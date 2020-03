La plateforme d’échange P2P Hodl Hodl élimine l’option de vérification avec KYC

Faits saillants:

Les utilisateurs qui estiment nécessaire d’opérer avec vérification peuvent écrire au support technique.

À ce jour, seulement 5% des utilisateurs ont eu recours à la vérification facultative.

Hodl Hodl, une plate-forme d’échange de bitcoin peer-to-peer, a supprimé l’option permettant à ses utilisateurs de vérifier leurs comptes via KYC (Know Your Costumer ou Know Your Customer). À partir de cette semaine, l’option n’est pas disponible sur la plateforme, a confirmé l’équipe Hodl Hodl à travers un blog sur Medium.

“A partir de ce moment, nos utilisateurs ne pourront pas achever la vérification sur notre site Internet”, précise le texte, publié le mardi 24 mars. En outre, la note indique que les utilisateurs qui estiment toujours nécessaire d’opérer avec vérification Ils peuvent écrire au support technique, où chaque cas sera évalué individuellement. “Nous organiserons une procédure de vérification standard pour eux”, ont déclaré les porte-parole de Hodl Hodl en contact direct avec CriptoNoticias.

Concernant la décision, la plateforme allègue que pour opérer à Hodl Hodl il n’a jamais été obligé de passer par une vérification avec des données ou documents personnels. En fait, la suppression du KYC facultatif répond aux «principes» que l’entreprise promeut. “Nous avons décidé de maintenir l’un de nos principes fondamentaux, l’anonymat”, lit-on dans la publication.

Hodl Hodl affirme qu’ils ne stockent pas ou n’ont pas accès aux fonds de leurs utilisateurs. Image de Satura_ / elements.envato.com

Les porte-parole de Hodl, Hodl, ont ajouté que la quête de la plate-forme est de donner à ses utilisateurs “une totale liberté financière”. “Nous voulons que nos utilisateurs bénéficient de Bitcoin de toutes les manières possibles, sans avoir à se soucier de sa conformité”, ont-ils ajouté.

Auparavant, les utilisateurs avaient la possibilité de le faire et bénéficiaient d’une remise de 0,5% sur les commissions. Malgré cela, le pourcentage d’utilisateurs ayant choisi de vérifier «n’a jamais été très élevé». Comme confirmé à CryptoNews, seulement environ 5% de tous les utilisateurs ont été vérifiés.

De plus, les porte-parole de la plateforme P2P ont assuré que, contrairement à d’autres types de sites d’échange, ils ne sont pas obligés de demander des données à leurs utilisateurs. Principalement, parce qu’ils ne stockent pas ou n’ont pas accès aux fonds de ces opérateurs de plateforme, ont-ils allégué.

Sécurité et protection contre les escrocs

Quant au mécanisme de défense contre les arnaques, la situation n’a pas changé. Étant donné que la vérification de ne jamais opérer sur Hodl Hodl n’a jamais été obligatoire, le système de réputation ou la gestion des tentatives d’escroquerie ne sont pas liés à KYC.

Chaque transaction d’échange dans Hodl Hodl génère un portefeuille multi-signatures avec les fonds en BTC en garantie. Ce n’est que lorsque les deux parties confirment que le paiement a été traité avec succès que les fonds en BTC sont débloqués par ce portefeuille.

«Chaque opérateur est évalué par d’autres utilisateurs, en fonction de leur historique d’opérations. Chaque commerçant chez Hodl Hodl se soucie beaucoup de sa réputation, car c’est le principal indicateur de fiabilité et de confiance »

Hodl Hodl

Dans un environnement de réglementations croissantes, Hodl Hodl a opté pour la voie inverse à celle des autres plateformes, qui ont constamment renforcé leurs politiques KYC. Par exemple, LocalBitcoins, un site qui détient des fonds de ses utilisateurs, a étendu ses exigences de vérification au fil du temps.

Il convient de noter que Hodl Hodl n’est pas le seul à ne pas répondre aux politiques de KYC. Parmi ceux-ci, nous pouvons mentionner LocalCryptos ou LocalCoinSwap. Une étude présentée en novembre dernier par la firme CipherTrace affirmait qu’en fait, un tiers des sites d’échange utilisaient très peu ou pas du tout le KYC.