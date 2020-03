La Peugeot 208, élue Voiture de l’année 2020

La Peugeot 208 est la nouvelle voiture de l’année en Europe 2020. Avec un total de 281 points, elle a battu ses poursuivantes, la Tesla Model 3 (avec 242 points) et la Porsche Taycan (avec 222 points), qui se sont classées respectivement deuxième et troisième.

La cérémonie de décompte des voix des sept finalistes a également eu lieu à Genève, à l’occasion du Salon de l’automobile, mais à huis clos, le gouvernement fédéral interdisant tout rassemblement de plus de mille personnes.

Le jury, composé de 60 journalistes de 23 pays, a choisi une voiture populaire du segment B, un véhicule utilitaire polyvalent, la Peugeot 208. C’est quelque chose qui ne s’est pas produit depuis 10 ans, lorsque l’avant-dernière génération de Volkswagen Polo a remporté le prix européen en 2010.

Pour Peugeot, c’est la sixième fois qu’un de ses modèles remporte le titre de voiture de l’année en Europe. Avant 208, c’était la Peugeot 504 en 1969, la 405 en 1988, la 307 en 2002, la 308 en 2014 et la 3008 en 2017.

Essence, diesel ou électrique

Lors des éditions précédentes, des prix spéciaux ont été décernés aux modèles compacts (les favoris du marché européen) et aux voitures électriques, comme la Jaguar i-Pace, voiture de l’année en Europe 2019. Cette fois, cependant, la majorité du jury a voté pour la petite Peugeot en raison de son approche commerciale. C’est l’un des rares modèles de son segment (avec l’Opel Corsa et la DS 3 Crossback, toutes deux également du groupe PSA) à offrir le choix entre un moteur à essence, diesel ou 100 % électrique.

Cette polyvalence lui permet de prendre pied sur des marchés très variés. Depuis son lancement en octobre 2019, 110 000 unités de la Peugeot 208 ont déjà été vendues, dont 15 % dans la version électrique.

Et cela s’est reflété dans le vote pays par pays. La Tesla Model 3, qui était au départ la favorite, et la Porsche Taycan ont reçu les honneurs des pays nordiques (petits marchés et où l’électrique a plus de poids), ce sont les pays représentant des marchés importants en termes de volume, tels que la France, l’Italie, l’Espagne ou le Royaume-Uni, où le marché est plus varié, qui ont finalement donné le titre à la Peugeot.

Nous avons testé la Peugeot e-208, une voiture électrique qui convainc par son design et son dynamisme, mais pas par son autonomie

La Peugeot e-208 arrive sur le segment de la voiture électrique alors qu’elle est plus compétitive que jamais. Non seulement la Peugeot e-208 devra faire face au roi du segment, la Renault Zoe, mais elle aura aussi l’ennemi chez elle dans l’Opel Corsa-e. Et, bien que dans une moindre mesure, il devra également faire ses preuves dans le trio du groupe Volkswagen (composé de Volkswagen e-Up !, SEAT Mii Electric et Skoda Citigo iV), qui mise sur un prix plancher d’environ 20 000 euros. Voyons si Peugeot a fait ses devoirs avec sa nouvelle voiture électrique.

Avec 4,05 mètres de long, 1,75 mètre de large et 1,43 mètre de haut, la Peugeot e-208 a la même taille qu’une 208 à moteur thermique. En fait, à l’exception de quelques détails esthétiques, il est possible de confondre un e-208 avec une version essence ou diesel. Outre l’absence de pot d’échappement, le e-208 se distingue des autres modèles par la couleur de la carrosserie, les lions teintés en bleu, le logo “e” sur les montants C et les roues de 17 pouces, qui sont une exclusivité du e-208.

Développée sur la plateforme e-CMP, c’est-à-dire une version électrifiée de la 208 CMP thermique, la Peugeot e-208 est fabriquée exclusivement à Trnava, en Slovaquie. Techniquement, il partage la plate-forme, la batterie et le moteur avec le DS 3 Crossback E-Tense. Le e-208 est équipé d’un moteur électrique qui entraîne les roues avant de 100 kW (136 ch) associées à une batterie de 50 kWh et, comme toutes les voitures électriques sauf la Porsche Taycan, d’une transmission à un seul rapport (une boîte de vitesses).

Il convient de noter que la batterie est refroidie par liquide et que Peugeot offre une garantie de 8 ans ou 160 000 km pendant laquelle la batterie conserverait au moins 70 % de sa capacité. Et à chaque révision, elle délivrera un certificat indiquant la capacité de la batterie à ce moment-là, ce qui est utile pour la vente d’un e-208 d’occasion.

En Espagne, la gamme se compose des quatre arrivées suivantes : Active (à partir de 29 600 euros), Allure (à partir de 30 300 euros), GT Line (à partir de 32 050 euros) et GT (à partir de 34 550 euros). Par rapport à sa cousine la DS 3 Crossback E-Tense, la e-208 est beaucoup moins chère (il faut compter au moins 38 300 euros pour le modèle DS à accès électrique) et par rapport à une Renault Zoe avec un moteur R135 de 100 kW, les prix restent généralement favorables à la Peugeot.

