dernière décennie, vous pouviez essayer de lever des fonds en tant que fondateur de start-up n’importe où ailleurs et rencontrer des investisseurs averses au risque qui n’avaient pas encore compris le modèle ouvert de capital-risque. Ces investisseurs voulaient voir plus de revenus et d’investissements de démarrage fortement dérisinés afin de les comprendre et de les évaluer. Avant, lorsque vous quittiez la Californie et que vous alliez vers l’est, vos conditions d’investissement se dégradaient progressivement de New York à Londres en Europe. Dans de nombreux endroits, il était presque impossible de lever des fonds avec le même modèle qui fonctionnait dans la Silicon Valley. C’est pourquoi il a la réputation qu’il a aujourd’hui.

L’apogée du capital-risque

La Silicon Valley est toujours connue pour l’innovation, mais San Francisco est devenue le foyer de startups et de capital-risqueurs.Beaucoup de VC ont gardé leurs bureaux ou leurs maisons dans les pierres angulaires de la Silicon Valley sur Sandhill Road à Menlo Park ou Palo Alto ou Mountain View, mais ont ouvert de nouveaux bureaux branchés dans la ville pour faire face à la marée changeante. Twitter, Uber et Lyft ont décidé de garder leurs bureaux en ville au lieu de déménager dans la vallée comme Facebook et Google. Couplé à l’augmentation du nombre de startups qui se déplacent à San Francisco du monde entier, la flambée des emplois technologiques et une énorme bande de nouveaux fonds de capital-risque entrant dans la mêlée, le modèle et la ville ont commencé à changer.

Les startups pourraient désormais obtenir des financements plus facilement. L’offre de capital était élevée. Il y avait une pléthore de nouveaux investisseurs, y compris des accélérateurs, des incubateurs, des anges, des réseaux d’anges, de l’argent stupide, de l’argent ancien et plus de VC que vous ne pourriez en compter. À bien des égards, cela a accéléré les nouveaux services et produits technologiques. Cela a également commencé la montée de San Francisco en devenant un endroit prohibitif pour de nombreuses personnes et entreprises, y compris de nombreux fondateurs de startups. Mais les fondateurs de startups, étant les entrepreneurs qu’ils sont, ont trouvé un moyen, qu’il s’agisse de financement ou de surf sur canapé.

Il y a eu une telle augmentation énorme des mécanismes de financement pour les startups, en fait, que de nombreuses entreprises ont obtenu un financement qui n’aurait peut-être pas été autrement. La diligence sur les startups du nord de la Californie à cette époque n’était pas intense comme elle l’était toujours dans les marchés à proximité de la côte est ou du sud de la Californie. Habituellement, juste un jeu de terrain, un plan bien expliqué, une nouvelle technologie, des fondateurs expérimentés ou un investisseur de signalisation pourraient amasser un tour de table de 1 million de dollars. Pas de problème.

La première évolution

Au milieu de tous les hullabaloo du monde des startups, le modèle de capital-risque a commencé à prendre différents visages. AngelList et FundersClub ont vu la structure d’un fonds de capital-risque comme une opportunité. Un fonds est composé d’investisseurs avec un commandité qui lève de l’argent et fait la due diligence sur les startups afin qu’un investissement soit réalisé. Les réseaux providentiels s’étaient déjà formés autour de cette structure sans former de fonds de capital-risque, il était donc logique pour les entreprises de simplifier le processus de création de fonds. Il s’agissait des premières plateformes de collecte de fonds en ligne basées sur des actions.

À l’époque, la levée de fonds pour une entreprise privée avait toujours ses restrictions légales. Sans le bon permis, il était illégal de collecter des fonds en ligne pour l’équité. Kickstarter a fait son chemin en appelant les dons d’investissement et en récompensant les donateurs avec des cadeaux, mais aucune main négociée en actions. AngelList a qualifié son premier véhicule d’investissement en ligne de manière appropriée Investir en ligne. Puis plus tard, les syndicats. Les syndicats ont explosé en nombre comme le monde des startups pour les fonds de capital-risque et les entreprises technologiques.

Ce fut une énorme percée, et la démocratisation de l’investissement de démarrage s’est produite. Presque n’importe qui pouvait non seulement investir, mais former un syndicat d’investisseurs qui comptait sur eux pour conclure des accords intéressants. La FCC exigeait toujours l’accréditation des investisseurs, mais l’application en ligne était une autre histoire.

En 2019, AngelList a atteint près de 1,8 milliard de dollars d’actifs sous gestion, ce qui est comparable à la plupart des principaux fonds de capital-risque. La scène du capital-risque ne serait plus jamais la même. Même si AngelList et d’autres plates-formes de financement participatif en actions ont amélioré la fluidité du modèle, le modèle est resté essentiellement le même – un investisseur a besoin d’une grande sortie pour rendre son fonds. Cela a laissé la porte ouverte à de nouveaux styles de financement des startups, et pas seulement à des fonds de tailles différentes comme Nano ou Micro VC. L’engouement pour les startups était toujours en hausse, tout comme le financement.

