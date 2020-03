La numérisation des actifs modifie les avantages concurrentiels des entreprises

Et pourquoi les méthodes de paiement sans friction doivent devenir la norme.

Mars

27, 2020

4 min de lecture

La commodité a un nouveau nom: sans friction. Les consommateurs privilégient les entreprises qui offrent des expériences d’achat en ligne rationalisées. Pensez à l’achat en un clic d’Amazon (peut-être le processus de paiement le plus fluide au monde) et à la devise non souveraine proposée par Facebook pour la Balance.

Le numérique, le social et le commerce électronique inaugurent une ère d’électronisation des produits et des devises. Bien sûr, il y a une résistance politique à certaines de ces innovations fintech – les opérateurs historiques utilisent des lobbyistes entreched pour ralentir le rythme du changement. Mais les entreprises veulent mazimiser la satisfaction de leurs clients, ce qui est le non. 1 priorité pour les entreprises du point de vue des ventes, selon le rapport annuel sur l’état des ventes de Salesforce.

La numérisation des choses tangibles comprend les produits fongibles (par exemple l’or) et non fongibles (par exemple les illustrations). La transformation des actifs réels en jetons perturbe de nombreux secteurs, y compris l’industrie mondiale des paiements de 2 billions de dollars. Cela rend tous les types de propriétés plus liquides, échangeables et capables de commander les meilleurs prix des enchères mondiales. Avec une liquidité supplémentaire, les propriétaires d’actifs peuvent être en mesure de se protéger de l’inflation en obtenant des paiements non inflationnistes comme des jetons en quantité limitée, ainsi que des pièces stables (un type de crypto-monnaie) qui sont soutenues par de l’or, pour ne citer que deux exemples.

En janvier, BrickMark a conclu le plus gros contrat immobilier jamais acheté en jetons avec près de 136 millions de dollars. La société d’investissement immobilier a acheté un immeuble commercial au milieu du quartier des affaires de Zurich en utilisant des jetons BrickMark.

Le paiement se situe «au milieu de perturbations importantes, dans lesquelles les modèles commerciaux nouveaux et repensés constituent des menaces concurrentielles», selon le rapport de McKinsey «Global Payments 2018». “Même les entreprises établies … devront peut-être envisager une transformation à court terme pour garantir leur position dans la chaîne de valeur.”

Cette chaîne de valeur voit des challengers comme une infrastructure fintech améliorée, ce qui rend les pratiques héritées vulnérables aux nouveaux concurrents. Par exemple, la foule plus jeune s’éloigne progressivement des services de câblodistribution traditionnels qui sont chers et prennent des heures ou des jours à s’installer. Selon l’étude Pulse 2019, seulement 14% des milléniaux pensent que leur banque principale les aide à devenir financièrement sains. En bref, votre chaîne de valeur doit ajouter plus de valeur que celle de quelqu’un d’autre.

La montée du commerce électronique mobile, qui atteindra 284 milliards de dollars aux États-Unis en 2020, conduit des solutions de paiement alternatives. Les entreprises et les consommateurs explorent continuellement de meilleures façons de transférer de la valeur au-delà des frontières. Les nouveaux acteurs introduisent des solutions efficaces telles que le tap-and-pay (mobile), les transferts de jetons, les registres immuables de la blockchain (Bitcoin) et les contrats intelligents qui régissent les transactions (BrickMark). Celles-ci sont annoncées comme des transactions sans friction visant à réduire ou à éliminer les formalités administratives. En termes pratiques, un expéditeur souhaite envoyer de l’argent en glissant un iPhone en sachant qu’un ami ou un membre de la famille recevra les fonds en toute sécurité en quelques secondes ou minutes. Aucune question posée.

Ainsi, les entreprises établies et les institutions financières qui ont construit des systèmes il y a des décennies pourraient exploiter des réseaux de plus en plus obsolètes. Le braquage de 81 millions de dollars du système de compensation SWIFT en 2016 montre également que les pirates informatiques gagnent en sophistication au-delà des mesures de sécurité d’un système traditionnel.

Économie sans friction

Malgré l’échelle mondiale, les consommateurs paient beaucoup pour envoyer de l’argent à l’international: le même rapport McKinsey estime les revenus des sociétés de paiement à 45 $ par transaction (répartis entre les frais de transaction et la conversion des devises). Les personnes moyennes qui envoient régulièrement de petites quantités à l’étranger sont les plus touchées.

L’économie symbolique vise à rendre la création, l’achat et la vente d’actifs numériques sans friction. Outre une plus grande liquidité, d’autres avantages incluent des transactions plus rapides et moins chères, la transparence et une meilleure expérience utilisateur. Les entreprises Fintech construisent des systèmes qui permettent aux utilisateurs d’effectuer des transactions sans friction.

L’année dernière, 40% des entreprises prévoyaient d’investir au moins 5 millions de dollars dans des initiatives de blockchain, selon un sondage de Deloitte. La moitié des répondants (53%) ont déclaré que la blockchain est devenue une priorité critique pour leur organisation.

Si les opérateurs historiques restent immobiles, les entreprises de technologie financière continueront de réduire leur part de marché. Différentes organisations auront besoin de stratégies différentes, mais pour réussir, il faudra en fin de compte améliorer le parcours des utilisateurs et la satisfaction des clients. De nos jours, les consommateurs ont des attentes extrêmement élevées. Vous pouvez remercier le paiement sans friction d’Amazon pour cela.

