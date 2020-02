La plus grande salle de conférence change jusqu’à présent cette année

Nous avons rassemblé les nominations les plus importantes et les plus récentes qui ont pris d’assaut l’industrie du commerce de détail.

1. Le propriétaire de la marque Ikea nomme un nouveau PDG alors que Torbjörn Lööf se retire

La société qui contrôle la propriété intellectuelle et la chaîne d’approvisionnement d’Ikea ​​a nommé cette semaine Jon Abrahamsson Ring comme nouveau directeur général.

Ring, qui dirige actuellement la division de franchisage d’Inter Ikea Holding, devrait remplacer Torbjörn Lööf après sa démission plus tard cette année.

2. Matchesfashion débauche Amazon Exec Ajay Kavan en tant que nouveau PDG

Matchesfashion a effectué une descente dans les rangs supérieurs d’Amazon pour nommer Ajay Kavan comme nouveau directeur général cette semaine.

À compter du 19 mars, Kavan remplacera l’ancien patron Ulric Jerome qui a quitté Matchesfashion en août de l’année dernière.

Ajay Kavan est vice-président d’Amazon depuis neuf ans

3. Hamleys embauche David Smith comme nouveau PDG

David Smith a déjà occupé le poste de chef des opérations internationales chez Debenhams et est également l’ancien directeur général de la division Asie-Pacifique de The Body Shop.

4. Le PDG de Sainsbury, Mike Coupe, démissionne alors que le siège social est supprimé

Alors que Mike Coupe a annoncé sa démission de la tête de Sainsbury’s en janvier, il a déclaré qu’il resterait en poste jusqu’à la fin du mois de mai – après quoi il sera remplacé par le directeur des ventes et des opérations actuel, Simon Roberts, à partir du 1er juin.

La démission de Coupe a également eu lieu moins de 24 heures après l’annonce par Sainsbury de centaines de suppressions d’emplois dans les postes du siège social.

Depuis sa démission, le directeur de la banque Sainsbury Roger Davis a également démissionné.

Mike Coupe travaille pour Sainsbury’s depuis plus de 15 ans, dont les 6 derniers en tant que PDG.

5. Stefan Persson, président du groupe H&M, quitte ses fonctions après plus de 20 ans

Le géant suédois du commerce de détail a déclaré que Stefan Persson, qui a annoncé son départ fin janvier, sera remplacé par son fils et PDG du groupe H&M, Karl-Johan Persson.

Parallèlement, Helena Helmersson, directrice des opérations de H&M, a été promue directrice générale du groupe H&M.

Stefan Persson est le fils d’Erling Persson, qui a fondé H&M en 1947.

6. John Lewis Partnership accueille la nouvelle présidente Sharon White en pleine révision de la direction

Sharon White rejoint John Lewis Partnership en tant que président à un moment où le commerce de détail a connu un certain nombre de départs à la haute direction.

Le directeur client de John Lewis, Craig Inglis, a été le plus récent dirigeant à annoncer sa démission, peu de temps après que la directrice générale Paula Nickolds a révélé en janvier qu’elle quitterait la chaîne des grands magasins après 25 ans d’activité.

Rob Collins – directeur général de l’écurie Waitrose – avait annoncé sa démission en octobre.

Pendant ce temps, John Lewis Partnership a nommé Nina Bhatia en tant que directrice exécutive de la stratégie et du développement commercial ce mois-ci, au sein de la nouvelle équipe de direction de Future Partnership.

Elle se joindra au bureau le 17 février directement sous la présidence de Sharon White.

La démission de Paula Nickolds en tant que directrice générale de John Lewis a été une surprise.

7. Sortie du directeur général de Selfridges Simon Forster

Le directeur général du grand magasin Selfridges a quitté la semaine dernière après un peu plus d’un an dans le rôle.

Simon Forster est parti brusquement, selon The Sunday Telegraph, qui a cité une perte de confiance dans sa direction comme une raison du départ.

Le prédécesseur de Forster, Anne Pitcher, a été nommé directeur général par intérim.