Dans le même temps, de nombreux fondateurs de startups ont été aspirés et rongés par le modèle traditionnel du capital-risque. Si leur entreprise n’était pas sur une trajectoire de croissance des fusées, les fondateurs étaient souvent oubliés par leurs investisseurs. Leurs VCs devaient se concentrer sur le 1% supérieur du portefeuille dont ils avaient besoin pour évoluer et apporter les multiples de leur fonds. La startup qui a été poussée à l’échelle si vite qu’elle s’est cassée a été laissée pour compte. Ainsi commença une révolte.

La révolution commence

La révolte a commencé lentement et tranquillement. Cela a commencé avec des fondateurs de startups qui avaient déménagé à San Francisco et étaient devenus désenchantés ou privés de leurs droits, quittant la ville ou se lassant du modèle traditionnel de VC. Beaucoup de ces entrepreneurs avaient levé des fonds de démarrage et épuisé leur croissance à un rythme extrêmement difficile à maintenir. Souvent, la poussée pour faire croître l’entreprise aussi rapidement la tuerait carrément.

Certains fondateurs ont lancé différents types d’entreprises dans la région de la baie ou de retour dans leur ville ou pays d’origine. Certains ont construit des modèles d’investissement pour soutenir leurs amis fondateurs locaux. Certains se sont tournés vers la crypto-monnaie et les ICO. Certains pourraient même avoir démarré des activités de style de vie stables sur le plan des revenus, un type d’entreprise qui n’était favorisé à San Francisco que plus récemment. Le capital-risque était devenu un sceau d’approbation. Le montant de votre financement a été votre succès. Comment pourrait-il en être autrement?

«Friendly Founder» commençait à se faire davantage entendre dans les rues de San Francisco. Y-Combinator et 500 Startups ont lancé de nouveaux billets convertibles pour les investissements à un stade précoce appelés respectivement SAFE et KISS afin de donner de meilleures conditions aux fondateurs. Stripe a construit Stripe Atlas pour aider les fondateurs avec les exigences légales et financières de création d’entreprise. Les institutions financières qui avaient construit leurs bénéfices de différentes manières ont décidé d’être plus utiles à la scène lucrative des startups. Alors ça a commencé.

De nombreux fondateurs qui souhaitaient continuer à créer des entreprises technologiques prospères à l’intérieur et à l’extérieur de San Francisco ont exigé de nouvelles conditions ou ont carrément évité le capital-risque traditionnel. Ils voulaient naturellement générer des revenus sains. Ils voulaient conserver la propriété et ne pas abandonner 20 à 25% de leur entreprise pour un cycle de semences. Ils voulaient une option d’achat et ne pas être obligés de vendre uniquement ou d’introduire en bourse une valorisation de 1 milliard de dollars. Ils voulaient surtout flexibilité et équité.

Ensuite, les histoires d’entreprises faisant cela ont commencé à devenir publiques. Tuft and Needle était une grosse affaire. Il avait envisagé le capital-risque mais a fini par créer une entreprise intelligente et rentable qui s’est vendue à environ 450 millions de dollars, les fondateurs détenant toujours la majeure partie de la société. Buffer était un autre amoureux de la foule des entreprises sans financement ou à faible financement, qui comptait désormais 82 employés, est rentable et sert 75 000 clients. D’innombrables autres startups ont commencé à en prendre note, tout comme les investisseurs.

Les bailleurs de fonds deviennent les innovateurs

Le point culminant de ce rejet des fondateurs a été de créer plus de solutions pour les 99% des entrepreneurs. Les valeurs aberrantes de la licorne étaient trop rares dans une étude de cas. Il y avait une occasion manquée ici.

Indie.vc est l’un des premiers innovateurs du modèle de capital-risque. Connu par son image de licorne brûlante, Indie.vc a testé plusieurs versions de son fonds avec trois modèles d’investissement différents. Actuellement, il s’agit d’un programme de 12 mois qui soutient les entrepreneurs sur la voie de la rentabilité. Il investit entre 100 000 $ et 1 million de dollars et prend toujours une participation au capital. De plus, cela prend un pourcentage des revenus bruts. Le fondateur d’Indie.vc, Bryce Roberts, appelle leur modèle l’entrepreneuriat sans permission.

Un autre innovateur précoce avec un modèle similaire est Earnest Capital, qui a créé l’accord de partage des revenus. Aussi, appelé SEA ou SEAL (par souci de gentillesse), un modèle d’investisseur à risque fondé sur une combinaison de fonds propres et de paiements en espèces annuels.

