La pénurie de main-d’œuvre pose un défi pour le développement de projets de blockchain au Panama

Faits saillants:

Pour couvrir le déficit, le gouvernement cherche à établir des alliances qui lui permettent de former des jeunes.

Malgré la pénurie de développeurs, certains projets font des efforts pour émerger.

Il y a à peine quatre ans, on parlait de crypto-monnaies au Panama, ce qui en fait un territoire vierge pour développer des projets de blockchain. Certaines initiatives qui ont vu le jour dans la région ont montré le potentiel du pays d’Amérique centrale pour l’élaboration de plans d’affaires et d’idées financières. Mais, lorsque ceux-ci sont liés à l’écosystème de la blockchain, ils sont confrontés à une réalité: les développeurs et la main-d’œuvre qualifiée dans la région sont rares. Ce qui continue de souligner la nécessité d’éduquer.

Lorsque le Panama parle d’éducation dans le monde des crypto-monnaies, le nom de Rodrigo Icaza revient inévitablement. Un jeune homme dont l’intérêt pour les actifs cryptographiques l’a amené à se renseigner à l’Université de Nicosie. Par la suite, Il a écrit le livre “Apprendre à utiliser le Bitcoin” et est actuellement secrétaire général de la Chambre de commerce numérique et de la blockchain du pays.. Nous avons contacté Icaza pour savoir en détail ce qui se passe sur ce territoire concernant l’écosystème blockchain.

«Il est courant de rencontrer des personnes intéressées par le développement de projets basés sur la Blockchain. Cependant, notre talon d’Achille est que nous manquons de main-d’œuvre locale dans ce domaine, nous travaillons donc sur des initiatives afin que, grâce à des alliances avec des organisations latino-américaines, nos garçons, en particulier les étudiants universitaires, soient ceux qui forment la première communauté. des développeurs de Blockchain », explique Icaza.

Le Panaméen ajoute que Malgré la pénurie de développeurs, certains projets font des efforts pour émerger. Dans le même temps, le gouvernement national souhaite également promouvoir; Un exemple de cela est que, par l’intermédiaire du ministre du Commerce et de l’Industrie et avec le soutien d’une entreprise privée, il promeut un projet basé sur une blockchain pour mener à bien des procédures et des procédures. Il doit être utilisé par les entreprises du secteur de la fabrication et de l’agro-industrie pour s’inscrire au Registre national de l’industrie (RIN).

Depuis l’État, ils travaillent également avec un cabinet d’avocats sur un projet de signature électronique et de documents électroniques enregistrés sur Blockchain, conformément à la réglementation locale. Ce projet est sous la supervision du Secrétariat national à la science, à la technologie et à l’innovation (SENACYT) et il devrait être en phase de test pour les 4 prochains mois. Et, également au niveau gouvernemental, nous avons des fonctionnaires plus attentifs à ces technologies. En fait, il y a des réunions avec d’autres acteurs dans lesquelles l’utilisation de la blockchain est étudiée dans les domaines éducatif, financier et logistique, cependant, ils sont actuellement en cours d’évaluation.

Rodrigo Icaza, secrétaire général de la Chambre de commerce numérique et blockchain du Panama.

Développement, tâche en attente

Le Panama, reconnu comme une référence financière, bancaire et logistique dans la région, n’a pas pu s’imposer comme un centre d’affaires de l’écosystème des crypto-monnaies. Qu’est-ce qui a empêché son développement?

Cette question a plusieurs facteurs à considérer, par exemple, au Panama, nous n’avons pas de banque centrale elle-même, donc les politiques monétaires du pays sont pratiquement nulles et ayant le dollar comme moyen d’échange et de cours légal, nous dépendons exclusivement des États United et ses banques correspondantes. Autrement dit, si la banque correspondante indique à une banque locale qu’elle ne peut pas accepter de transactions de crypto-monnaie car cela lui retirerait le correspondant, alors la banque locale ne fonctionne pas avec les crypto-monnaies. Le scénario panaméen est différent de celui de la région, puisque nous sommes un pays orienté vers la finance et la banque, et que, selon le modèle actuel, les crypto-monnaies ne sont pas une option à opérer. Par exemple, si vous avez une entreprise qui opère avec des crypto-monnaies, sûrement si la banque la découvre, votre compte sera fermé unilatéralement et c’est parce que dans le contrat signé en tant que titulaire de compte, la banque se réserve le droit de fermer le contrat et fermer le compte.

