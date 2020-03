La première de Fast & Furious 9 repoussée à 2021

Fast & Furious 9 rejoint la liste déjà longue des films qui ont retardé leur sortie en salles en raison de la pandémie causée par le coronavirus COVID-19. Le nouvel épisode de la populaire saga des films automobiles a été reporté à l’année prochaine 2021. Environ un an après la date initialement prévue.

Le monde du cinéma est également touché par la pandémie causée par le coronavirus COVID-19. Et ce n’est pas le bon moment pour aller dans une salle de cinéma où des centaines de personnes se réunissent pour profiter d’une première. C’est pourquoi, depuis quelques jours, des annonces de reports de premières ont lieu. Le dernier film qui a été ajouté à cette longue liste a été Rapide et furieux 9.

Le nouvel épisode de la populaire saga des films automobiles devrait arriver dans nos salles de cinéma à la fin du mois de mai prochain. Quelque chose qui n’arrivera pas finalement. Le La première de Fast & Furious 9 a été retardée jusqu’en avril 2021. Presque un an après la date initialement prévue. Hollywood est ébranlé par la peur et / ou l’interdiction des réunions dans les zones surpeuplées.

La sortie de Fast & Furious 9 était initialement prévue pour mai 2020.

Logiquement, les cinémas sont touchés et les studios travaillent à pleine capacité pour réorganiser leurs dates de sortie. Ce n’est pas non plus le premier film retardé par Images universelles. Il a récemment fait de même avec A quiet place 2. De l’équipe Fast & Furious 9, ils soulignent que ce mouvement vise à garantir la sécurité de tous les spectateurs.

La nouvel épisode de Fast & Furious a des nouvelles intéressantes. L’ajout de John Cena au casting est l’une des premières les plus pertinentes. Et c’est qu’il est appelé à jouer le rôle d’un grand méchant comme on pouvait le voir dans la première bande-annonce officielle du film. À Cena, nous devons ajouter d’autres habitués de la franchise tels que Vin Diesel lui-même, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, Nathalie Emmanuel et Helen Mirren.

Des absences notables se produisent également. Dwayne Johnson et Jason Statham n’apparaîtront pas. Rappelons que les deux acteurs ont joué dans le premier “spin-off” de la franchise. Un film qui remporte un franc succès au box-office. Aussi, pour Fast & Furious 9, Justin Lin a été ramené en tant que réalisateur. À l’époque, Lin était en charge du tournage d’autres épisodes de la saga. Plus précisément, du troisième au sixième.

La bande-annonce de Fast & Furious 9 nous prépare à une bonne dose d’action