«Les bénéfices partagés sont assimilables à des actions», explique le fondateur d’Earnest Capital, Tyler Tringa, «et seul un pourcentage des« bénéfices »(techniquement les« gains du fondateur ») est payé à l’investisseur après que tout le monde, y compris les fondateurs, a été indemnisé.

Entre Earnest Capital et Indie.vc, vous avez TinySeed, qui se décrit comme «le premier accélérateur de démarrage conçu pour les bootstrappers». Le programme est un accélérateur à distance d’un an avec 10 à 15 entreprises qui le traversent en même temps. Il a basé ses termes sur la façon dont Rand Fishkin a levé du capital-risque pour sa société SparkToro: une participation de 10 à 12% avec une réduction des dividendes. Pour cela, TinySeed investit 120 000 $ pour le premier fondateur et 60 000 $ par fondateur supplémentaire.

Les modèles alternatifs de VC se développent même à l’international, où ces modèles sont le plus nécessaires, avec l’un des premiers exemples étant Pick & Shovel Ventures en Australie, qui établit un multiple initial avec le fondateur et prend 5% des revenus mensuels récurrents (MRR ) après une période de vacances de 12 mois. Le fondateur rembourse ensuite le financement de l’entreprise par le biais de revenus ou d’une sortie.

“Tout est question d’option”, explique Matt Allen, fondateur de Pick & Shovel Ventures. “Notre modèle d’entreprise fonctionne pour les entreprises rentables, les entreprises qui choisissent de lever et les entreprises qui sortent tôt et créent une aubaine pour les fondateurs. Je veux vraiment que le fondateur fasse ce qu’il pense être juste et les soutiendra dans tous les aspects.”

L’idée derrière ces nouvelles formes de capital-risque est qu’elles peuvent attirer des startups générant des revenus avec une technologie intéressante ou un nouveau produit avec des fondateurs qui souhaitent continuer à développer leur entreprise de manière réfléchie tout en conservant la propriété.

Cela ne signifie pas que la société ne sera pas une licorne d’un milliard de dollars aux yeux de la Silicon Valley, mais cela signifie que le modèle de capital-risque de leur investisseur ne les oblige pas à être dans le but de réaliser un retour sur investissement favorable à toutes les parties concernées. . C’est encore une expérience.

Une autre expérience concerne des sociétés d’investissement soutenues par l’IA comme CircleUp. CircleUp utilise des algorithmes propriétaires pour évaluer et identifier les startups de consommateurs auxquelles il devrait offrir des investissements en fonds propres et des prêts de fonds de roulement, généralement aux entreprises avec des revenus de 1 à 15 millions de dollars.

Corl est un autre exemple qui utilise une plateforme artificiellement intelligente pour financer les entreprises de l’économie numérique et partager leurs revenus futurs. Leur argumentaire est une évidence: «30% des entreprises ne disposent pas des actifs nécessaires au financement par emprunt et 98% ne satisfont pas aux exigences en matière de capital-risque. Cela a conduit à un déficit de financement mondial de 3 billions de dollars. » Le modèle qu’ils utilisent est le FBR ou le financement basé sur les revenus.

Les sociétés de financement basées sur les revenus ont également sprinté sur la scène afin de proposer d’autres alternatives non dilutives aux startups. La plupart de ces entreprises se concentrent sur le fait de gagner des commissions sur les revenus, de sorte que les startups qu’elles financent doivent avoir un niveau minimum de revenus annuels compris entre 100 000 $ et 10 000 000 $. Sans surprise, il s’agit souvent d’ARR, ou revenus récurrents annuels, qui proviennent des entreprises SaaS à revenus prévisibles. Bien que cela convienne à une partie de la scène de démarrage mal desservie, il ne s’adresse pas à la majorité d’entre elles et est l’une des nombreuses solutions parmi lesquelles un fondateur peut choisir.

L’avenir est flexible

Dans tous les sens du terme, le capital-risque alternatif est florissant. 2020 sera une année d’expansion majeure. De nouvelles méthodes et de nouveaux modèles sont déjà lancés dans les écosystèmes de startups à travers le monde sur les traces des premiers moteurs. Ces nouvelles relations fondateur-investisseur semblent déjà être dans un endroit plus empathique, stable et sain qu’auparavant.

Alors que le modèle continue d’évoluer, la chose importante à retenir est que les entreprises peuvent être construites de différentes manières. L’appétit d’un fondateur pour faire évoluer la culture peut varier considérablement, de la mise à l’échelle éclair à forte croissance à la vie de style de vie en passant par la croissance lente des grandes entreprises. Il appartient au fondateur et à l’investisseur de conclure un accord qui soutienne la vraie mentalité, les valeurs culturelles et la mission de chacun.

