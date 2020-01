La personnalisation est un défi majeur pour les spécialistes du marketing de voyage en 2020, mais à quoi devrait-elle ressembler? – Econsultancy

La disparition de Thomas Cook a été la grande histoire de 2019 et bien que son destin ait été scellé par ses dettes paralysantes et l’incertitude économique, il existe des tendances évidentes sur le marché – à savoir les changements de goût (vers les escapades en ville) et la diminution de la fréquentation des agences de voyage .

Mais au sein de ces macro-tendances, qu’est-ce qui préoccupe les spécialistes du marketing de voyage en 2020? Le salon professionnel Travel Technology Europe (TTE) a lieu le mois prochain, du 26 au 27 février à l’Olympia de Londres, et j’ai jeté un coup d’œil à l’enquête annuelle du salon que TTE a publiée ce mois-ci.

L’enquête mentionne «l’éco-voyage» et «l’hyper-personnalisation» comme tendances clés à surveiller en 2020, soulignées conjointement par 51% des répondants.

Mais qu’entend-on par hyper-personnalisation, voire par personnalisation vanille? Et quelle est la tâche à accomplir pour les spécialistes du marketing de voyage? Il s’agit sans doute d’un domaine où la technologie doit être liée à la conception de contenu.

Les clients veulent une personnalisation



La «personnalisation» a été mise en avant par 87% des personnes interrogées dans le sondage de TTE comme une demande de leurs clients. De plus, les recommandations basées sur l’IA ont été mises en évidence comme une tendance clé (47%).

Les clients veulent-ils plus de ce qui suit – de nombreux courriels m’incitant à changer de réservation, y compris des lignes telles que “Vous avez apprécié votre pause d’automne précédente?” Ou “Benjamin, ne manquez pas!”. Hé, le courrier électronique fonctionne, je comprends, mais ce n’est probablement pas ce que j’appellerais la personnalisation en tant que vacancier faisant un souhait.

Ou est-ce une personnalisation d’Airbnb?

J’apprécie de recevoir des idées avant la réservation, surtout avec une remise – peut-être que nous nous rapprochons un peu ici. Mais le reciblage n’est pas vraiment romantique non plus, et les clients ne vont pas verser une larme à l’idée que les annonces de sites Web deviennent potentiellement moins personnelles à la suite de la répression des cookies par des tiers de Google.

La personnalisation doit être redéfinie

Pour donner à la fois à Center Parcs et à Airbnb leur dû (deux agences de voyages à succès), aussi différentes soient-elles, elles m’ont frappé avec un marketing qui me semble personnel.

Que ce soit un itinéraire suggéré pour des vacances:

Ou une mise à jour comprenant de nouvelles informations passionnantes qui semblent pondérées vers mon parc de vacances le plus proche:

Le problème ici est un résumé par Ashley Friedlein dans son article sur les tendances numériques 2020-2030. Friedlein écrit:

«Je ne pense pas que la personnalisation disparaisse, mais elle doit être redéfinie. En fait, cela n’a jamais été très bien compris de toute façon – qu’est-ce que le ciblage vs la personnalisation vs la personnalisation? Si nous sommes honnêtes, la «personnalisation» réelle au niveau individuel pour la plupart n’a [first name]”Dans les e-mails de toute façon.

«Le défi et l’opportunité de la« personnalisation 2.0 »consistent à fournir la personnalisation que les clients souhaitent réellement tout en respectant la confidentialité qu’ils attendent.»

Friedlein fait référence au concept de «personnalisation anonyme». Un excellent service en face à face dans un magasin ou un restaurant se fait de cette manière, sans aucune connaissance de qui est le client.

Tech, rencontrez le marketing lent

Dans les exemples que j’ai donnés ci-dessus, Center Parcs et Airbnb ont beaucoup d’informations sur moi, de mon nom et de mon âge à mes habitudes de navigation, mais la personnalisation que je voulais était plus proche de ce que fournirait un grand concierge – Quoi de neuf cette année ? Que ferons-nous pendant notre séjour?

À cet égard, bien que la valeur de martech soit incontestable pour stimuler les ventes, les ventes croisées et les ventes incitatives (en particulier parmi les voyageurs fréquents et de grande valeur) en prédisant ce que veulent les clients, ce n’est qu’une partie du défi.

Dans l’enquête de TTE, 70% des répondants estiment que l’intelligence artificielle aurait le plus grand impact sur les voyages. Je suis entièrement d’accord, étant donné les implications pour le service client automatisé (il y a une session chez TTE sur le rôle du téléphone, qui aurait semblé absurde il y a une décennie).

Mais pour la personnalisation en particulier, le cœur du défi pourrait simplement être une combinaison de «personnalisation anonyme» (qui est essentiellement une excellente expérience client), en utilisant des données de partie zéro et en créant un contenu exceptionnel.

Qui sait, peut-être que l’augmentation du slow travel pourrait être reflétée par une augmentation du slow marketing?

Travel Technology Europe se déroule du 26 au 27 février à l’Olympia de Londres.