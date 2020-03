La musique de “Abbracciame” et #Andratuttobene gagne

Qui l’aurait pensé. C’était il y a une vie. J’avais 19 ans, j’étais à l’université à Naples. Comme cela arrive souvent à cet âge, il est facile de chercher des emplois pour alimenter le désir d’indépendance. Ma tante était chef du secrétariat d’une école primaire reconnue. «Nous recherchons un professeur d’anglais pour un cours expérimental. Huit heures par semaine, huit cours. ” J’ai accepté immédiatement. Ainsi, chaque jour, je suis passé des bureaux de l’école polytechnique Piazzale Tecchio à la présidence de l’Institut de San Vitale. Une expérience qui a duré six ans. Parmi les plus beaux de ma vie.

Près de trente ans plus tard. Un coup de téléphone me ramène à des moments que je pensais avoir oubliés. “Je suis Viviana, vous … étiez-vous professeur d’anglais à Naples dans une école primaire?”. Viviana, Rosaria, Rosy, Mauro, Stefano et bien d’autres. Nous nous étions rencontrés. C’étaient mes petits élèves. La première fois que nous nous sommes rencontrés à Naples, nous avons parlé du plus et du moins, nous avons parlé de nos vies. Quand ce fut le tour de Mauro, Mauro Spenillo, je me suis entendu dire: “Je suis musicien et c’est grâce à toi. Vous souvenez-vous quand vous nous avez accompagnés au théâtre avec la guitare pour l’essai de fin d’année? Vous m’avez choisi comme chanteur solo, moi comme Lionel Richie dans We Are The World. Depuis, je n’ai cessé de jouer, chanter, écrire ».

Écriture. Nous sommes en 2015. Mauro Spenillo il est chez lui, à Fuorigrotta, à deux pas de cette école primaire, à deux pas de San Paolo. Il y a avec lui Andrea Sannino, jeune chanteur napolitain. Mauro prend la guitare, pose quelques accords, Andrea l’accompagne de sa voix. Un stylo, un morceau de papier. Paroles et musique entre deux amis. “Abbracciame” c’est comme ça qu’il est né. La chanson est réussie Andrea Sannino l’interprète à merveille, Mauro la joue toujours comme si c’était la plus belle chose à faire de sa vie.

12 mars 2020. Naples est une ville spéciale. La tristesse n’est pas autorisée, peut-être A’pucundria oui, mais pas de tristesse. A Portici, ils décident de faire un flashmob. Si vous ne pouvez plus vous embrasser, si vous ne pouvez pas descendre la rue, vous pouvez le faire à partir de la scène que chaque Napolitain a réussi à parcourir dans la vie: le balcon de la maison. Tous en terrasse, tous en même temps, tous chantants Abbracciame. De Portici à Piazza Garibaldi, de Via Tasso, à la “Pietra”, de Piazza Carità à via Cilea. De Santa Chiara à via Foria. Il n’y a aucun coin de Naples où la chanson de Sannino et Spenillo n’est pas entendue. Mauro au téléphone me dit tout. “J’ai toujours la chair de poule. Tout le monde nous a appelés, téléviseurs, radios, journaux. Notre chanson représente soudain le désir de se rebeller contre la “ségrégation”, de se rebeller contre la distance, loin de la chaleur des gens que nous aimons. En fait – Mauro sourit – le seul endroit où je n’ai pas entendu la chanson était dans mon parc. Ils avaient probablement tous peur du locataire en bas de mon immeuble. Un soir alors qu’Andrea et moi écrivions Abbracciame au sommet de ses poumons, il nous a envoyé les carabiniers “.

13 mars 2020

“Abbracciame” est devenu l’hymne de la rébellion des coronavirus. C’est la chanson la plus écoutée d’Italie, la plus téléchargée, la plus populaire à la radio. Mauro est fermé dans la maison comme nous tous. Il est content, mais pas assez content. appel sika, un ami. Il est également chanteur. L’un écrit le texte, l’autre la base. Tout le monde à la maison. Mais quand l’inspiration vous appelle, quand la musique appelle les chansons naissent comme par magie.

#Andratuttobene. Écrit, enregistré, produit en une journée. Ce sera également un succès. Il a un autre son, un autre rythme. Abbracciame il est doux, accueillant, chaleureux, enveloppant comme un câlin.

#Andratuttobene il a du rythme, il est vivant, c’est presque du rap. C’est la vie. C’est cette vie à laquelle nous avons donné peu de valeur à chasser qui sait quoi, alors qu’un câlin aurait suffi pour se sentir bien. Et maintenant, nous devons aller bien, trouver cette force motrice qui nous fait nous sentir vivants.

Embrassez-vous et vous verrez que les choses iront dans la bonne direction. Vous verrez #Andratuttobene.

Quand aura lieu le prochain Flashmob?

La vie appelle-t-elle?

Naples c’est la vie, Naples est spéciale Naples répond à sa manière: en chantant. Parce que si tu chantes ça te dépasse, la tristesse te dépasse, ça te dépasse

A’pucundria, car il y a de la musique et #Andratuttobene.