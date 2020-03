La musicienne entreprenante Andrea Callanan explique comment surmonter les obstacles et trouver sa voix

Et pourquoi «non» est l’un des mots les plus importants en affaires.

Dans cette série intitulée Member Showcase, nous publions des interviews avec des membres de The Oracles. Cette interview est avec Andrea Callanan, fondateur et PDG d’Inspire Me, qui se spécialise dans l’engagement des entreprises et le bonheur au travail. Il a été condensé par Les Oracles.

Qui êtes vous

Andrea Callanan: Je suis une femme, une épouse et une mère très performante basée au Pays de Galles, bien que je travaille également aux États-Unis. Je suis un chanteur et musicien de métier classique qui a chanté devant la famille royale britannique, était propriétaire d’un label de disques et s’est produit au Festival de Glastonbury. J’ai perdu et trouvé ma voix et mon sens de soi dans ma vie et dans mon entreprise. J’ai aidé des milliers de personnes à découvrir leur voix, à la fois physiquement et métaphoriquement, grâce à mon système de maîtrise de soi sans vergogne.

Je suis également une voix internationale, un état d’esprit et un coach d’affaires pour les conférenciers, les entrepreneurs et les cadres supérieurs. Il y a douze ans, j’ai fondé Inspire Me, une entreprise primée de développement des personnes qui utilise la formation au chant et à la mentalité pour améliorer ses résultats. J’aide des dizaines de milliers d’employés de bureau à trouver plus de sens dans leur travail. J’ai parlé sur des scènes mondiales et je suis devenu un auteur commercial à succès en 2018.

Mon but est d’aider les gens à reconnaître qu’ils ont le choix, ce qui est mon ultime moteur car c’est notre plus grande expression de la liberté. Je prospère en sachant que je fais une différence.

Quel est l’un de vos moments les plus fiers?

Andrea Callanan: J’en ai tellement! La naissance de mes enfants. Épouser mon mari. Jouant au Royal Albert Hall de Londres. Faire pivoter mon entreprise pour répondre aux nouveaux besoins du marché. Rester fidèle à mon intégrité et à ma passion pour la vie.

Les enfants apprennent par ce qu’ils voient et non par ce que nous leur disons. Quand j’étais monoparentale, j’ai juré d’apprendre à mes enfants à être, à faire et à avoir tout ce qu’ils voulaient dans le monde. Je suis fier et humble de dire que je donne l’exemple.

Je suis également fière de rejoindre un groupe de femmes triées sur le volet pour un esprit d’entreprise philanthropique avec Sir Richard Branson sur Necker Island en juin, qui fait partie de mon conseil de vision depuis huit ans. J’amène ma famille et nous redonnerons à d’autres femmes via Virgin Unite.

Qu’est-ce qui vous passionne le plus dans votre entreprise en ce moment?

Andrea Callanan: Les changements et la croissance. Ma vie change chaque jour de tant de façons. Je détestais le changement mais maintenant ça m’excite.

Le succès mondial sans précédent de mon cerveau de maîtrise de la voix et de la maîtrise de moi-même m’a permis d’ajouter un coaching, une formation et une évolution des affaires en ligne plus agiles aux services d’entreprise offerts par Inspire Me. Je suis ravi de lancer cela en 2020 et de le rendre abordable pour les entreprises et les marques de premier plan avec lesquelles nous travaillons. Nous développons également les Superchoirs, notre communauté qui impacte les vies avec une énergie positive, de la musique et du chant.

Quelle est votre citation préférée?

Andrea Callanan: Le poète Maya Angelou a déclaré: “Les gens oublieront ce que vous avez dit, les gens oublieront ce que vous avez fait, mais les gens n’oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir.” J’ai l’intention que tous ceux que je rencontre partent se sentir mieux dans leur peau et dans leur vie.

Je suis fermement convaincu que vous ne pouvez pas faire changer les gens ou faire quelque chose qu’ils ne veulent pas. Mais si vous leur rappelez leur pouvoir et les aidez à maîtriser leur état d’esprit, ils déplaceront des montagnes.

Quels conseils donneriez-vous à votre jeune moi?

Andrea Callanan: Ayez une croyance inébranlable en vous-même et écoutez votre voix intérieure, qui chante votre objectif et votre pouvoir. Parfois, les choses seront difficiles, mais nous grandissons à travers la douleur, alors continuez. La transformation positive ne vient que des temps sombres. Ce qui ressemble à la fin du monde n’est que la fin de votre ancien monde.

