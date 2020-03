La nouvelle Ford Puma est maintenant disponible avec un moteur diesel, ce sont leurs prix

L’offre mécanique de la nouvelle Ford Puma s’enrichit d’un moteur diesel. Plus précisément, le multisegment urbain de Ford intègre le moteur EcoBlue de 120 ch dans sa gamme. Nous passons en revue ses principales caractéristiques techniques, pour quels niveaux de finition il sera disponible et, surtout, ses prix.

La gamme de nouvelle Ford Puma commence à se terminer. Au moment où ce petit SUV a atterri sur notre marché, il l’a fait avec une offre mécanique très brève. Cependant, la mécanique hybride légère (MHEV) 48 volts intéressante a été introduite peu de temps après, et maintenant le moment est venu pour la première option diesel pour les conducteurs qui ont encore besoin d’un tel moteur.

Le nouveau Ford Puma avec moteur diesel est maintenant disponible en Espagne. Tout est prêt pour atterrir chez nos concessionnaires. Nous savons déjà combien coûtera le Puma avec des mécaniciens au diesel. Les personnes intéressées à acquérir ce modèle équipé d’un moteur EcoBlue pourront choisir entre un total de trois niveaux de finition: Titane, ST-Line et ST-Line X.

La nouvelle Ford Puma est déjà en vente en Espagne.

Nous passons en revue ci-dessous le équipement standard le plus pertinent offert par chacune de ces finitions que l’on retrouvera dans le configurateur du nouveau SUV Ford:

Titane

Tableau de bord avec écran couleur de 4,2 poucesSièges avant avec fonction de massageSiège garniture sportAccoudoir central avantÉcran tactile 8 poucesFord SYNC 3DAB navigateur et radio numériqueChargeur sans filContrôle automatique de la température bi-zoneRoues de 17 pouces rembourréesRétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électriqueCapteurs Réglage automatique des feux de route du capteur de pluie de stationnement arrière

ST-Line (ajoute)

Combiné d’instruments avec écran TFT 12,3 pouces Interrupteur d’éclairage automatique Système de démarrage sans clé Pédales en acier inoxydable avec inserts en caoutchouc Volant sport multifonction

ST-Line X (ajoute)

Jantes en alliage 18 pouces Glaces arrière de type privé Rétroviseurs avec fonction anti-éblouissement Sièges avec sellerie partielle en cuir Ice Pack L’une des clés de la nouvelle Ford Puma est son équipement technologique.

Côté mécanique, le nouveau diesel Puma est propulsé par un Moteur EcoBlue développant 120 CV et 170 Nm du couple maximal associé à une boîte manuelle à six vitesses et à un système de traction avant.

Prix ​​du diesel Ford Puma en Espagne

Titane mécanique ST-Line ST-Line XEcoBlue 120 CV 6v 23425 € 24675 € 26375 €

Prix ​​valables à partir de mars / 2020 sans inclure les remises ou autres promotions.