30 200 euros pour la Zoe, et Renault est la dernière marque à proposer cette option. Lors de ce premier contact, nous avons pris le volant de l’Allure et des GT finish de l’e-208.

Autonomie et recharge de la Peugeot e-208

Dans le cas d’une voiture à moteur thermique, on ne parlerait pas d’autonomie. Toutefois, dans le cas d’une voiture électrique, la question de la disponibilité des points de recharge et des temps de recharge doit être prise en compte. Surtout lorsqu’on envisage l’achat d’une voiture électrique ou non. En fait, la marque a mis au point un “test d’électrocompatibilité” pour le réseau commercial à l’intention du client.

C’est-à-dire qu’il faut s’assurer qu’en fonction du kilométrage annuel, du type de trajets qu’il effectue habituellement et de la possibilité de recharger à la maison et/ou au travail, l’acheteur potentiel quitte la concession avec la bonne voiture. Autrement dit, si ce client potentiel se rend toutes les deux ou trois semaines de Madrid à Malaga, le e-208 ne sera pas pour lui. Et encore plus s’il n’a pas de place pour charger la voiture à la maison.

Quant à la gamme de la Peugeot e-208, la marque française annonce une autonomie selon le cycle WLTP allant jusqu’à 340 km. Comme la plupart des constructeurs, Peugeot donne le chiffre maximum obtenu lors du test et la valeur minimum est omise. Je comprends la nécessité d’attirer des clients avec une gamme rassurante, mais elle correspondra rarement à la réalité. L’autonomie réelle de la Peugeot e-208 se situe plutôt entre 230 et 280 km, selon la version (plus elle est équipée, plus elle est lourde) et les conditions de conduite.

Dans ce cas, la Peugeot e-208 GT indiquait une autonomie de 220 km (15° de température extérieure). Il est vrai que la veille, d’autres journalistes l’ont également testé sur le même parcours mixte montagne-urbain. Et la voiture prend en compte le style de conduite des kilomètres précédents pour calculer l’autonomie… Cette portée de 220 km est le minimum que l’on peut attendre de ce e-208. Ce qui laisse une grande marge de manœuvre.

Quant aux temps de charge, tout dépend de la borne de recharge disponible et du niveau de vide ou de plein de la batterie. Par exemple, de 0 à 100% avec une prise de 3,2 kW, il nous faudrait 15h30, ce qui deviendrait 7h20 avec une boîte murale de 7,4 kW et 45 minutes avec un chargeur rapide de 100 kW. Mais ce sont des cas extrêmes. Dans la plupart des cas, avec une boîte murale de 7,4 kW à la maison, il faudrait 4h45 pour passer d’une charge de 15% à 80%.

Bien entendu, l’application My Peugeot peut être utilisée pour la facturation. Cette application est commune aux applications électriques et hybrides rechargeables du fabricant et ne diffère pas beaucoup de ce que proposent ses concurrents. En plus de pouvoir accéder aux données de conduite, de trouver la position du véhicule ou de recevoir des alertes d’entretien ou d’intervention technique, il est possible de programmer l’heure et la durée de la charge – pour profiter du tarif heures creuses, par exemple -, de connaître l’état de charge de la batterie ou de préparer un itinéraire avec les points de charge sur le trajet et de l’envoyer directement au système de navigation de la voiture.

Un intérieur aux finitions améliorables

Le tableau de bord est très Peugeot, avec le concept i-Cockpit d’un minuscule volant et d’un tableau de bord jeté à la base du pare-brise, une console centrale qui se distingue par son écran multimédia flottant et la série de boutons pour le contrôler qui rappellent les touches d’un piano. Le tableau de bord numérique en 3D se détache, donnant l’impression que plusieurs couches d’informations se superposent à l’intérieur.

Les matériaux utilisés sont agréables au toucher et confèrent à la finition de la GT une qualité perçue correcte, approchant une certaine touche premium. Un sentiment qui disparaît dans les finitions inférieures. Dans tous les cas, les finitions sont correctes bien que Peugeot doive améliorer l’ajustement de certains éléments, par exemple l’alignement entre le tableau de bord et les panneaux de porte. Le manque d’alignement très marqué entre les deux éléments rompt la continuité de conception d’un tableau de bord censé entourer l’habitacle. Et ce décalage dans les réglages n’est pas digne de Peugeot ou d’une voiture à 30 000 euros.

Les sièges avant sont très confortables et il y a beaucoup d’espace. La sellerie en Alcantara gris dans la finition GT ajoute une très belle touche à l’habitacle, c’est cosy. Cependant, les sièges arrière ne sont pas aussi confortables. La hauteur et l’espace pour les jambes sont tout simplement corrects, pas beaucoup plus spacieux qu’une Renault Zoe, par exemple.

Le compartiment à bagages, en revanche, perd la double profondeur que font les 208 thermiques et voit donc sa capacité réduite à 265 litres, alors que sur un 208 essence (ou diesel) le compartiment à bagages est de 309 litres.

