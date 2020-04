La plupart des restaurants disent qu’ils ne peuvent pas survivre à une fermeture qui dure jusqu’en mai – .

L’impact du coronavirus sur l’économie a été grave, au point de provoquer une catastrophe pour de nombreux propriétaires d’entreprises qui ont été contraints de fermer pour une durée indéterminée et de licencier des travailleurs.

De nombreux restaurants tentent de s’accrocher en proposant des options de repas à emporter et de livraison, mais une enquête auprès des propriétaires de restaurants révèle que la grande majorité ne pense pas qu’ils seront en mesure de supporter une fermeture qui dure plus d’un mois.

Si vous passez une partie de votre quarantaine de coronavirus à la maison à faire de votre mieux pour commander à emporter ou à livrer à l’appui de votre restaurant local préféré – et vous devriez, parce que beaucoup d’entre eux s’en sortent à peine en ce moment – nous avons quelques surprises. des nouvelles sur l’avenir de bon nombre de ces restaurants.

Selon un récent sondage de la James Beard Foundation auprès d’acteurs de l’industrie alimentaire comme les chefs et les restaurateurs, la plupart des restaurants (60% des répondants au sondage) ont déclaré que leur restaurant ne serait pas en mesure de survivre s’il devait fermer pendant un mois. La grande majorité (75%) a déclaré qu’une fermeture de deux mois serait un coup fatal absolu pour leur entreprise.

Ces réponses portent sur des restaurants qui ont dû fermer complètement, contrairement à ceux qui, vaillamment, s’accrochent et essaient au moins de gagner un peu d’argent entre-temps via des commandes à emporter et des options de livraison. Mais même cela n’ira que jusqu’à présent, d’autant plus que cette enquête a révélé que les répondants ont indiqué que 78% des salariés horaires avaient déjà été licenciés dans leurs établissements (et 58% des salariés).

Selon le moment où vous commencez à compter, le premier mois complet d’un arrêt interviendra environ une semaine ou deux en avril. Cela reflétera le cap des 30 jours depuis que les premières villes du pays ont commencé à instituer des arrêtés et à obliger la fermeture d’entreprises non essentielles.

Tous les restaurants n’ont pas la possibilité ou n’ont pas trouvé un moyen de rendre la livraison et la livraison financièrement viables. Après avoir brièvement essayé la route à suivre, par exemple, une boulangerie populaire dans ma ville natale qui vend principalement des cupcakes vient d’annoncer qu’elle jette l’éponge et ferme indéfiniment. Voici, en attendant, quelques-uns des autres faits saillants de l’enquête de la Fondation James Beard:

Plus de 60% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles n’avaient pas suffisamment de capital d’exploitation pour maintenir une fermeture pendant un mois complet.

80% ont dit qu’ils ne savaient pas si le réoutillage pour offrir la livraison et le retrait serait en mesure de les soutenir.

Parmi les restaurants d’une municipalité qui avaient été forcés de fermer, près de 75% pensent qu’ils ne pourront pas rouvrir après deux mois.

44% des répondants ont estimé que leurs restaurants pourraient survivre à leur premier mois de fermeture avec une infusion de seulement 25 000 $ en espèces.

En extrapolant ce nombre aux 480 000 restaurants indépendants estimés aux États-Unis, l’industrie aurait besoin d’une infusion d’au moins 12 milliards de dollars.

