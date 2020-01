La nouvelle gamme d’athlétisme Goodmove de M&S est-elle une bonne décision?

Le Goodmove de M&S a été lancé plus tôt ce mois-ci, avec 150 pièces différentes

S’il y a une tendance de la mode qui a pris d’assaut le monde ces dernières années, c’est l’athleisure – et tout cela pourrait être dû à l’augmentation du pouvoir d’achat et de l’influence des milléniaux.

Marks & Spencer, un détaillant traditionnellement reconnu comme s’adressant davantage à un groupe d’âge moyen, a récemment adopté le sport d’athlétisme en présentant sa propre gamme Goodmove, offrant 150 pièces et vêtements différents.

Ces dernières années, les ventes de vêtements de M&S ont été sur une pente glissante. Sa nouvelle gamme athleisure pose donc la question: a-t-elle plongé sur le marché pour relancer ses ventes de vêtements; ou d’élargir son offre?

«Aujourd’hui, l’athleisure est un incontournable de la garde-robe pour bon nombre de nos clients. Nous voulions donc revitaliser notre offre pour nous assurer de leur proposer des produits pertinents et inspirants», a déclaré Emma Salmon, acheteuse chez M&S Goodmove à Retail Gazette.

Le détaillant du patrimoine a subi des montagnes russes d’un an en 2019, après avoir été exclu du FTSE 100 pour la première fois depuis la création de l’indice, et que son chef des finances et directeur de la chaîne d’approvisionnement des vêtements et de la maison démissionne tous les deux au cours de la même semaine de septembre. .

Pour aggraver les choses, M&S a signalé une période de négociation de Noël «décevante» dans sa dernière mise à jour, les ventes de sa division de vêtements et de maison ayant chuté de 2,7% à 1,1 milliard de livres sterling au cours des trois mois se terminant fin décembre.

Le mois dernier, M&S aurait cherché à réduire les magasins phares via un examen de 20 de ses plus grands magasins dans le cadre de sa stratégie de redressement.

En décembre 2019, M&S aurait cherché à réduire sa superficie en lançant un examen de 20 de ses plus grands magasins

Malgré les mauvaises nouvelles, le détaillant a poursuivi sa gamme Goodmove, mais M&S reconnaît-il vraiment son marché?

Le secteur de l’athlétisme dans son ensemble est estimé à environ 3 milliards de livres sterling au Royaume-Uni. GlobalData prévoit une croissance de 20,9% d’ici 2023 pour atteindre 6,7 milliards de livres sterling.

Siobhan Rooney, analyste d’audience de la mode au sein du cabinet de conseil en intelligence d’audience EntSight, a déclaré que ses données suggèrent que l’athleisure n’est pas le mieux adapté au public actuel de M&S.

«Les consommateurs plus âgés sont moins susceptibles d’aller régulièrement au gymnase, de courir ou d’assister à des cours d’exercices comme le yoga – le genre de choses pour lesquelles les vêtements de sport sont conçus – alors ils ne chercheront probablement pas ces vêtements», a-t-elle déclaré.

«Il semble certainement que M&S souhaite renforcer son attrait auprès des milléniaux.

«Ce sera un défi, car les jeunes sont déjà moins susceptibles que le consommateur britannique moyen de magasiner dans le magasin.»

Au cours de la dernière année, les détaillants qui se sont couramment lancés sur le marché auprès de la génération plus âgée, comme Bonmarche et LK Bennett, ont décliné. Les deux détaillants en particulier sont tombés dans l’administration, et la crainte de ne pas suivre les attitudes changeantes des consommateurs peut être décourageante en matière de M&S.

Rooney a ajouté: «Il y a tellement de marques d’athlétisme établies qui interagissent avec succès avec ce public.

«M&S peut-il convaincre les jeunes d’acheter ses leggings au-dessus de ceux de Nike? S’ils peuvent se permettre les prix de Nike, probablement pas. “

Malgré cela, Salmon a souligné que M&S «changeait» et «se concentrait sur la livraison de produits de grande qualité».

Nelson Blackley, associé de recherche au détail à la Nottingham Business School, a déclaré que les vêtements de sport étaient devenus «un incontournable de la garde-robe d’aujourd’hui» et que la demande de vêtements de sport continuerait de croître.