Le confort et un certain dynamisme au volant

S’asseoir au volant de la Peugeot e-208, c’est se souvenir des mêmes points positifs et négatifs que les autres modèles de la gamme en ce qui concerne la position de conduite. Au niveau des réglages du siège et du volant, il est facile de trouver une position idéale. Jusqu’à ce que vous regardiez le tableau de bord et que vous constatiez que le volant couvre une partie des informations.

L’i-Cockpit n’est pas encore un concept qui convient à tout le monde. Là encore, comme pour la Peugeot 3008 Hybrid4, la partie supérieure du volant peut cacher la partie inférieure du tableau de bord. Et dans ce cas, la position de conduite ne sera évidemment plus aussi idéale, car la hauteur du siège doit être réajustée pour pouvoir voir correctement l’ensemble du tableau de bord.

Les premiers kilomètres montrent une suspension plus ferme que les versions thermiques. Car avec 350 kg de batterie, les ressorts doivent nécessairement être plus durs et les amortisseurs légèrement plus fermes. Cela est particulièrement visible dans les zones urbaines à faible vitesse, lorsque l’on roule sur des dos d’âne et des sauts. Ensuite, à la vitesse ou sur la route, la voiture montre un grand confort.

Une autre caractéristique frappante de la voiture est la sensation du frein, pas du tout artificielle, contrairement aux autres voitures électriques. Cependant, il est dommage qu’avec cette sensation de freinage, la voiture ne fasse pas un meilleur usage du freinage régénératif. Par défaut, ce chiffre est relativement faible. Avec le levier de vitesse en position “b” (pour “frein”), les choses s’améliorent, mais il est loin d’être aussi puissant que dans une Nissan Leaf, une Kia e-Niro ou une BMW i3 qui ne permettent pratiquement pas de pédale de frein en ville.

De plus, il n’y a que deux niveaux de freinage par récupération, la position normale et la position “b”. Cependant, la voiture met à la disposition du conducteur trois modes de conduite avec différents niveaux de réponse du moteur à l’accélérateur et de puissance disponible. Il s’agit de Eco (82 PS), Comfort (109 PS) et Sport (136 PS).

En dehors de la ville, le e-208 n’est pas dans son environnement préféré, bien qu’il soit assez performant. Dans l’ensemble, les ingénieurs sont parvenus à un excellent compromis entre confort et dynamisme. Les mouvements du corps, comme le roulis, dans les coins sont bien contrôlés, et l’avant montre une précision dans son guidage. Cependant, il est impossible d’éviter certaines inerties dans les courbes rapides qui provoquent l’allongement de la trajectoire et l’enfoncement du nez.

En tout cas, c’est une voiture qui doit être conduite à un rythme tranquille. Malgré un 0 à 100 km/h en 8,1 secondes, le e-208 est plus lent que vous ne le pensez. Il passe de 0 à 60 en 2,8 secondes, mais ce tiret disparaît au fur et à mesure que l’on va plus vite. Il fait 50 à 60 en 6,8 secondes. Concrètement, cela signifie que lors du dépassement, au début, la voiture sort comme le tonnerre, mais à mi-chemin du dépassement, on peut sentir le moteur perdre de la vitesse.

Cela dit, ce n’est pas non plus une voiture particulièrement lente. Il se déplace en douceur et lors des ajouts, il sera plus rapide que ses frères de la gamme des moteurs thermiques. Pour une utilisation quotidienne normale, le e-208 a plus que suffisamment de puissance avec ses 136 ch. Pour ceux qui en veulent plus, Peugeot prévoit – en principe – une version e-GTi de la 208 pour plus tard.

Notre évaluation

La Peugeot e-208 arrive à un moment où tous les constructeurs doivent proposer au moins un modèle électrique. En d’autres termes, la lutte pour les ventes va être difficile. La Peugeot e-208 offre un design innovant et agréable, un habitacle présidé par un design moderne et tout cela sans négliger la technologie, dont la connectivité entre la voiture et l’utilisateur via l’application My Peugeot est le visage le plus évident (bien que cela, dans un véhicule électrique aujourd’hui, soit presque obligatoire si vous espérez réaliser des ventes).

En revanche, son prix est élevé, mais dans une voiture électrique, la possibilité d’une location avec option d’achat et avec valeur finale garantie est encore plus logique que dans une voiture thermique : on oublie ce qui peut arriver à la batterie. Et dans ce cas, Peugeot propose des tarifs attractifs avec des versements inférieurs à 300 euros, c’est-à-dire comme la plupart de ses concurrents potentiels, à commencer par la Renault Zoe.

En termes d’autonomie, c’est le problème des points de charge (disponibilité, temps de charge et coût) plutôt que l’autonomie de la Peugeot e-208 elle-même qui conditionnera son utilisation. Avec un minimum de 220 km, ce n’est pas non plus une voiture dont l’usage est exclusivement réservé à la ville, car elle permet d’effectuer un court trajet. Mais elle est un peu plus petite que la Renault Zoe.

En bref, la Peugeot e-208, avec un prix et une gamme tout simplement corrects, aura son design, son habitabilité et sa sensation de conduite pour essayer de se démarquer.