La peur à Wall Street monte en flèche à plus de dix ans

Rien qu’au cours des deux dernières semaines, les principaux indices aux États-Unis, en Europe et au Mexique ont chuté de plus de 10%.

Le coronavirus a germé dans une province de Chine. En moins de trois mois, le nombre de personnes infectées dépasse les 100 000 dans plus de 85 pays, selon .. Avec chaque rapport d’augmentation des infections ou des décès liés au coronavirus, le marché a réagi négativement car, pour éviter une nouvelle propagation, les pays augmenteront les mesures qui freineront l’activité économique, telles que les annulations de vols et les événements de masse.

Lee: La bourse souffre du coronavirus … mais il est temps d’acheter des actions et de l’or

L’indice VIX, qui est un indicateur utilisé pour mesurer la peur sur les marchés – analyse la tendance à des hausses et des baisses très marquées – a atteint 156 points de pourcentage au cours des deux dernières semaines à 44 points. Il s’agit de son plus haut niveau depuis 2011. «Cette augmentation n’est pas du tout surprenante. Il y a eu de très fortes baisses sur les marchés et cela se reflète dans le VIX », explique Carlos Ponce, partenaire fondateur de SNX, une société d’analyse, de promotion et d’investissement en bourse.

Ponce déclare que certaines craintes sont bien réelles. Les résultats financiers de plusieurs sociétés sont déjà compromis à cause du coronavirus. Parmi les secteurs les plus sensibles figurent ceux dédiés au tourisme, tels que les hôtels, les croisières et les compagnies aériennes. Les entreprises dédiées au divertissement – MGM et Universal ont retardé la première du prochain film de James Bond, par exemple – et les entreprises qui dépendent des approvisionnements chinois, comme la technologie ou le secteur automobile.

.