Rodrigo Icaza, secrétaire général de la Chambre de commerce numérique et blockchain du Panama.

Pour avancer dans cet avion, Icaza estime que dans le pays il est vital que toutes les personnes intéressées et impliquées dans le développement du secteur de la crypto-monnaie travaillent à établir une approche collective. Il assure qu’il s’agit davantage de volonté que de capacité. Il ajoute que, à court terme, il y aura des réalisations concrètes, car il estime qu’il est important de considérer que le Panama est toujours un territoire vierge pour l’industrie cryptoactive et c’est maintenant qu’il prend des mesures fermes dans le domaine de la transformation numérique.

Eduquer pour renforcer

En 2016, un processus de transformation de l’éducation est apparu au Panama dans le domaine des crypto-monnaies, après l’éclatement du scandale du programme Ponzi OneCoin. La controverse a eu un impact direct sur la communauté naissante qui croyait aux actifs cryptographiques et n’a pas été motivée après avoir révélé l’une des plus grandes escroqueries connues de l’écosystème de la crypto-monnaie.

Il y a quatre ans dans le pays d’Amérique centrale, un petit groupe d’initiés Bitcoin a dû se lancer dans un processus éducatif autour de la crypto-monnaie pionnière. En raison de l’ignorance de la majorité, le bitcoin a été parsemé par les nouvelles générées par les systèmes pyramidaux, car plusieurs de ces entreprises frauduleuses ont été promues au Panama, selon ce que rapporte Icaza.

À la suite du tumulte national qui s’est produit avec OneCoin, Icaza a noté qu’il a commencé ses propres recherches à la recherche de connaissances, ce qui l’a amené à suivre le cours en ligne sur les monnaies numériques enseigné par l’Université de Nicosie. Après cela, il est devenu un assistant fréquent dans le Panama Bitcoin Meet Up, organisé par Cryptobuyer, qui a à son tour cédé la place à la consolidation de la première communauté – environ 25 personnes – qui partageait diverses perspectives concernant l’utilisation des crypto-monnaies.

Puis, avec Jorge Farías de Cryptobuyer, l’idée est venue d’avoir une ambassade similaire à l’ambassade de Bitcoin à Tel Aviv au Panama, qui pour en faire un projet autonome, nous l’avons conçue comme un réseau, un café et une boutique, donc avec le Le boom du Bitcoin en 2017, la demande de se renseigner sur les crypto-monnaies a augmenté et l’ambassade de Panama Blockchain a commencé à être une référence pendant cette période.

Rodrigo Icaza, secrétaire général de la Chambre de commerce numérique et blockchain du Panama.

Ce même 2017, Icaza a lancé son livre intitulé “Apprendre à utiliser Bitcoin”. La même chose s’adressait en particulier aux personnes non techniques ayant une faible compréhension du sujet, utilisant un langage simple.

Dans le même temps, Icaza a été nommé directeur académique de Cryptobuyer puis directeur des opérations de l’ambassade de Panama Blockchain, le premier espace thématique du pays.

Je pense que par rapport à 2017 où personne ne parlait de crypto-monnaies, de blockchain ou de Bitcoin au Panama, nous avons maintenant une société un peu plus consciente en la matière. En outre, un groupe d’organisations autour de la blockchain a été formé au Panama, qui ont à l’esprit de proposer des solutions. Mais, vous devez attendre pour savoir à quel point ces solutions peuvent être utiles ou viables. D’autre part, il existe diverses communautés techniques intéressées par des cours et des programmes de formation au développement de la blockchain, ce qui est très positif pour le développement local.

Rodrigo Icaza, secrétaire général de la Chambre de commerce numérique et blockchain du Panama.

Un nouveau modèle éducatif pour les Panaméens

En 2018, l’ambassade de Panama Blockchain a fermé ses portes en raison de certains inconvénients qui n’ont pas été révélés. Il a laissé un dossier d’histoires liées à l’arène des crypto-monnaies du pays, par exemple, la visite de différents personnages de l’écosystème. Parmi eux, Andreas Antonopoulos, le célèbre évangéliste Bitcoin.

