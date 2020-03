La nouvelle Volkswagen Golf 2020 fait ses débuts avec des roues signées par ABT Sportsline

ABT Sporstline a présenté un premier ensemble d’améliorations pour la nouvelle génération de la Volkswagen Golf. Le compact emblématique de Volkswagen est à nouveau modifié par le célèbre spécialiste allemand. La grande nouveauté introduite par le préparateur sont les pneus neufs.

La huitième génération de la Volkswagen Golf subit déjà des modifications par les principaux préparateurs de voitures. Ceux qui souhaitent acquérir la nouvelle Golf 8 mais qui recherchent un niveau d’exclusivité plus élevé et, surtout, de personnalisation, ont des spécialistes comme ABT Sportsline la solution idéale. Ce préparateur a présenté son premier ensemble d’améliorations pour la Volkswagen compacte renouvelée.

ABT Sportsline a développé des programmes de réglage pour chacune des huit générations de ce modèle. Le nouveau Volkswagen Golf 2020 modifiée par ABT Sportsline présente plusieurs nouveautés. Tous esthétiques. Jetons un coup d’œil aux images qui accompagnent cet article. L’un des éléments les plus marquants est sans aucun doute les nouvelles roues.

ABT a également modifié les ressorts de suspension de la Volkswagen Golf 2020.

Le préparateur a introduit de nouvelles Jantes en alliage ABT ER-C

Disponible en tailles 18 ou 19 pouces. Les options de pneus sont les suivantes: 225/40 R18 et 225/35 R19. Et pour les conducteurs qui veulent aller plus loin, nous avons quelques Roues FR-C de 20 pouces enveloppé par des élastiques de 235/30 R20. Ils sont finis dans une couleur noire mate, qui combinée avec une carrosserie noire donne une apparence très élégante.

D’autre part, et tout aussi important, nous avons Ressorts de suspension ABT Ils réduisent le jeu du châssis de la Golf VIII dans toutes les directions entre 25 et 30 mm, selon le moteur et les spécifications. L’entraîneur souligne qu’en apportant cette modification, non seulement la maniabilité est améliorée, mais la nouvelle Golf acquiert également une apparence nettement plus sportive.

L’ensemble est également adapté aux voitures avec contrôle de châssis adaptatif (DCC). Au total, tous les composants répertoriés ne sont qu’un autre échantillon du programme d’amélioration final qui est en cours de création autour du best-seller du fabricant allemand. C’est comme ca,ABT Sportsline travaille sur un package plus ambitieux qui comprend un kit carrosserie et un kit d’amélioration pour certains mécaniciens.

Un regard sur les roues de ABT Sportsline qui a sorti la Volkswagen Golf 2020.

Ces kits de suralimentation pour les moteurs à essence et diesel devraient être disponibles à partir de l’été prochain. Nous devons suivre de près le spécialiste allemand, car il apportera des nouvelles vraiment frappantes pour la nouvelle Golf.