En fait, GlobalData a constaté l’année dernière que 20% des Britanniques achetaient des vêtements de sport comme mode plutôt que pour faire de l’exercice.

De nombreux détaillants ont déjà adopté le marché de l’athlétisme. Le détaillant en ligne de luxe Net-a-Porter a lancé un site distinct dédié aux vêtements de sport appelé Net-a-Sporter, tandis que le grand magasin Selfridges a lancé un Body Studio, un étage dédié à l’athlétisme.

“Nous voulions revitaliser notre offre pour nous assurer d’offrir des produits pertinents et inspirants”

Les célébrités ont également joué un rôle dans la promotion des ventes de vêtements de sport avec la collection Yeezy de Kanye West qui a stimulé les ventes d’Adidas et Ivy Park de Beyonce soutenant les ventes de Topshop lorsque la société a fait des échanges avec Arcadia.

La collection Goodmove de M&S ne présente pas de visage célèbre. Au lieu de cela, il s’appuie sur la publicité et le pouvoir d’achat et l’influence des milléniaux pour pénétrer le marché de l’athlétisme.

La nouvelle gamme Goodmove comprend 150 pièces et est «faite pour le déménageur moderne»

Gary Wilson, consultant senior en commerce électronique chez Wunderman Thompson Commerce, a suggéré que M&S était «en retard dans le jeu», car une grande partie de sa concurrence a déjà commencé à établir des gammes de marques propres.

“Ensuite, M&S a récemment embelli M&S en lançant sa marque d’athlétisme en collaboration avec la célébrité de télévision Emma Willis juste avant le lancement de Goodmove”, a-t-il déclaré.

“M&S aura de plus gros problèmes à résoudre et avec l’arrivée imminente de Richard Price en tant que nouveau directeur général de l’habillement et de la maison, athleisure ne sera pas la seule réponse à tous ses problèmes actuels – bien que le faire correctement aidera certainement.”

Pendant ce temps, James Withey, chef de la stratégie de l’agence de marque FutureBrand, a déclaré à Retail Gazette que M&S n’avait pas à se soucier de la concurrence.

“M&S est certainement en retard dans le jeu pour puiser dans l’athlétisme – le Ivy Park susmentionné est arrivé il y a des années”, a-t-il déclaré.

“Ce n’est pas nécessairement un problème pour eux, dans le sens où ce n’est pas vraiment là pour la pointe.

“Il est là pour apporter ce qui a fait ses preuves à de nouveaux consommateurs qui ne l’ont pas encore découvert.

«Et M&S ​​a un très bon palmarès dans les vêtements et les chaussures qui apportent de solides avantages fonctionnels, des vêtements d’extérieur résistants à l’eau aux soutiens-gorge de sport.

“Quand on y pense comme ça, c’est une décision parfaitement sensée.”

Certes, M&S est connu pour son «offre de soutien-gorge de sport réussie» où il est actuellement le leader du marché – comme le suggère Salmon – et un pic de ventes pourrait donner de l’espoir au détaillant assiégé.

Mais à quel point serait-ce facile à maintenir?

Salmon a déclaré qu’en lançant Goodmove, l’offre de produits M&S a augmenté de 75% et «aide les clients à voir M&S comme un endroit facile pour acheter des vêtements de sport».

La division des vêtements de M&S est traditionnellement connue pour s’adresser à un groupe plus âgé, mais sa gamme d’athlétisme est susceptible de gagner une population plus jeune.

M&S a parcouru un long chemin ces derniers temps pour rester pertinent, mais jusqu’à présent, cela s’est manifesté dans sa division alimentaire, que ce soit en lançant une gamme végétalienne «révolutionnaire», des emballages de fruits et légumes sans plastique ou une gamme de viande halal .

Avec Goodmove, M&S peut très bien cibler le côté plus fonctionnel des armoires pour jeunes et les recruter de cette manière. Mais au-delà de cela, la véritable opportunité pour M&S est de renouer avec son public principal plus âgé et de les aider à croire une fois de plus que c’est une destination pertinente pour eux.

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette