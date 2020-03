La nouvelle Mercedes-Maybach S450 Collector’s Edition dévoilée en Chine

La firme allemande a présenté une nouvelle version Maybach de la Classe S en Chine, la nouvelle Mercedes-Maybach S450 4MATIC Collector’s Edition. Cette nouvelle édition conserve les spécifications techniques du modèle sur lequel elle est basée mais ajoute de nouveaux éléments esthétiques et une combinaison de couleurs spécifique. Pour le moment, cette version n’a été présentée que sur le marché chinois.

La Mercedes-Maybach Classe S a très peu de versions mécaniques et toutes ne sont pas disponibles sur les différents marchés où la marque allemande commercialise cette berline de luxe. La version la plus basique que l’on puisse trouver en Chine est la Mercedes-Maybach S450 4MATIC, qui est toujours basé sur la variante à corps long de la Mercedes Classe S, mais avec tous les détails de luxe et les possibilités de personnalisation de la gamme Mercedes-Maybach.

Malgré les possibilités infinies que les clients de la marque trouvent dans cette gamme, la firme de Stuttgart a décidé de lancer une édition limitée sur cette version mécanique en Chine, la nouvelle Mercedes-Maybach S450 4MATIC Collector’s Edition. Pour le moment, cette nouvelle édition n’a été annoncée qu’en Chine, nous comprenons donc que sa commercialisation sera exclusive à ce gigantesque marché oriental.

Cette édition a quelques détails exclusifs.

La nouvelle Mercedes-Maybach S450 4MATIC Collector’s Edition se caractérise par une configuration esthétique et d’équipement exclusive pour cette versionBien que nous ne devrions pas nous attendre à des changements substantiels par rapport à la version conventionnelle dont il dérive, sans parler de nouvelles fonctionnalités au niveau mécanique, pas au niveau du cadre.

Parmi les nouveautés de cette nouvelle version on retrouve nouvelles roues à rayons multiples de 20 pouces de diamètre au fini bicolore, au lieu des jantes solides que l’on trouve généralement dans les variantes Maybach. De plus, nous trouvons une combinaison de couleurs spécifique pour cette édition, avec la carrosserie dans un seul ton et des finitions en cuir marron attrayantes pour les sièges, bien qu’une partie de la cabine soit également en cuir noir et en bois foncé. D’autres éléments mineurs sont les emblèmes Maybach des sièges, des tapis et ceux qui sont projetés sur le sol lors de l’ouverture des portes.

Pour le moment, nous ne savons pas si cette version aura une production limitée de quelque manière que ce soit, bien que son prix ait déjà été révélé, 1 458 000 yuans ou 191 607 € au taux de change actuel. Sur le plan technique, cette version a encore 6 cylindres de 3,0 litres suralimentés qui a une technologie de 48 volts et délivre 367 ch et 500 Nm de couple maximal.