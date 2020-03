La nouvelle Porsche 718 Cayman GT4 RS passe aux tests d’hiver

Encore une fois, la nouvelle Porsche 718 Cayman GT4 RS réapparaît dans les photos d’espionnage, mais dans un scénario très différent où nous l’avons vu lors de tests à d’autres occasions. Malgré son caractère particulièrement sportif, le modèle haut de gamme a été déplacé vers les tests d’hiver.

Le nouveau Porsche 718 Cayman GT4 RS a été chassé à nouveau. L’une des voitures de sport les plus radicales que la marque allemande prépare a été vu sur les routes du nord de la Suède, où il a déménagé pour poursuivre son installation.

Un scénario différent de la piste exigeante du Nürburgring où nous pourrions également le voir dans certains photos d’espionnage reliant leurs courbes les unes après les autres, à un rythme follement diabolique. Dans ce nouvel épisode, le prototype a quelques modifications, la plus importante étant nouvelles roues de verrouillage central non publiées dans un modèle comme le 718 Cayman, plus typique du 911.

Vue latérale de la nouvelle Porsche 718 Cayman GT4 RS révèle les nouvelles roues de verrouillage central

Avec de fins doubles rayons et des disques de frein de grand diamètre, accompagnés de puissants étriers de frein rouges, à l’arrière, il présente également le becquet de la GT4, un élément réglable manuellement et qui est aussi une nouveauté par rapport au prototype précédent, qui en avait un plus grand.

Porsche aussi a remplacé la vitre supplémentaire derrière les portes avant par une grille, avec des rainures pour ventiler le moteur, tandis que devant, vous pouvez voir grandes branchies qui s’étendent longitudinalement sur le capot, bien qu’ils restent couverts, empêchant la neige de s’accumuler dans les conduits de refroidissement des freins.

La nouvelle bête qui mettra la cerise sur la cuisinière montera également le Moteur boxer six cylindres de 4,0 litresbien qu’avec un puissance estimée à environ 450 ch, une figure à la hauteur d’un châssis beaucoup plus dynamique et d’une boîte de vitesses PDK à sept vitesses et double embrayage automatique.

Le nouveau becquet à une feuille de la Porsche 718 Cayman GT4 RS impressionne plus que le diffuseur et les échappements