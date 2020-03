La Peugeot 208 est reconnue avec la voiture de l’année 2020

Le salon de Genève de cette année n’a pas ouvert ses portes à la suite de la crise du coronavirus, cependant, le prix distingué de la voiture de l’année a continué. L’agréable surprise pour cette 2020 est la reconnaissance de la nouvelle Peugeot 208 avec le prix, décerné par un jury de 60 peiodists européens du secteur automobile.

Le jury a mis en avant sa gamme de moteurs, qui offre aux clients la possibilité de choisir entre des versions 100% électriques, essence ou diesel. De plus, son design audacieux et sa technologie ont été positivement appréciés. Ce best-seller est la première “série 2” de Peugeot récompensée par cette prestigieuse distinction. 208 est également la sixième Peugeot à être élue «Voiture de l’année».

«Voiture de l’année 2020», la nouvelle PEUGEOT 208 change les codes de son segment. Disponible avec un moteur électrique ou à combustion interne, il permet aux futurs conducteurs de choisir le type de propulsion. Son design extérieur incarne l’ADN de la marque avec ses phares à LED à la signature lumineuse de 3 griffes, tandis que ses passages de roues marqués et ses ailes arrière évoquent subtilement le «chiffre sacré». Le PEUGEOT i-Cockpit (affichage tête haute, petit volant et écran tactile) innove avec une projection numérique de données et d’informations en 3D, ce qui n’est pas seulement un problème esthétique, mais améliore également la sécurité.

Le COTY 2020 récompense un best-seller. Près de 110 000 clients ont déjà commandé la nouvelle PEUGEOT 208 depuis son lancement en Europe en octobre 2019. 15% correspond aux versions électriques.

«Je suis particulièrement fier que la nouvelle PEUGEOT 208 ait remporté le prix« Voiture de l’année 2020 ». Cette distinction souligne l’excellence du travail et le grand engagement de toutes les équipes de la marque et du Groupe PSA. C’est la première fois qu’une PEUGEOT «Série 2» l’obtient. Soit dit en passant, dans la gamme actuelle de la marque, il y a trois «Voiture de l’année» PEUGEOT, 208, 3008 et 308. Le COTY 2020 légitime la stratégie de marque du «pouvoir de choix». Désormais, nos clients pourront choisir entre la «Voiture de l’année» 100% électrique PEUGEOT e-208 et la «Voiture de l’année» PEUGEOT 208 à moteur thermique. Jean-Philippe IMPARATO, Directeur Général de la marque PEUGEOT.

Avec six titres, PEUGEOT entre dans le “top 3” des marques les plus distinguées de l’histoire de la voiture de l’année. La nouvelle PEUGEOT 208, nommée Voiture de l’année 2020, suit le SUV 3008 récompensé en 2017, la compacte 308 en 2014, 307 en 2002, 405 en 1988 et 504 en 1969. Ce prestigieux trophée rejoint les douze autres récompenses internationales que PEUGEOT 208 a déjà remportées.

Le prix de la voiture de l’année est le plus convoité. Le jury est composé de 60 journalistes automobiles de 23 pays européens. Fondé en 1964, le prix est le plus ancien et le plus renommé d’Europe. Le gagnant est annoncé chaque année au Salon international de l’automobile de Genève.

