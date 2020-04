La notation Italia, Standard & Poor’s est le vendredi

20 avril 2020, par Mariangela Tessa

Des marchés à bout de souffle avant une semaine riche en événements. Le principal événement de la semaine est le Conseil des chefs d’État et de gouvernement de l’UE le jeudi 23, suivi vendredi par l’annonce traditionnelle et périodique de la solvabilité de l’Italie par leagence de notation S&P, en ce moment ‘Bbb’, deux crans au dessus du niveau des ordures.

La décision S&P suit celle de Fitch le 7 février dernier, ce qui a confirmé le «triple B» avec une perspective négative, tandis que le 8 mai ce sera à Dbrs et à de Mooody.

La première part d’une note plus élevée (Bbb high) avec une perspective stable, la seconde (Baa3) est plus sévère que les deux premières et seulement une étape au-dessus du niveau de la «camelote».

S&P: le dernier rejet remonte à 2018

Revenons à Standard & Poor’s. En octobre 2018, l’agence de notation avait changé dans le négatif la perspective du pays. Le jugement actuel est de deux encoches au-dessus du niveau «poubelle», mais la décision prise il y a un an et demi passer de «stable» à «négatif» la perspective ne peut pas exclure la fente sur la fiabilité du pays.

Beaucoup dépendra probablement du résultat de Conseil européen la semaine prochaine et les chiffres du nouveau virage budgétaire que le gouvernement s’apprête à présenter au Parlement.

Selon les analystes d’Unicredit, il est cependant difficile que le rejet ait lieu la semaine prochaine.

“Lorsque S&P a réduit la perspective en octobre – expliquent les analystes d’Unicredit – le gouvernement italien avait pris des mesures qui avaient considérablement accru l’incertitude politique”.

Depuis lors, l’agence de notation dispose de deux ans pour procéder à l’éventuelle baisse, mais “notre idée – expliquent les analystes – est qu’il n’y aura pas de baisse la semaine prochaine”.

