La plateforme éducative Miríadax propose des cours gratuits et validés sur une blockchain

Bien que la pandémie de coronavirus sévisse dans le monde avec des doses de peur, d’angoisse et de mort, elle ouvre également une porte par laquelle l’humanité peut regarder vers l’avenir, le défi de la migration vers le numérique. C’est un chemin dans lequel Miríadax, l’initiative d’éducation numérique de Telefónica, a un long chemin à parcourir, car cette plate-forme ibéro-américaine de MOOC (Massive Open Online Courses) ou des cours massifs disponibles en ligne et en espagnol, offre à ses utilisateurs la possibilité pour apprendre et accéder à une offre de plus de 650 cours gratuits sur divers sujets, pour ensuite acquérir un certificat validé sur une blockchain.

Sur son site officiel, l’équipe Miríadax précise que pour obtenir le certificat numérique de réussite, les étudiants doivent démontrer qu’ils ont terminé l’apprentissage En répondant à un questionnaire qu’ils reçoivent une fois le cours terminé et plus tard, sans tenir compte d’un délai, lorsque l’utilisateur le souhaite, il peut obtenir son certificat pour un coût de 40 euros.

Dans la plate-forme d’éducation numérique, les avantages offerts par le certificat de réussite sont également détaillés. Parmi eux, il souligne que eLe document validé par une blockchain, est délivré avec un identifiant unique et personnalisé avec le nom de l’utilisateur / étudiant, le cours ou les cours, la durée et soutenu par les institutions qui l’offrent.

Cependant, dans une section détaillant sa philosophie, Miríadax clarifie l’aspect juridique des certificats de réussite, sur lequel il souligne: «leur efficacité juridique se limite à prouver l’amélioration par l’utilisateur enregistré sous le nom et prénom y indique toutes les activités obligatoires incluses dans le cours (achèvement de 100% de ses modules). Ces certificats ne constituent donc pas un diplôme ou un titre officiel, ni ne garantissent l’achèvement des cours par la personne physique qui peut correspondre aux noms et prénoms de l’utilisateur inscrit à Miríadax qui suit les cours ».

Le professeur Darío Fernando Patiño, instructeur à Miríadax offre des informations à un étudiant sur les certificats de réussite validés sur une blockchain qui peuvent être acquis ou non après avoir terminé les cours.

Certifié ADN

Une fois le certificat numérique obtenu, les utilisateurs peuvent le copier et l’inclure dans leur profil Linkedin, l’envoyer par email ou le télécharger et l’imprimer pour l’avoir au format physique. De cette façon, presque en un clic, l’étudiant certifie immédiatement la véracité des informations qCe qu’il offre. À l’inverse, les institutions ou les recruteurs excluent certainement toute fraude dans les données qu’ils reçoivent.

D’un autre côté, cette technologie permet d’inclure dans les certificats des informations supplémentaires telles que les contributions dans les forums, les résultats des tests, le travail P2P du participant ou encore la position de l’étudiant dans le classement en fin de cours, comme détaillé sur le site.

Les certificats et titres validés par une blockchain gagnent du terrain dans les établissements d’enseignement, en vertu de leur promesse de contribuer à la crédibilité et à la réputation d’un secteur ébranlé par la falsification de documents délivrés par des académies ou des universités. C’est ici les blockchains se distinguent par leurs caractéristiques en proposant un réseau dans lequel les données sont distribuées sous forme cryptée et ils restent immuables dans le temps.

Bien que la validation d’un certificat ou d’un titre par un établissement d’enseignement dépendra toujours d’une personne en charge de l’exécution de cette opération, le système aura au moins un effet dissuasif car il y aura toujours une traçabilité qui explique qui a enregistré les informations et comment il l’a fait.

La technologie Blockchain est originale à Bitcoin en tant que système numérique, mais au fil des ans, des dizaines d’entreprises à travers le monde sontadopter ce type de système de traçabilité des produits, certification des documents ou même l’identité numérique.

Parallèlement, la multinationale espagnole de télécommunications Telefónica, qui soutient la plate-forme Miríadax, travaille depuis l’année dernière sur un réseau de blockchain privé qui réunira 52 parcs scientifiques et technologiques en Espagne. L’accord envisage le développement d’un projet pilote de trois mois, dans lequel les parcs scientifiques et technologiques pourront partager l’infrastructure de la blockchain basée sur la technologie Hyperledger Fabric déployée par Telefónica, ce qui leur facilitera la création de canaux d’échange d’informations privés et assurance entre différentes entreprises et déployer leurs propres applications décentralisées.