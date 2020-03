La Porsche 911 Turbo S lance les ensembles légers et sport

La société allemande a confirmé le lancement de deux nouveaux packages optionnels pour la nouvelle gamme Porsche 911 Turbo de 992 génération, les options Lightweight Package et Sport Package, déjà disponibles pour la nouvelle Porsche 911 Turbo S 2021.

La nouvelle génération de la Porsche 911 Turbo n’est pas encore arrivée chez les concessionnaires, et elle n’a pas non plus été entièrement dévoilée, car pour le moment nous ne connaissons qu’une des deux versions mécaniques qui composeront la gamme, la nouvelle Porsche 911 Turbo S 2021. C’était le point culminant de la marque pour l’édition 2020 du Salon de Genève, mais après l’annulation de l’événement suisse, il a dû être dévoilé en ligne.

Cependant, aujourd’hui, nous connaissons déjà de nombreux éléments et packages optionnels qui seront disponibles pour les clients de la nouvelle gamme Turbo. Il y a quelques jours à peine, nous vous avons montré la première copie de la 911 Turbo S modifiée par le département Porsche Exclusive Manufaktur, qui présentait la couleur de carrosserie attrayante du rouge indien, un ton exclusif au catalogue de cette division de personnalisation de l’entreprise Allemand. Peu de temps après, nous avons pu voir les premières images du nouveau package SportDesign du modèle, qui comprend de nouveaux éléments aérodynamiques, similaires à ceux de l’ancien Aerokit de la 911 Turbo.

Ensemble Porsche 911 Turbo S Cabriolet SportDesign.

Aujourd’hui, la société a dévoilé deux nouveaux packages d’options pour les clients de la gamme Turbo. D’une part, nous trouvons le nouveau Paquet léger, qui comprend une série de modifications visant à réduire le poids inutile du véhicule. Parmi ces nouveautés, on trouve des cristaux plus minces, la suppression de certains éléments isolants, des sièges de baquets en carbone ultra-légers dans la première rangée et l’élimination de la banquette arrière. De plus, cet ensemble comprend une suspension sport PASM et des systèmes d’échappement sport avec seulement 2 sorties ovales au lieu des 4 sorties habituelles. Les économies de poids avec ce forfait sont estimées à 30 kilos.

D’autre part, nous trouvons également le nouveau Forfait Sport, qui comprend les éléments susmentionnés Pack SportDesign et son nouveau kit aérodynamique. Les éléments de ce pack comprennent un nouveau becquet avant et un nouveau becquet arrière en fibre de carbone exposé avec ailes latérales. En plus de l’optique sombre et du toit en fibre de carbone pour la version coupé. Contrairement à ce qu’il peut paraître, ce package n’augmente pas les performances ou les avantages du modèle.

À l’heure actuelle, seule la version 911 Turbo S a été présentée, qui présente les spécifications les plus puissantes du moteur plat à 6 cylindres biturbo de 3,8 litres, qui délivre 650 ch et 800 Nm de couple maximum. Cette version mécanique est disponible en version Coupé et en version Cabriolet ouverte.