La première Shelby GT350 à remporter une course nomme la Mustang la plus chère de l’histoire

Le premier prototype de la Shelby GT350R sera vendu aux enchères par Mecum Auctions en mai prochain. Ce fut la première Ford Mustang à remporter une course, qui a eu lieu en 1965 près de Dallas, avec Ken Miles au volant. En raison de son extrême rareté et de ses antécédents uniques, cette unité promet de battre tous les records précédents du modèle et de devenir la nouvelle Ford Mustang la plus chère de l’histoire.

En janvier dernier, ce qui était officiellement la Ford Mustang la plus chère de l’histoire, l’ex-copie Kiernan de la Ford Mustang Bullitt originale, a été mise aux enchères. L’un des deux exemplaires utilisés lors du tournage du film de Steve McQueen et qui a été gardé caché pendant des décennies, depuis son propriétaire a toujours refusé d’afficher publiquement cette copie classique de la Mustang GT 390. Son palmarès unique lui a permis de remporter l’incroyable offre de 3,74 millions de dollars lors du récent événement Mecum Auctions à Kissimme, en Floride.

Cependant, il semble que le règne de la Mustang Bullitt va être éphémère, car une copie encore plus rare et spéciale du modèle vient d’être annoncée à la vente, Prototype Shelby GT350R # 5R002, l’une des premières Shelby Mustang construites et avec un palmarès unique, a été la première Mustang à remporter une course.

L’état du prototype # 5R002 est magnifique.

La relation de Shelby et Ford a commencé avec le programme Total Performance de la marque américaine, qui a donné naissance non seulement au Shelby Cobra ou aux différentes évolutions de la Ford GT40, mais a également marqué le début des sagas des Shelby GT350 et Shelby GT500, qui ont réussi à survivre jusqu’à ce jour.

Le premier d’entre eux était le Shelby GT350, qui n’est pas né comme un véhicule routier mais comme modèle de compétition, donc les premiers exemplaires réalisés par Carroll Shelby étaient de véritables unités destinées au circuit, la célèbre, rare et chère Shelby GT350R.

L’une de ces premières unités était le prototype # 5R002, celui qui apparaît sur ces photographies et qui se trouve être une mule d’essai du modèle utilisé en compétition par l’équipe américaine officielle de Shelby, devenant Le premier spécimen de compétition de Shelby R et la première Shelby Mustang à remporter une course. Après sa première victoire, ce spécimen a reçu le surnom “La Mustang Volante” (la Mustang volante) en raison de la photographie que vous pouvez voir sous ces lignes.

Ken Miles volant # 5R002 à Green Valley Raceway le 14 février 1965.

Cette image a été prise lors de la première course qu’il a remportée, au Green Valley Raceway près de Dallas en 1965. Le conducteur derrière le volant n’est autre que Ken Miles, puisque cette unité a été utilisée régulièrement par le pilote britannique au cours de cette saison. Bien que d’autres pilotes l’aient également utilisé, comme ce fut le cas de Jerry Titus, qui a remporté le championnat national SCCA dans la catégorie B-Production, en concourant d’abord avec le prototype # 5R002 et ensuite avec # 5R001, le deuxième prototype fabriqué. par Shelby.

En raison de sa nature de mule d’essai, le prototype # 5R002 a servi de banc d’essai mobile pour tester de nombreuses solutions qui ont ensuite été mises en œuvre dans les différentes variantes de compétition et les 34 spécimens GT350R destinés aux clients. Pour ce que ce premier prototype a une configuration unique, légèrement différent du reste des copies réalisées en raison des différentes solutions et éléments qu’il assemble.

Ce spécimen a été largement utilisé en compétition et a un palmarès enviable. En plus du championnat Jerry Titus, il était piloté par Ken Miles, Bob Bondurant, Chuck Cantwell et Peter Brock. Atteindre plus de 10 premières places dans la catégorie B-Production du SCCA dans différents tests de la saison 1965. De toute évidence, Carroll Shelby a également utilisé cette copie à des fins promotionnelles, il a donc été le protagoniste de plusieurs couvertures de l’époque et a été exposé à différents événements.

Cette pièce a une configuration unique.

Le # 5R002 a été vendu en mars 1966 à Bill Clawson, un ingénieur du Michigan qui travaillait pour la division Ford Performance à Dearborn. Il l’utilisa en compétition jusqu’à la mort du moteur, épuisé après des milliers de kilomètres d’essais et de courses. Grâce à ses relations de travail, Clawson réussi à obtenir un moteur Ford GT40 avec les spécifications de la concurrence. Un bloc qui s’est également avéré être un moteur expérimental, qui en théorie n’aurait jamais dû être abandonné par l’usine. Ce bloc V8 est le même que celui que nous pouvons trouver sous le capot du Shelby GT350R # 5R002.

Clawson a concouru avec un certain succès les saisons suivantes avec des sponsors du réseau commercial de Ford, récoltant quelques victoires et plusieurs podiums dans sa catégorie. En 1968, il a vendu le prototype à Dale Woody et Russell Fish, tous deux du Texas, qui rasé pendant des années dans la division SCCA Southwest avec Fish au volant. En seulement deux ans, ils ont remporté 18 victoires, dont 10 victoires absolues. En 1970, Luis Blanq-Cacaux a acheté la copie et son véhicule de transport pour les emmener au Mexique, où il a concouru avec un succès raisonnable dans la série Trans-Am pendant quelques années, après quoi le véhicule et son transport ont été garés dans une friche, où ils ont été précisément découverts en 1989.

À cette époque, le véhicule a été restitué aux États-Unis, passant entre différentes mains jusqu’à sa fin dans le cadre de l’exposition Shelby American Museum à Boulder Colorado, où il a été exposé dans le même état que celui où il a été découvert au Mexique. Après plusieurs années passées au musée, l’exemplaire a été vendu à son propriétaire actuel, John Atzbach, le célèbre collectionneur de modèles Shelby, qui l’a remis dans son état d’origine après 4 longues années de travaux de restauration à Thoroughbred Restorations en Oklahoma.

Moment de la présentation du prototype lors des récentes enchères de Glendale.

Après avoir retrouvé son état d’origine, ce prototype de la GT350R a participé à de nombreuses compétitions classiques, remportant des prix importants à la fois sur Amelia Island et sur Pebble Beach. Mai prochain une partie de la collection de John Atzbach sera publiée à Indianapolis, avec le prototype # 5R002 comme star principale, pour laquelle ses estimations de prix n’ont pas été révélées, mais on s’attend à ce qu’il dépasse les 3,74 millions de dollars atteints par la Ford Mustang Bullitt ex Kiernan et que donc devenir la nouvelle Mustang la plus chère de tous les temps.