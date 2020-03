La présentation de la Maserati MC20 a été retardée jusqu’en septembre

Maserati a confirmé qu’il retarde jusqu’en septembre prochain l’événement “ MMXX: la voie à suivre ”, le rendez-vous où la relance de la société italienne et ses nouveaux projets futurs seraient annoncés, avec la présentation de la nouvelle Maserati MC20. Nous ne pourrons donc pas connaître la nouvelle voiture de sport Maserati avant l’été.

Bien que la société ait lancé une vaste campagne de publicité pour annoncer l’introduction de la nouvelle Maserati MC20, la crise des coronavirus, qui fait des ravages en Italie, a contraint la société Modena à retarder l’événement où la nouvelle voiture de sport devait être dévoilée.

La société italienne avait prévu de dévoiler le modèle lors d’un événement spécialement organisé pour elle. Baptisé «MMXX: la voie à suivre», cet événement devait servir non seulement à la présentation officielle du nouveau MC20, mais présenter la relance de la marque et ses nouveaux plans stratégiques, puisque Maserati va subir une transformation radicale dans les années à venir.

Prototype Maserati MC20.

Pour le moment nous n’avons pas de date plus précise, nous savons seulement que l’événement, qui devait se tenir en mai, est programmé pour septembre prochain. L’emplacement n’a pas changé, la présentation continuera à avoir lieu au siège de Maserati à Modène.

Il y a encore quelques jours, la société italienne menait une nouvelle campagne promotionnelle pour le modèle, avec la présentation de la nouvelle génération de prototypes MC20 sur divers sites emblématiques en Italie. Il y a seulement deux semaines, la marque a présenté les premières images floues de ces nouveaux prototypes à Milan avec une célèbre sculpture de Maurizio Cattelan. Quelques jours plus tard, nous avons découvert des images plus claires et une vidéo du même prototype sur Instagram lors de ce qui semblait être une autre séance photo sur la Piazza San Marco de Venise. Cependant, à partir de cette séance photo, nous n’avons pas vu la déclaration de marque attendue, nous comprenons donc que la société a récemment décidé d’annuler toutes les activités promotionnelles.

La nouvelle Maserati MC20 a été présentée par la société comme le successeur de la spectaculaire Maserati MC12, bien que contrairement à celle-ci, le nouveau modèle n’est basé sur aucun modèle précédent. En fait, l’une des rares données qui a été confirmée est qu’il disposera d’un tout nouveau moteur développé par Maserati. Il devrait s’agir d’un bloc V6 suralimenté, bien que nous ne disposions pour l’instant d’aucune donnée de ce mécanicien.