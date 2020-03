La poudre de protéines végétaliennes est-elle la prochaine grande entreprise de bien-être?

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

Si vous êtes végétalien, végétarien ou quiconque essaie de se débarrasser de la viande, vous avez probablement entendu maintes et maintes fois une question: où obtenez-vous vos protéines?

Et si vous y êtes depuis un certain temps, vous avez probablement préparé une réponse décente – quelque chose touchant le fait que la carence en protéines est pratiquement inconnue chez les Américains moyens, et que les protéines proviennent de nombreuses sources végétales qui, lorsqu’elles sont consommées en combinaison , sont susceptibles de vous donner tous les acides aminés dont vous avez besoin sans même y penser. En bref, si vous mangez des repas équilibrés, les protéines ne sont généralement pas un problème.

Comme pour tout, bien sûr, il y a quelques exceptions. Par exemple, si vous êtes un athlète qui cherche à prendre du volume ou si vous avez des besoins médicaux ou alimentaires spécifiques qui vous obligent à compléter votre apport en protéines, vous n’êtes pas limité aux œufs crus et aux poudres à base de produits laitiers de nos jours.

Le marché des protéines végétales en poudre représente déjà 4,64 milliards de dollars dans le monde et devrait atteindre 13,19 milliards de dollars d’ici 2026, selon une étude de Fior Markets. Même parmi les personnes qui ne sont pas végétaliennes, les poudres de protéines à base de plantes (généralement à base de légumes ou de légumineuses) sont de plus en plus populaires en raison de la sensibilisation croissante des gens à leurs propres allergies et sensibilités aux produits animaux et aux préoccupations concernant des problèmes de santé comme le diabète de type II et maladie cardiaque.

Il y a déjà beaucoup de marques dans cet espace qui composent ce chiffre de 4 milliards de dollars. La poudre de protéines Vega et d’autres produits de supplément peuvent être trouvés dans une grande variété d’épiceries. Sa poudre tout-en-un, qui a maintenant une variété biologique, est principalement composée de protéines de pois et comprend également plusieurs autres ingrédients d’origine végétale, offrant non seulement des protéines, mais également une variété de vitamines et de minéraux. Orgain Organic Protein est une autre étiquette que vous avez probablement déjà vue dans les magasins, et elle est composée d’un mélange de pois, de riz brun et de protéine de chia.

Beaucoup de poudres de protéines végétaliennes sur le marché sont certifiées biologiques par l’USDA, ce qui devrait être utile à tous ceux qui mangent des végétaliens pour leur santé ou l’environnement. Cela comprend Garden of Life et Aloha, ainsi que Optimum Nutrition Gold Standard. KOS possède également une protéine en poudre certifiée biologique par l’USDA, composée d’un mélange de protéines de pois, de lin, de chia, de graines de citrouille et de quinoa.

Bien que la plupart de ceux-ci soient des mélanges d’ingrédients qui incluent des arômes et des édulcorants, ceux qui cherchent vraiment à les éliminer ont également des options. Myprotein propose une gamme complète de produits Myvegan, qui comprennent des isolats de protéines de pois purs et des isolats de protéines de soja, ainsi que des variétés aromatisées et sucrées à la stévia. Les poudres de protéines d’OWYN utilisent des pois, de la citrouille et du chia comme source de protéines, et utilisent du sucre de canne et des fruits de moine comme édulcorants pour ceux qui évitent les édulcorants artificiels et les alcools de sucre. Et la gamme de compléments végétaliens Complement a une protéine en poudre composée de pois jaunes, de graines de citrouille, de graines de pastèque, d’amandes et de protéines de chia – et rien d’autre. Quant à The Amazing Chickpea, un fournisseur de pâtes à tartiner nutritives, il va bientôt libérer une poudre de protéines avec la légumineuse dense en nutriments comme l’un de ses principaux ingrédients.

De nos jours, la plupart des personnes intéressées par le bien-être ne se contentent pas de changer leur silhouette ou de se gonfler – il est plus courant d’avoir une vision plus globale de la santé. À juste titre, il existe certaines marques qui, comme Vega, incluent d’autres ingrédients sains destinés à offrir aux consommateurs plus que de simples protéines. Le Skinny Protein de votre Super a un mélange de protéines de chanvre et de pois, mais aussi des légumes verts super alimentaires comme la spiruline et la luzerne. Form Nutrition vend des mélanges qui incluent d’autres ingrédients bénéfiques comme les enzymes digestives ou les mélanges supergreen; Sakara Life va plus loin, offrant non seulement des protéines (provenant de sources de pois, de chanvre, de sésame et de citrouille), mais un mélange de légumes verts, d’enzymes digestives, de phytocéramides (qui amélioreraient l’apparence de la peau en protégeant le collagène) et B12, pour un supplément esprit-corps, intérieur-extérieur.

Alors que les consommateurs commencent à voir non seulement différentes facettes de leur propre santé, mais aussi des problèmes liés à l’environnement et au bien-être animal comme interconnectés, il est logique que quelque chose comme la poudre de protéines – autrefois considéré comme quelque chose utilisé uniquement par les athlètes cherchant à gagner de la masse musculaire – changerait de forme et ciblerait différents marchés. Les données suggèrent que les hommes adultes sont toujours les principaux consommateurs de poudre de protéines, mais ils ne sont pas les seuls. Ce n’est plus une catégorie à usage unique et unique, et comme la culture autour de la forme physique, du bien-être et de la vie éthique évolue et change, il est normal que la catégorie des protéines en poudre en pleine croissance le fasse également.

