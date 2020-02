La nouvelle Civic Type R de Honda est une sacrée superbe voiture – .

La Civic Type R de Honda n’a cessé de faire tourner les têtes et, comme Honda aime à le vanter, s’est mérité une reconnaissance «quasi universelle» depuis son lancement aux États-Unis en 2017 – remportant des prix comme étant nommé All-Star du magazine AUTOMOBILE 2018 et Choix de l’éditeur 2018 par Voiture et chauffeur. Cela s’ajoute à la réputation remarquable que la voiture a acquise auprès des professionnels de la course qui ont amené la Civic Type R TCR à la série Pirelli World Challenge avec d’autres grandes séries de voitures de tourisme.

La semaine prochaine, l’édition 2020 de la Civic Type R commencera à arriver chez les concessionnaires Honda aux États-Unis (le 28 février, pour être exact), et le nouveau modèle apportera une multitude de mises à jour qui incluent tout, des ajustements à la conduite et à la maniabilité de la voiture, performances de freinage et refroidissement du moteur. La 2020 Type R arbore également des styles extérieurs et intérieurs rafraîchis, la technologie de sécurité et d’assistance au conducteur Honda Sensing® standard, ainsi qu’une magnifique nouvelle couleur extérieure Boost Blue. Et dans les nouvelles connexes, Honda lance également sa toute première application d’enregistrement de données de performance ce printemps, qui sera disponible exclusivement pour une utilisation avec le Type R.

Le prix de détail suggéré par le fabricant pour le nouveau Type R, sans les taxes ni les frais de destination standard, est de 36 995 $. Parmi les fonctionnalités intéressantes et les ajouts au modèle:

Selon Honda, les mises à jour des pare-chocs avant et arrière de la Civic Type R incluent des touches de couleur carrosserie aux découpes de pare-chocs. Il existe également une toute nouvelle conception de calandre avec une ouverture plus grande, ainsi qu’un noyau de radiateur mis à jour, qui améliore le refroidissement du moteur dans les situations à forte demande. La voiture permet également une maniabilité plus réactive et plus nette grâce à une suspension mise à jour, et le système de contrôle du système d’amortissement adaptatif peut désormais évaluer les conditions sur la route 10 fois plus rapidement. Le nouveau Type R tire sa puissance d’un «moteur 4 cylindres à injection directe et turbocompressé de 2,0 litres de race avec VTEC ™ valvetrain», selon Honda, «produisant un pic de 306 chevaux et 295 lb-pi. de couple (les deux nets SAE), avec une puissance aux roues avant fournie par une transmission manuelle à 6 rapports rapprochés et un différentiel à glissement limité. »

Autre nouveauté, en attendant, pour la première fois dans une voiture Honda, la Civic Type R obtient un nouvel enregistreur de données de performance connu sous le nom de Honda LogR ™.

Le nouvel enregistreur de données combine l’ordinateur de bord et les capteurs du Type R avec une application pour smartphone afin que les conducteurs puissent suivre et enregistrer diverses mesures de performances lorsqu’ils conduisent sur une piste ou d’autres parcours fermés. Honda promet également que l’accès exclusif à l’ordinateur de bord du Type R signifie que le Honda LogR peut fournir «beaucoup plus de détails que les applications de journalisation de performances tierces».

L’application, qui sera disponible pour les appareils iOS et Android, comportera trois fonctions principales: un analyseur de performances, un mode journal et le mode score automatique – ce dernier est censé encourager la conduite en douceur en surveillant le freinage, l’accélération du conducteur et le pilotage, puis l’offre d’un score basé sur l’algorithme de lissage.

Toute interaction avec l’application pendant la conduite s’effectue via l’écran d’affichage audio de la voiture. Lorsque le téléphone est débranché du véhicule, le mode journal et le score automatique de l’application offrent une analyse plus approfondie qui inclut des données sur les disques précédents, des traces de performances et des replays à l’aide de cartes et d’informations détaillées sur le véhicule.

Source de l’image: Honda

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

.