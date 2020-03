La nouvelle politique Best Buy limitera les clients en magasin à 15 à la fois – .

Best Buy a annoncé de nouvelles politiques destinées à réduire la foule dans ses magasins à la suite de la crise des coronavirus.

La chaîne électronique réduit les heures d’ouverture, et va également limiter le nombre de clients à l’intérieur à un moment donné entre 10 et 15.

Hier soir, alors que je conduisais dans une épicerie à proximité pour faire le plein d’articles essentiels que je ne réserve absolument pas, je n’ai pas pu m’empêcher de remarquer le parking du Best Buy qui se trouve dans le même complexe commercial que le magasin. C’était – eh bien, ce n’était pas complet, mais on pourrait certainement être pardonné de supposer que c’était une journée normale et qu’il n’y avait pas, vous savez, une pandémie mondiale en cours pour le moment. Le lot paraissait à peu près aussi complet qu’une journée normale, ce qui m’a certainement surpris, même si je suppose que cela n’aurait pas dû. Les gens ne reculeront devant rien pour profiter des offres, bien que cela se termine et assez rapidement.

Parce que vous tous, les clowns, êtes surpeuplés dans ses magasins au lieu de suivre les directives de distanciation sociale recommandées par les experts de la santé – pour nous empêcher de tomber malades – Best Buy se prépare à mettre en œuvre une nouvelle politique dans ses magasins, à partir de lundi. Pour le moment, le magasin n’autorisera que 10 à 15 clients à la fois.

“À partir du lundi 23 mars et au moins pendant les deux prochaines semaines, nous servirons nos clients grâce à un accès limité à nos magasins et à une collecte en bordure de rue”, a annoncé la chaîne d’électronique. «Cela sera fait dans le but de réduire considérablement le nombre de personnes dans les magasins (seulement 10 à 15 clients à la fois) et les heures resteront de 10 heures à 18 heures. heure locale.”

Réduire le nombre d’heures d’ouverture, réduire le nombre de travailleurs à l’intérieur et limiter le nombre de clients autorisés à l’intérieur à tout moment, sont tous destinés à maintenir les gens à une distance saine les uns des autres. En effet, les clients autorisés à l’intérieur à un moment donné seront tous escortés par un employé tout en maintenant une distance sociale recommandée de 6 pieds les uns des autres et en limitant les groupes de personnes à 10 maximum.

Pendant ce temps, les clients peuvent toujours commander sur BestBuy.com et faire expédier les produits à leur domicile. Best Buy affirme que les livraisons et les installations se poursuivront là où elles sont autorisées «et selon des directives de sécurité strictes». Les clients peuvent également déposer des produits pour la réparation de Geek Squad et récupérer les produits en bordure de rue qu’ils ont commandés à l’avance sur BestBuy.com ou via l’application Best Buy.

Entre-temps, à compter du 18 mars, toutes les consultations à domicile se feront virtuellement.

“Ces changements nécessitent également moins d’employés travaillant à un moment donné, et nous avons l’intention de donner aux employés qui ne travaillent pas deux semaines de salaire”, a déclaré la chaîne. «Nous avons également assoupli notre politique d’absence et ne pénaliserons pas les employés pour avoir perdu du travail.

Source de l’image: AP / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

