La persévérance a fait passer d’un rêve de pipe à un phénomène de mode mondial

Mars

26, 2020

2 min de lecture

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

Jeff Abrams se souvient encore du moment où sa société de vêtements, Rails, a remporté sa première grande victoire. Après avoir travaillé pendant près de trois mois sur une commande de 2000 chemises pour un grand détaillant, les boîtes (qu’Abrams avait étiquetées à la main) ont finalement été emballées et les camions étaient en route.

Cependant, les célébrations d’Abrams ont été interrompues lorsque j’ai reçu un appel l’informant que les camions avaient été volés et que ses vêtements étaient introuvables.

“C’est quelque chose qui, je pense, aurait pu mettre un grand nombre de personnes à la faillite, mais je me suis regroupé”, explique Abrams. «J’ai abandonné mon chemin à travers elle et j’ai compris comment continuer à avancer.»

Abrams a commencé Rails en 2008 sans formation technique et avec un seul chapeau noir. Après avoir présenté sa pièce dans d’innombrables magasins à Los Angeles, j’ai finalement convaincu un ami travaillant chez Fred Segal de l’afficher à titre d’essai.

Comme les ventes ont commencé à affluer, Abrams a réalisé que je devais capitaliser sur le succès du chapeau et a rapidement lancé plus de pièces décontractées en Californie. Sa touche signature est un mélange de tissus innovant qui a fait de lui un favori avec des stars comme Matthew McConaughey, Giselle Bündchen et Beyoncé.

Plus d’une décennie et de nombreuses leçons apprises plus tard, Rails est un phénomène mondial du prêt-à-porter avec des ventes dépassant 350 millions de dollars et une présence dans 50 pays et 1 500 magasins. Ce printemps, la marque inaugurera son premier magasin de détail à New York.

“Je pense que le voyage est la partie passionnante de cette entreprise”, explique Abrams. “Il n’y a pas d’objectif final.”

Dans cet épisode de Comment les marques sont nées, découvrez comment Abrams a conçu un nouvel avenir dans l’industrie de la mode.

How Brands Are Born est présenté par Cardone Ventures, en partenariat avec Original Stories Media. Découvrez comment Grant Cardone et Brandon Dawson peuvent aider votre entreprise à se transformer et à évoluer vers des niveaux 10X ICI.

.