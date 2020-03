La production de la Polestar 2, la rivale attendue de la Tesla Model 3, est en cours

Polestar a commencé la production en série de sa première voiture électrique. La nouvelle Polestar 2 est déjà en cours de fabrication. La production est réalisée en Chine. Plus précisément dans une usine située à Luqiao. Les premières unités seront destinées à l’Europe, un marché qui sera suivi par la Chine et l’Amérique du Nord.

Après des tests de production réussis, l’assemblage en série de la première voiture électrique de Polestar a enfin commencé. L’attendu Polestar 2

c’est juste au coin de la rue. Un modèle très intéressant conçu pour rivaliser, notamment, avec le Tesla Model 3. Il est déjà en production et les premières livraisons seront destinées à des clients résidant en Europe.

La la production du nouveau Polestar 2 a lieu dans une usine située à Luqiao (Chine). Le géant asiatique jouera un rôle de premier plan dans l’avenir le plus immédiat de ce nouveau véhicule plug-in. Après l’Europe, le Polestar 2 arrivera en Chine et en Amérique du Nord. Il est également important de noter qu’il s’agit du premier électrique fabriqué dans ce centre de production chinois.

Le nouveau Polestar 2 est déjà produit en Chine.

Thomas Ingenlath, PDG de Polestar, a commenté ce qui suit au sujet du début de la production en série: «Le monde fait face à de grands bouleversements face à la pandémie générée par les coronavirus. Nous commençons maintenant la production dans ces circonstances difficiles, avec un fort accent sur la santé et la sécurité de nos employés. C’est une grande réussite et le résultat des grands efforts du personnel de l’usine et de l’équipe qui assure la chaîne d’approvisionnement. J’ai un grand respect pour toute l’équipe, grâce à eux! ».

Le centre de production situé à Luqiao appartient à Zhejiang Geely Holding et est exploité par Volvo. Polestar profite ainsi de la capacité industrielle de ses sociétés mères pour fabriquer ses modèles. Le nouveau Polestar 2 est disponible sur dix marchés mondiaux contenus en Europe, en Chine et en Amérique du Nord. Il peut être réservé moyennant le versement d’une caution de 1 000 € (remboursable).

Rappelons que la Polestar 2 est propulsée par deux moteurs électriques qui développent une puissance de 300 kW (408 ch) et 660 Nm de couple maximal. Il a une configuration à traction intégrale et est capable d’accélérer de 0 à 100 km / h en moins de 5 secondes. Une batterie lithium-ion 78 kWh

alimente les deux moteurs. Approuve un autonomie de 500 kilomètres selon le cycle WLTP.

La production du nouveau Polestar 2 en Chine a lieu à Luqiao.

Quand les premières unités arriveront-elles? Comme nous l’avons souligné au début de l’article, l’Europe sera le premier marché à recevoir le nouveau Polestar 2. Les premières livraisons sont prévues pour l’été 2020.