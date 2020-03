La nouvelle génération de Toyota GT86 arrivera en 2021 chargée de nouvelles

Le temps est venu pour le vétéran Toyota GT86 ainsi que sa “cousine germaine” Subaru BRZ d’être mis à jour. La nouvelle génération de la voiture de sport japonaise est en cours et sera introduite en 2021 avec d’importantes innovations. Du changement de plateforme à l’utilisation d’une nouvelle mécanique turbocompressée.

Les années lui pèsent Toyota GT86. Le coupé sport ignifuge de Toyota est sur le marché depuis trop longtemps sans révision complète. Un changement de génération qui vous permet de rattraper votre retard et, finalement, de vous adapter à la nouvelle époque. Une époque où l’accent est mis sur la réduction de la consommation de carburant et des émissions. L’efficacité est l’un des points déterminants lors de l’achat d’une nouvelle voiture. Au moins dans certaines régions comme l’Europe.

Le moment est venu. La Toyota GT86 et sa “cousine germaine”, la Subaru BRZ, seront entièrement renouvelées. Le développement de la deuxième génération de ces sports est en cours. En mettant un accent particulier sur la GT86, la vérité est qu’elle publiera des nouvelles importantes. Quelques changements qui affecteront de la base au nom du véhicule lui-même. Et on en parle déjà sera renommé Toyota GR 86.

La deuxième génération de la Toyota GT86 est en cours. Il sera introduit en 2021.

Maintenant, au-delà du changement de nom, qui est quelque peu mineur, ce qui est vraiment important réside dans les entrailles du véhicule. Il sera soutenu par un nouvelle plate-forme de traction arrière et sous son capot il y aura un nouvel ensemble mécanique. Pour le moment, les spécifications n’ont pas été confirmées, mais un tournant sera produit par rapport au modèle actuel.

La nouvelle GT86 sera propulsée par un moteur à essence turbocompressé qui développera une puissance approximative de 260 ch et 400 Nm de couple maximal. L’un des doutes sur la table est de savoir si dans la nouvelle génération de la GT86 il n’y aura qu’une boîte de vitesses automatique disponible, en laissant de côté la transmission manuelle.

Date de sortie de la nouvelle Toyota GT86

Quand arrivera-t-il sur le marché? Grâce à une fuite de diapositive dans une présentation interne de Toyota, il a été possible de savoir quand la nouvelle GT86 apparaîtra sur la scène. Le lancement de la deuxième génération de la voiture de sport japonaise est prévu pour été 2021. Rappelons qu’à ce jour, aucun prototype de test ou mule de la nouvelle génération de ce modèle n’a été aperçu. La nouvelle Subaru BRZ devrait être présentée la même année, car il s’agit d’un développement conjoint.

