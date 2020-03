la priorité doit être le financement lâche

Pablo Hernández de Cos, gouverneur de la Banque d’Espagne, a souligné que la «priorité» devrait être d’assurer des conditions de financement «souples» pour les agents publics et privés, et a déclaré que la Banque centrale européenne garde ouverte la possibilité de réduire nouveaux taux d’intérêt si nécessaire.

Hernández de Cos prévient également que la perte d’activité à court terme résultant de la crise de Covid-19 pourrait être “comparable” à celle de 2008, bien que les dommages “ne soient pas aussi persistants”.

Ceci est indiqué dans une interview au journal économique allemand “Handelsblatt”, dans lequel il estime que les effets de la crise sanitaire seront “très importants” à court terme, et indique une “possibilité réelle” que l’ensemble de la La zone euro entre temporairement en récession, dans une situation “sans précédent dans l’histoire moderne”.

Il prédit une perte d’activité “comparable” à celle de 2008 à court terme, mais il est convaincu que les dégâts “ne seront pas aussi persistants dans le temps qu’ils ne l’étaient alors”, pour lesquels il juge nécessaire que les mesures de politique économique soient “fortes et coordonné ».

Dans le cas spécifique de l’Espagne, il souligne que la dette du secteur privé n’est plus “particulièrement élevée” et “conforme” à la moyenne de la zone euro, bien qu’il critique que le pays “n’ait pas profité de la phase d’expansion pour réduire davantage votre dette publique. “

Selon lui, la «priorité» est de garantir à tous les agents, publics et privés, des conditions de financement «confortables» en Espagne dans la zone euro, car si le financement des agents privés est interrompu, les effets de la crise seront « beaucoup plus aiguë »et, par conséquent, la dette publique augmentera davantage. Une fois la crise terminée, il préconise de reprendre le chemin de l’assainissement budgétaire.

En tout état de cause, il insiste sur la nécessité d’une action “rapide, énergique et coordonnée” des responsables de la politique économique, “ambitieuse” et unanime au niveau européen, soulignant la possibilité d’émettre des euro-obligations, en plus de rappeler que le MES dispose d’un «large éventail d’instruments» et de l’UE d’autres instruments complémentaires, tels que la Banque européenne d’investissement.

Dans le cas de la zone euro, le gouverneur de la Banque d’Espagne considère qu’une action transversale est nécessaire pour toutes les politiques économiques, y compris la politique monétaire de la BCE, sur laquelle il a indiqué que les limites fixées pour l’achat d’obligations devraient être révisées. s’ils rendent difficile l’accomplissement du mandat de la BCE.

En outre, il assure qu’au sein du conseil des gouverneurs de la BCE, la possibilité de baisser les taux d’intérêt “si nécessaire” reste ouverte.