8. M&S nomme Eoin Tonge comme nouveau directeur financier

Marks & Spencer a embauché Eoin Tonge en tant que nouveau directeur financier, remplaçant Humphrey Singer qui a quitté peu de temps après que le détaillant ait été rétrogradé du FTSE 100 en septembre dernier.

David Surdeau, actuellement chef des finances par intérim, restera avec l’entreprise pour soutenir Tonge pendant une période de transition.

M&S a également renforcé sa meilleure équipe au début du mois, avec la directrice non exécutive Katie Bickerstaffe nommée directrice principale de la stratégie et de la transformation alors que le plan de redressement du détaillant s’accélère.

Pendant ce temps, l’ancien directeur financier du groupe N Brown, Craig Lovelace, a été embauché comme nouveau chef du financement alimentaire, en remplacement de Nick Hewitt.

9. Le PDG de Mothercare, Mark Newton-Jones, quitte

Le directeur général de Mothercare, Mark Newton-Jones, a démissionné dans le cadre des plans de transformation du détaillant.

Glyn Hughes, qui a été directeur financier tout au long de la période de restructuration, a été nommé directeur général par intérim avec effet immédiat.

Parallèlement, le directeur du développement de Mothercare, Andrew Cook, qui sert depuis avril 2019, a été promu directeur financier avec effet immédiat.

Le président de Mothercare, Clive Whiley, deviendra président non exécutif à compter du 29 mars.

Mark Newton-Jones restera directeur exécutif de Mothercare jusqu’en juillet.

10. N Brown Group embauche un directeur financier et PDG de détail

N Brown Group a annoncé la nomination de Rachel Izzard en tant que nouvelle directrice financière du groupe, en remplacement de Craig Lovelace qui part pour M&S.

Une date de début pour Izzard et une date de départ pour Lovelace n’ont pas encore été confirmées, mais la société mère des détaillants de mode Simbly Be, Jacamo et JD Williams a déclaré que cela serait révélé en temps voulu.

La nomination d’Izzard est intervenue le même jour que le groupe N Brown a engagé Sarah Welsh pour assumer le nouveau rôle de directeur général de la distribution.

Welsh entrera en fonction le 30 mars et sera responsable de tous les aspects du produit, y compris l’achat, le marchandisage, la conception, l’ajustement, le commerce, l’approvisionnement et les partenariats.

11. L’ex-PDG de Bonmarche, Helen Connolly, rejoint New Look en tant que chef commercial

L’ancienne PDG de Bonmarche, Helen Connolly, est désormais prête à rejoindre New Look en tant que nouvelle directrice commerciale.

Connolly remplacera le chef de produit Roger Wightman, qui démissionne de New Look après 30 ans.

Connolly rejoindra New Look le 13 janvier.

Connolly a été directrice générale de Bonmarché d’août 2016 jusqu’à sa démission en décembre, peu de temps après son entrée en fonction.

Helen Connolly a été PDG de Bonmarche pendant un peu plus de trois ans. (Image: LinkedIn)

12. Wilko promeut le directeur de la transformation au poste de PDG

Wilko a promu son directeur de la transformation du groupe et directeur général d’Internet, Jérôme Saint-Marc, au poste de directeur général.

C’est la première fois que quelqu’un occupe le poste de directeur général chez Wilko depuis que Stuart Mitchell a démissionné en 2012.

BONUS: la date de début du nouveau PDG de Tesco repoussée à octobre

Ken Murphy, qui est actuellement directeur commercial de la Walgreens Boots Alliance, devait commencer comme directeur général du plus grand épicier du Royaume-Uni cet été.

Cependant, Tesco a confirmé que ce serait maintenant le 1er octobre, le PDG actuel Dave Lewis acceptant de rester jusqu’à l’arrivée de Murphy.

Lewis a révélé sa démission pour la première fois en octobre dernier, lorsque Tesco a publié ses résultats semestriels.

Dave Lewis quittera ses fonctions de PDG de Tesco en octobre