Ne transpire pas les petits trucs. Peu importe la taille de vos vêtements, mais l’intégrité et l’honnêteté. Prenez soin de votre santé et de vos relations; ce sont les choses les plus importantes.

Utilisez toujours votre voix. Soyez reconnaissant et gentil envers vous-même et envers les autres. Respirez, ralentissez, dormez et chérissez les moments de la vie. Chasser de joie tous les jours. Pardonne toujours aux gens – surtout à toi-même. Chantez, dansez et riez. Voyagez et essayez de nouvelles choses qui vous font peur. Enfin, continuez de planer.

Quelles sont les plus grandes erreurs courantes de leadership?

Andrea Callanan: Gérer au lieu de diriger. Faire des hypothèses au lieu de demander et de parler au lieu d’écouter. Se mettre sur votre chemin. Manquer de respect à votre équipe et les priver de pouvoir en microgérant et en ne leur faisant pas confiance ou en leur permettant d’être des experts dans leurs rôles. Communiquer avec l’ego et sans clarté. Ne pas suivre; faites ce que vous dites et acceptez les commentaires.

Comment évaluez-vous une bonne affaire?

Andrea Callanan: En trouvant un équilibre entre aller et non. Si la proposition est sur la marque, fait une différence, est intègre, sera agréable et fera de l’argent, c’est un aller.

Cela dit, l’un des mots les plus importants en affaires est «non». En affaires, l’instinct est tout. Si quelque chose se sent mal, c’est mal – fin de l’histoire. Je recherche l’alignement et ne travaille qu’avec des personnes avec lesquelles je ressens une affinité, ce qui est plus facile, plus amusant et plus rentable. S’il y a un soupçon de doute, c’est non. Faites confiance à votre instinct, faites vos devoirs et allez avec votre cœur et votre tête.

Quelle habitude unique vous donne 80% de vos résultats?

Andrea Callanan: Entretenir des relations en se connectant, en se souciant et en étant gentil. Je me présente rarement aux réunions les mains vides. Dans un monde des affaires où nous sommes plus connectés que jamais sur le plan technologique, l’intelligence émotionnelle et les relations n’ont jamais été aussi puissantes. Les gens achètent aux gens. En tant que connecteur, je profite de cela.

La vente alignée est un processus dirigé par l’empathie et dicté par les relations. Je veux que les gens dans lesquels j’investis se sentent appréciés. Un nouveau type de leader émerge: celui qui est réel, vulnérable, imparfait et authentique. Ce sont les gens en qui nous avons confiance.

Sur quoi travaillez-vous en ce moment?

Andrea Callanan: Tant pis! Je lance un Voice Mastery Mastermind de haut niveau avec Jermaine Harris, la conférencière inspirante qui connaît la croissance la plus rapide au Royaume-Uni. Je m’associe à ma meilleure amie commerciale, Emma Van Heusen, pour organiser des retraites d’élite pour les femmes très performantes qui en veulent plus. Nous explorons l’échelle avec les services Inspire Me. Je lance également ma plate-forme de couples entrepreneurs, “Me + Mr C”, avec mon autre moitié, Matt Callanan.

En plus de cela, je suis sur le point de m’envoler pour Los Angeles, en Californie, pour enseigner à la retraite imparable de Niyc Pidgeon. J’écris mon deuxième livre et je m’entraîne en tant que coach subconscient avec la Dre Erin Fall Haskell. Des moments passionnants!

Quelles sont quelques choses sur votre liste de seaux?

Andrea Callanan: Création d’un lieu de retraite à Ibiza, Espagne. Sécurisation de clients plus mondiaux aux États-Unis et à Dubaï. Participer à l’émission “Super Soul Sunday” d’Oprah. Lancement d’une plateforme primée et d’un podcast avec mon mari pour parler de couples entrepreneuriaux, inspirés de Will Smith et Jada Pinkett Smith.

Écrire et diffuser plus de musique et établir une fondation caritative. Trouver un chien, avoir un plus grand jardin et voir les aurores boréales. Regarder mes fils vieillir, en bonne santé et heureux, et leur laisser un héritage de pouvoir.

Connectez-vous avec Andrea Callanan sur Instagram, Facebooket LinkedIn, ou lui rendre visite site web.

