La présentation du Hummer EV devra attendre à cause du coronavirus

La silhouette de l’énorme SUV à carreaux carrés apparaîtra, si rien d’autre ne tourne, à l’automne 2021 sous le nom de 2022 GMC Hummer EV -ou similaire-. La présentation aux médias le 20 mai a été retardée sine die par la pandémie.

Dans un passé récent, General Motors Il a décidé de “tuer la voiture électrique” – en terminant avec l’EV-1 et en se concentrant sur une branche d’activité plus rentable, les VUS et les camionnettes. C’était bien jusqu’à ce que le baril de pétrole monte comme une mousse et que la crise des subprimes dévaste le marché américain et, pour finir, le reste de la planète.

10 ans se sont écoulés depuis la conversion des “anciens General Motors” en “nouveaux General Motors”, et bien des choses ont changé. Le géant américain s’est retiré de divers marchés internationaux, a cédé des marques – ou les a fermées – et vit aujourd’hui principalement en Amérique du Nord et en Chine.

Dans ce contexte, l’idée de relancer la marque Hummer, acquise en 1998, s’est allumée, atteignant son apogée en 2006 et arrêtant la production en 2010. Elle reviendra un SUV et un pick-up, tous deux électriques, avec lesquels il est en concurrence avec Tesla Cybertruck et similaires dans Ford, Rivian ou quiconque prend de l’avance.

Hummer H2

Fin janvier, alors que la crise des coronavirus était principalement un problème domestique chinois, General Motors a confirmé les rumeurs: Hummer reviendra, il le fera sous la marque GMC, il restera un produit haut de gamme, et il jettera des chiffres de puissance absurdes sur l’asphalte. (1000 CV ou plus) et mille Nm net.

General Motors a annoncé le 20 mai son dévoilement, qui devait avoir lieu lors d’un congrès des concessionnaires GMC à Las Vegas, Nevada, et l’événement a été annulé en raison de la pandémie virale. Le géant américain a précisé que la pandémie affecte “tous les secteurs d’activité”.

Pendant ce temps, alors que GM «a hâte de dévoiler le GMC Hummer EV au monde», l’équipe de développement continue de travailler sur la nouvelle gamme. Une date de dévoilement sera annoncée ultérieurement.Et si cela ne peut pas se faire dans un lieu physique, vous devrez vous contenter d’une présentation virtuelle, comme cela s’est produit avec toutes les actualités de Genève 2020.

Et l’équipe de développement n’a pas la tâche facile. L’un des talons d’Achille du Hummer H2, le plus grand modèle qui existait, est qu’il s’agissait d’un vrai gaspillage d’énergie sur roues. Peu importait s’il y avait des versions d’hydrogène, consommées comme une bête. Est-ce que ça va être comme ça dans sa version électrique? Evidemment!

Les principaux facteurs qui pèsent sur l’efficacité d’un véhicule sont sa résistance aérodynamique et son poids. Déplacer un corps carré et lourd demande beaucoup de puissance. D’accord, cela ne manquera pas, le problème qui se pose pour la centrale et les batteries n’est pas simple à résoudre.

Afin de délivrer 1000 CV et qu’une masse d’environ 3 tonnes atteigne 96 km / h en seulement 3 secondes – des valeurs très proches de celles d’une Formule 1 – une décharge d’énergie très intense est requise en très peu de temps. Et cela doit être fait sans que les batteries ne brûlent, la réaction chimique génère beaucoup de chaleur.

Concept Hummer H3T

Logiquement, les batteries devraient être d’une grande capacité, je ne pense pas qu’elles osent la doter de moins de 100 kWh si elles veulent qu’elle ait une autonomie décente (au moins 300 km). Les grosses batteries ont beaucoup de poids, et par la conception même d’un véhicule de type Hummer, ce sera déjà une baleine vide.

Il n’y a toujours pas de règles selon lesquelles un véhicule électrique peut être considéré comme un “énergivore”, donc GM ne s’en soucierait pas s’il approuvait 30 kWh / 100 km ou deux, le problème inhérent est quelle autonomie il peut offrir. . Bien sûr, en utilisant fréquemment le 1000 CV, il aura moins d’autonomie qu’une moto Grand Prix.

Quant au poids, ce n’est pas un non-sens. Les versions spécifiques du Tesla Model X ou du Cadillac Escalade sont si lourdes qu’elles ne peuvent pas traverser des endroits comme le pont de Brooklyn (limité à 3 tonnes). Bien sûr, avec tant de puissance, il deviendra un excellent remorqueur pour les petites remorques, bateaux, autres véhicules …