La nouvelle Porsche 911 Turbo S, chassée complètement découverte en Europe du Nord

Après la présentation de la nouvelle Porsche 911 Turbo S, la marque allemande profite des derniers carnets des tests hivernaux pour transférer des unités de cette version sportive sans aucun camouflage. Peints en jaune, nos photographes ont repéré une unité de pré-production finissant les détails du classement avant de la mettre sur le marché.

Au début de ce mois de mars, la nouvelle génération de Porsche 911 Turbo S, avant de le faire avec la version sans la lettre magique ajoutée, la 911 Turbo. La nouvelle version vous proposeune image puissante, cohérente avec les performances de son nouveau moteur qui fixe une nouvelle limite de puissance.

Alors qu’il est temps pour le lancement commercial, la marque allemande continue de tester le modèle, unités de pré-production ou pré-série, ils sont également appelés, avec lesquels la configuration est terminée et les derniers détails garantissant le standard de qualité sont déposés de cette version de la 911 aux clients, une phase que Porsche mène dans le nord de la Suède.

La nouvelle Porsche 911 Turbo S est complètement découverte sur les routes verglacées du nord de l’Europe

Ce sont les derniers films des tests d’hiver, où la nouvelle 911 Turbo S apparaît complètement découverte et avec le corps peint dans une jolie couleur jaune qui lui donne un look plus sportif, avec le contraste spécial des ouvertures derrière les portes avant peintes en noir, les moulures des prises d’air avant ou les ouïes du pare-chocs arrière.

Les gros pneus placés au ras des passages de roues ou du becquet arrière d’une latte Ils renforcent l’esthétique sportive de la Turbo S, ainsi que les nouveaux échappements sphériques placés dans la partie centrale. Cette unité qui apparaît dans le photos d’espionnage a également un toit panoramique monobloc, intégrant dans la lunette arrière et le pare-brise.

Les premières unités de la nouvelle 911 Turbo S devraient commencer à atteindre les clients. cet été prochain. Les plus chanceux auront un moteur six cylindres boxer de 3,8 litres, deux turbocompresseurs à géométrie variable y une puissance maximale de 650 CV, dépassant en 70 CV au modèle précédent. En outre, il a 4 roues motrices et boîte automatique PDK à double embrayage avec 7 vitesses.

La vue arrière de la nouvelle Porsche 911 Turbo S surprend par le design sportif et l’élégance des feux à LED fins