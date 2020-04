La nouvelle Mercedes-Maybach Classe S imite Tesla avec son immense écran central

Une nouvelle observation des prototypes de la future Mercedes-Maybach Classe S nous a permis de regarder pour la première fois à l’intérieur et de découvrir l’énorme écran central vertical du modèle, positionné de manière très similaire aux écrans centraux des Tesla Model S et Model X.

S’il y a quelque chose que Tesla est devenu à la mode, c’est bien écrans centraux surdimensionnés. Quel que soit le modèle de la firme californienne sur laquelle nous montons, l’élément le plus frappant de l’intérieur est toujours l’énorme écran central, protagoniste absolu du tableau de bord de tous ses modèles.

Si ces éléments technologiques étaient déjà suffisamment importants pour les clients avant l’arrivée de Tesla, après l’apparition de ses premiers modèles de production de masse (Model S et Model X) c’était déclenché une fièvre pour les grands écrans, et cette tendance, loin d’être ralentie au fil du temps, a déjà atteint tous les segments de marché, y compris les berlines de luxe destinées aux chauffeurs, comme c’est le cas avec la future Classe S Daimler Mercedes-Maybach.

Prototype de la nouvelle Mercedes Maybach Classe S au Nürburgring.

Comme nous pouvons le voir sur les images ci-dessus, la nouvelle génération de la Mercedes-Maybach Classe S aura le même énorme écran central vertical qui fera ses débuts la nouvelle génération de la Mercedes Classe S. Cet écran est positionné verticalement mais fortement incliné, intégré dans une console centrale qui se confond avec le tunnel central, au lieu d’apparaître suspendu au tableau de bord.

Le design de cette console est extrêmement attrayant et intègre de manière transparente l’énorme écran central. Cet élément technologique réunira la grande majorité des fonctions du véhicule grâce à la dernière évolution de l’interface MBUX, car en plus des fonctions du système d’information et de divertissement, nous trouverons également les commandes des systèmes de climatisation, audio et les différents outils de connectivité de la société allemande. L’apparition du nouvel écran central représente un changement radical dans la structure du tableau de bord de la nouvelle Classe S, car bien que maintient toujours le grand affichage horizontal qui agit comme un tableau de bord numériqueIl n’est plus suivi du deuxième écran qui composait le système Mercedes Widescreen et que l’on retrouve dans tous les modèles actuels de la marque allemande.

La nouvelle génération de la Mercedes Classe S sera dévoilée cette année, mais la variante de luxe Mercedes-Maybach prendra encore quelques mois, donc il est très probable que nous ne le verrons pas avant 2021. Cette nouvelle génération sortira divers gadgets technologiques, en plus du nouvel écran vertical, comme le nouveau système de conduite semi-autonome de la société allemande.