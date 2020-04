La panique du coronavirus secoue Ethereum

Le nombre de cas de coronavirus passant à 937 567, avec 194 311 patients guéris et 47 256 décès, chaque pays a pris des mesures drastiques. En conséquence, COVID-19 a détruit des petites ou des grandes entreprises, entraînant la chute d’industries entières à ses pieds. Cette pandémie de coronavirus est passée d’une urgence sanitaire mortelle à une crise financière mondiale, bien que le marché de la cryptographie soit différent, comme nous le verrons avec Ethereum.

Parmi les mesures mises en œuvre par les pays, des protocoles de quarantaine stricts sont constatés et le blocus total au niveau national est appliqué plus que prévu, entraînant la fermeture temporaire des entreprises pour décourager les contacts avec la communauté. On demande aux gens de rester chez eux pendant que le gouvernement essaie de sauver ce qu’il peut.

Ethereum réagit à la panique face au coronavirus

Le marché des crypto-monnaies n’a pas échappé à la crise pandémique, les investisseurs ayant été témoins de fluctuations massives des prix dues à la panique du Coronavirus. Cependant, les prix des crypto-monnaies semblent rebondir au début de la semaine dernière malgré les marchés boursiers toujours en difficulté.

Ethereum (ETH), la deuxième crypto-monnaie la plus précieuse, a affiché des augmentations de prix aux côtés d’autres géants de la cryptographie comme BTC. Le 23 mars, l’ETH a commencé avec un sommet de 125 $ et est passé à 140 $ le 24 mars, soit une augmentation de 12% en 48 heures.

ETH 12% d’augmentation de prix le 24 mars, PrimeBit WebTrader.

La volatilité du marché de la cryptographie rend actuellement les investisseurs fous. Considérant qu’essayer de prédire les prix devient de plus en plus complexe à mesure que la lutte contre le Coronavirus se poursuit et la panique qu’il génère.

La reprise des prix des ETH a donné de l’espoir à certains analystes alors que la tendance tête-et-épaule commençait à se former. Cependant, le 27 mars, l’ETH a connu un autre faux pas. Il a culminé à 140 $ avant de chuter et de clôturer à 130 $, une baisse de -7% en 24 heures.

ETH -7% de baisse de prix le 27 mars malgré la reprise des jours précédents, PrimeBit.

Alors que les vagues de prix agressives peuvent être troublantes, d’autres investisseurs en crypto sans méfiance voient de brillantes opportunités de profit en ces temps difficiles. C’est le cadre idéal pour les passionnés d’Ethereum pour augmenter leurs avoirs et acheter des ETH alors que le prix est encore bas, un bon moment pour mettre à niveau votre portefeuille de crypto-monnaies. Avoir plus d’ETH signifie plus de profits à l’avenir, car les prix devraient à nouveau augmenter à mesure que la panique du Coronavirus s’atténue.

Réflexions finales

Les traders sur marge ont également leurs yeux sur l’analyse technique pour repérer les opportunités grâce au trading sur marge avec effet de levier. Profiter de la volatilité des marchés grâce à l’effet de levier signifie pour eux des gains substantiels et, bien sûr, la possibilité de diversifier leurs positions.

Alors que la pandémie s’intensifie, de plus en plus d’investisseurs recherchent diverses opportunités d’investissement. Le moment est peut-être venu pour en savoir plus sur les crypto-monnaies et rejoindre la révolution. Découvrez le trading de crypto avec PrimeBit, une plateforme de trading de produits dérivés P2P fiable et conviviale qui offre jusqu’à 200 fois plus d’effet de levier, le plus élevé du marché. Dans PrimeBit, les utilisateurs bénéficient d’une transparence totale et d’exécutions commerciales rapides à des taux très bas.

Inscrivez-vous dès aujourd’hui!

Vous avez aimé le contenu? Partagez-le