La nouvelle aventure de Porsche en Formule E

En plus de 70 ans d’histoire, Porsche a réussi à transférer sa passion des courses de voitures de sport au monde des voitures de rue et la Formule E est son nouvel engagement majeur pour accélérer le développement de ses propulseurs électriques.

«Le lien entre la course et les voitures de rue dans le cas de la GT est plus sur la recherche et le développement, l’adaptation de l’aérodynamisme et des suspensions, ils ne prennent que quelques choses, mais en Formule E, je dois dire que le lien est très proche avec Voitures de rue

“C’est vraiment un laboratoire d’essais pour nos voitures et c’est pourquoi il est très important pour nous d’être ici”, a déclaré Pascal Zurlinden, directeur de la Porsche Motorsports Factory. Après avoir fait un grand pas la dernière décennie au Championnat du Monde d’Endurance (WEC), remportant trois fois consécutives les 24 Heures du Mans et la couronne de cette série, développant également de nombreuses technologies hybrides qui ont aujourd’hui des modèles comme Cayenne et Panamera, la firme allemande a décidé de déplacer tous ses billes par la Formule E.

“Nous ne sommes pas là pour rester pendant une courte période, car nos programmes de course ont toujours à voir avec le développement de modèles de rue.” Cette série utilise les mêmes châssis, freins, pneus, batteries et unités de contrôle pour tous les équipements, permettant à chaque équipe de développer son groupe motopropulseur (moteur et transmission) et le logiciel qui gère la voiture, concentrant ainsi l’effort et les ressources sur des éléments qui profitent davantage aux personnes concernées.

“En fin de compte, c’est la façon dont vous gérez l’énergie et votre efficacité, dans d’autres séries telles que GT Racing ou LMP1 (WEC), vous devez développer le châssis, la suspension et l’aérodynamisme, mais dans la formule E, ce n’est pas à propos de cela, c’est à propos de groupe motopropulseur

«Vous devez faire des compromis et vous adapter pour que votre groupe motopropulseur soit parfait avec la voiture, mais je dois dire que toute la voiture est très bien développée, les freins, tout, tout est très bon et la Formule E concerne la gestion de l’énergie de un moteur électrique, nous nous concentrons donc sur le développement de cela.

Pascal a dit que bien qu’ils soient partis de zéro de tout ce développement, certaines des bases de la 919 Hybrid, qui fonctionnait dans le WEC, les ont aidés pour ce nouveau défi, cependant, ils ont dû s’adapter au changement et surtout à un train qui devrait être Rapide, mais en même temps efficace. «La chose la plus difficile en Formule E est la perfection, car les erreurs coûtent cher et il faut travailler vite.

L’entraînement 1 est très tôt, une heure et l’entraînement 2, une heure et la qualification, puis la course, ce qui signifie que vous n’avez pas le temps de penser ou d’analyser la nuit, tout doit être rapide, c’est pourquoi vous travaillez longtemps avant de venir à la piste.

«Il faut aussi beaucoup travailler avec les pilotes pour« prendre soin de l’énergie, ça fait partie des compétences du pilote, c’est où et comment ça ralentit, accélère, relâche l’accélérateur, c’est ça la différence, ça se voit en course, certains les pilotes ont soudainement deux ou trois pour cent plus d’énergie que les autres, même au même rythme que les autres, c’est la capacité du pilote. »

Le premier défi de l’équipe était d’être sur le podium, ce qu’ils ont réalisé lors de la première course avec la deuxième place d’André Lotterer (qui leur a également donné leur première pole position samedi dernier à Mexico), alors maintenant le défi est revenir dans le top 3, mais surtout avoir une voiture fiable. Le prochain rendez-vous de Porsche avec la Formule E aura lieu le 29 février à Marrakech, au Maroc, pour la cinquième manche de la saison 2019-2020

.