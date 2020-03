La nouvelle Mercedes AMG E 63 Estate chassée pratiquement nue

Nos photographes espions ont réussi à capturer une copie de la nouvelle Mercedes AMG E 63 Estate pratiquement nue, garée dans la rue avec pratiquement aucun camouflage ou surveillance d’aucune sorte, afin que nous puissions voir clairement tous les détails et les nouvelles de cette nouvelle mise à jour du familier Voiture de sport allemande.

Au début de ce mois de mars, la nouvelle mise à jour de la Mercedes Classe E a été présentée, un lifting que la marque a appliqué en guise de soude demi-cycle de vie, depuis que la génération actuelle W213 / S213 de la berline allemande est sur le marché depuis sa mise en production en 2016. Cette mise à jour devait cependant être le point culminant de l’entreprise au salon de Genève 2020, après son imprévu Annulation en raison du risque de contagion par COVID-19, la marque a dû se contenter de dévoiler en ligne le lifting de la Classe E.

En principe, la firme de Stuttgart n’a présenté officiellement que la mise à jour des versions régulières de la Classe E, donc nous devons encore connaître les différentes variantes d’AMG. Bien qu’après avoir vu cette nouvelle série de photos d’espionnage, nous aurons peu à voir des versions sportives de la berline allemande.

À l’arrière, nous trouvons moins de changements.

Comme on peut le voir sur les images, le spécimen aperçu était garé dans la rue, sans surveillance et avec une charge de camouflage minimale. Nous ne pouvons trouver que du vinyle dans la zone avant, bien que cela ne parvienne vraiment à rien cacher, car à la fois l’optique et la grille et les nouvelles prises d’air restent exposées. Ce qui nous permet de voir les nouvelles fonctionnalités de l’avant.

Comme le récent lifting de la Mercedes Classe E, les variantes AMG présenteront un nouveau design avant, y compris de nouvelles optiques et un grill de type Paramericana avec une nouvelle silhouette extérieure. Les entrées d’air inférieures sont toujours caractérisées par des formes courbes, bien que celles-ci aient changé dans leur zone supérieure par rapport à celles de leur prédécesseur. Dans la zone arrière, nous n’avons pas trouvé autant de changements, bien que l’optique ait maintenant de nouveaux graphismes. Dans la zone inférieure du pare-chocs arrière, nous continuons à trouver les 4 sorties d’échappement.

À l’intérieur des versions AMG renouvelées, nous trouverons également des changements, comme c’est le cas nouveau volant ou intégrant la dernière mise à jour de l’interface MBUX de Mercedes, qui comprend non seulement de nouveaux écrans pour le système Widescreen et les derniers outils de connectivité de la société, mais aussi le système de navigation GPS à réalité augmentée, qui jusqu’à présent n’était pas disponible dans la Classe E.

Sa présentation aura lieu cette année.

Présentation des nouvelles variantes AMG Classe E devrait avoir lieu cet étéBien que nous ne devrions pas exclure qu’en raison de la crise actuelle des coronavirus, les plans de la marque star pourraient être modifiés dans les prochains mois.