La plateforme de bourse pour les achats sur Amazon avec Bitcoin ferme ses opérations

Purse, la plateforme d’achats sur Amazon utilisant des crypto-monnaies, a annoncé ce jeudi 16 avril, la cessation de ses opérations. A partir de ce même jour, l’ouverture de nouveaux comptes dans le système est désactivée, a expliqué la société à travers un communiqué.

Dans ce texte, l’équipe Purse a déclaré qu’elle devait prendre «la difficile décision de dissoudre l’entreprise», en plus de remercier ceux qui ont utilisé leur plateforme, l’ont recommandée ou «ont aidé d’une manière ou d’une autre» dans sa croissance.

La raison de cette décision est due à des problèmes commerciaux et à une faible rentabilité, a confirmé en contact direct avec CriptoNoticias Eduardo Gómez, responsable du support chez Purse. Gomez a noté que depuis la création de Purse en 2014, l’intention était de donner un cas d’utilisation de plus au bitcoin.

De même, le représentant de Purse a indiqué qu’au cours des 2 dernières années, il avait eu des problèmes pour maintenir la rentabilité de l’entreprise. Au cours de cette période, il a déclaré: ils réduisaient le personnel jusqu’à ce qu’ils se retrouvent avec une douzaine de personnes. Sept d’entre eux, y compris celui-ci, sont vénézuéliens.

La déclaration précise que Le sac fermera définitivement le 26 juin. Dans l’intervalle, ils continueront à offrir leur assistance et leur soutien pour les demandes de retrait et les demandes en cours, en cherchant à “s’assurer que toutes les transactions et tous les comptes sont réglés”.

À partir de la semaine prochaine, le 23 avril, il ne sera pas non plus possible de créer de nouveaux bons de commande ou de faire correspondre les commandes. En d’autres termes, les commandes qui n’ont pas été rapprochées par une contrepartie sur la plateforme à cette date seront annulées. Ceux qui le font continueront de progresser.

À cet égard, Gómez a assuré qu’ils étaient “déterminés à procéder à une fermeture assez responsable”. Avec cela, il se réfère au support de 2 mois qu’ils offrent et au temps à l’avance avec lequel ils conseillent leurs utilisateurs sur la fermeture de leurs services.

D’autre part, le communiqué invite ses utilisateurs qui maintiennent actuellement des fonds sur la plateforme à les retirer “dans les meilleurs délais”.

Porte-monnaie, intermédiaire pour les achats sur Amazon

Rappelons que Purse a servi d’intermédiaire entre les personnes intéressées par l’achat de bitcoins sur Amazon et celles qui souhaitaient acquérir des bitcoins en effectuant ces achats sur la plateforme de shopping en ligne.

Fondamentalement la plateforme coordonnée entre la personne qui voulait acheter un produit spécifique sur Amazon et celle qui voulait acquérir la même valeur sur BTC. Cette personne a effectué l’achat sur Amazon et, lorsque l’acheteur a confirmé la réception du produit, les fonds ont été libérés en bitcoin.

Fin mars, une enquête présentée par BitMex a placé Purse parmi les principales organisations contribuant actuellement au développement du Bitcoin. La liste, telle que rapportée par CryptoNews, reflétait que chez Purse, il y avait 6 personnes dédiées à offrir des contributions aux initiatives open source dans Bitcoin.