Après que certaines différences ont commencé parmi ceux d’entre nous qui faisaient partie de l’équipe, certains d’entre nous ont décidé de réaliser une «Hard Fork» de l’ambassade de la Blockchain de Panama, sous le nom The Blockchain Space qui continuerait à travailler dans l’évangélisation et la sensibilisation au monde des blockchains, la crypto-monnaies et Bitcoin au Panama, avec un modèle différent de celui précédemment utilisé. Nous prévoyons de travailler sur la base d’une devise: connecter, être inspiré, responsabiliser. Puisque nous pensons qu’il était nécessaire de guider les gens à se connecter avec la théorie, l’expérience et même avec d’autres personnes pour s’inspirer plus tard et obtenir des résultats qui leur permettront de s’autonomiser et d’agir pour leur propre bénéfice et celui de leur environnement.

Rodrigo Icaza, secrétaire général de la Chambre de commerce numérique et blockchain du Panama.

Maintenant, lorsque l’espace Blockchain commence son processus d’enregistrement en tant que nouvelle entreprise, l’équipe se pose la question d’étudier un changement de nom pour remplacer le terme Blockchain par Bitcoin. Une idée qui a été rejetée peu de temps après leur intention de sensibiliser à la technologie sous-jacente des crypto-monnaies. L’objectif est de créer des communautés fortes engagées dans le développement local. Icaza s’est engagé à consolider cet objectif sous le modèle du coworking, accélérateur de projets blockchain, laboratoire de développement expérimental et Café Lounge; tous coexistent de manière intégrée.

Le gouvernement se prépare avec plus d’éducation

Pour promouvoir le développement technologique du Panama, le gouvernement a créé la Chambre de commerce numérique du pays et Blockchain, une organisation à but non lucratif dirigée par Rodrigo Icaza. Cette organisation travaille avec l’objectif d’identifier et de promouvoir les talents locaux pour garantir le développement.

Icaza note comme un accomplissement la collaboration et l’accord de travail conjoint que la Chambre de commerce a signé avec l’Autorité nationale pour l’innovation gouvernementale (AIG), à travers lesquels elle a inclus des programmes de formation avec des acteurs locaux, y compris des fonctionnaires public.

Il y a des souhaits et des initiatives pour développer des solutions basées sur la blockchain au niveau gouvernemental. Cependant, pour parler de blockchain, nous devons être conscients que nos institutions publiques doivent être transformées numériquement et que les gens doivent vivre sous un parapluie de la culture numérique, ce qui n’est pas réel aujourd’hui.

Rodrigo Icaza, secrétaire général de la Chambre de commerce numérique et blockchain du Panama

Régulier, un vrai défi

Au Panama, la réglementation du secteur des crypto-monnaies est toujours en attente. Malgré le fait qu’en 2018, il y avait un projet de loi (629), pour la modernisation et la compétitivité internationale du système financier de la République du Panama, qui était populairement connu parmi les Panaméens comme la «loi sur le chorizo», qui a été déposée pour manque de clarté des arguments juridiques.

Ce projet de loi n’a pas cherché à réglementer la crypto, mais plutôt la Fintech, selon les chiffres EFE (institutions financières spécialisées) et CEFICO (centres de financement collectif) et à créer un bac à sable réglementaire pour les crypto-monnaies. Cependant, aux fins d’une loi, la définition de ce qu’est un EFE ou un CEFICO a rendu le projet de loi complexe, car non seulement la Fintech était incluse, mais d’autres entités, comme Insuretech, n’étaient pas suffisamment claires. De plus, les procédures pour demander des licences aux entreprises qui répondent à toutes les exigences de ce projet de réglementation ont été complètement supprimées de ce que signifie la transformation numérique, il y avait donc un désaccord dans le secteur de la technologie à cet égard. Et, comme il y a tellement de confusion et de divergence entre les secteurs, le projet ne prospère pas.

Rodrigo Icaza, secrétaire général de la Chambre de commerce numérique et blockchain du Panama.

Avec l’idée de relancer la voie de la régulation de l’industrie des crypto-monnaies, la Chambre de Commerce Numérique et Blockchain, en collaboration avec l’AIG, a commencé un processus d’entretiens avec des fintech basées au Panama, ainsi que d’autres acteurs locaux. De cette façon, les bases d’un nouveau projet de loi seront établies.