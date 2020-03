La Norvège réduit ses taux d’intérêt à 1%

Norges Bank, la banque centrale de Norvège, a abaissé le taux d’intérêt de référence de 50 points de base, maintenant à 1%.

La décision a été prise après la tenue d’une réunion d’urgence pour traiter de l’impact du coronavirus sur l’économie du pays scandinave et pour assurer la stabilité économique au risque d’une “récession prononcée”, comme annoncé par l’institution dans un communiqué.

“Il existe une incertitude considérable quant à la durée et à l’impact de l’épidémie de coronavirus, au risque d’une récession économique prononcée”, a déclaré la banque centrale, ajoutant qu’elle suivait de près les développements et était prête à procéder à de nouvelles réductions. des taux d’intérêt.

En ce sens, la Norges Bank a reconnu qu’une baisse des taux ne pouvait pas empêcher l’épidémie de coronavirus d’avoir un impact substantiel sur l’économie norvégienne, mais qu’elle pouvait atténuer la récession et atténuer le risque d’effets plus néfastes sur l’emploi et l’activité. “La mission de la Norges Bank est de promouvoir la stabilité économique. Nous le faisons en garantissant des systèmes de paiement et des marchés financiers robustes et efficaces, et en ajustant le niveau du taux d’intérêt à la situation économique », a-t-il souligné.

En plus de la baisse du prix de l’argent, la banque centrale norvégienne a annoncé qu’elle mènerait une série de ventes aux enchères de liquidités extraordinaires sur trois mois “aussi longtemps qu’il le faudrait” au cours desquelles les entités satisferaient pleinement leurs demandes de fonds et le taux appliqué sera le taux de référence.

D’un autre côté, la Norges Bank a recommandé au ministère norvégien des Finances de réduire le coussin de fonds propres contracyclique que les banques du pays devraient maintenir à 1% contre 2,5% actuellement.

