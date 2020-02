La première présidente britannique de Boots, Elizabeth Fagan, démissionne

Elizabeth Fagan est présidente non exécutive de Boots UK depuis septembre 2018.

// La présidente non exécutive de Boots UK Elizabeth Fagan se retire après deux ans

// Elle a été la première présidente britannique du détaillant de produits de santé et de beauté

// Son départ intervient au milieu des rumeurs de privatisation de la société mère Walgreens Boots Alliance

La première présidente britannique de Boots, Elizabeth Fagan, aurait démissionné, alimentant la spéculation selon laquelle sa société mère pourrait être privée.

Selon Insider Media, Fagan a quitté son poste de président non exécutif de Boots pour poursuivre un portefeuille non exécutif plus large.

Elle occupe ce poste depuis septembre 2018, bien que sa carrière avec Boots remonte à 1983 lorsqu’elle a rejoint le groupe en tant qu’acheteur de groupe.

Elle a occupé ce poste jusqu’en 1991, puis est revenue à Boots en 2006.

Depuis, elle a occupé divers postes de direction, tels que directrice du marketing, directrice générale de Boots Opticians et directrice générale de Boots UK & Ireland avant d’être nommée présidente non exécutive en 2018.

“Elizabeth quitte avec un grand merci pour sa contribution significative à l’entreprise au cours de son long mandat, au cours de laquelle elle a occupé un certain nombre de postes avec des responsabilités croissantes”, a déclaré Boots dans un communiqué.

«Lors de la nomination de Seb James à la tête de Boots en 2018, Elizabeth est devenue présidente non exécutive, où elle a continué de faire avancer l’évolution de la zone d’entreprise de Nottingham en se concentrant sur l’innovation locale et la croissance économique, tout en continuant de susciter des changements positifs dans et pour les communautés de Nottingham à travers nos nombreuses initiatives RSE.

«Tout au long de son séjour chez Boots, Elizabeth a mis en place un certain nombre de partenariats stratégiques, y compris la relation primée et très respectée avec Macmillan Cancer Support, qui a véritablement mobilisé et profité à nos collègues, clients et communautés en général.»

Le départ de Fagan intervient au milieu des spéculations selon lesquelles la société mère de Boots, Walgreens Boots Alliance, envisage de prendre la société privée après avoir eu des entretiens avec des groupes de capital-investissement.

La Walgreens Boots Alliance a rédigé un document dans Evercore Partners à la fin de 2019 pour examiner si un accord peut être conclu.

La société aurait depuis été approchée par la société de capital-investissement KKR dans le cadre de ce qui pourrait être le plus grand rachat à effet de levier jamais enregistré.

