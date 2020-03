La production de l’Audi Q5 s’arrête au Mexique en raison du coronavirus

Audi a annoncé l’arrêt temporaire de la production de son usine au Mexique. Plus précisément, la marque aux quatre anneaux a cessé ses activités dans l’usine située à San José Chiapa. C’est là que l’Audi Q5 est produite. Il s’agit d’une mesure pour faire face à la pandémie causée par le coronavirus COVID-19.

Le fermeture d’usines automobiles En raison de la pandémie du coronavirus COVID-19, il se propage sur toute la planète. Logiquement, la Chine, l’Europe et l’Amérique du Nord sont les régions qui concentrent le ralentissement de l’activité industrielle du secteur automobile. Et c’est précisément d’un pays américain que nous devons parler. Plus précisément, il s’agit du Mexique et de l’annonce faite par Audi.

Audi a annoncé l’arrêt temporaire de la production de son usine au Mexique. La situation internationale actuelle a créé une grande incertitude concernant l’approvisionnement adéquat en pièces détachées dans les usines d’Audi AG dans le monde. Dans le cas spécifique de l’usine mexicaine, la marque signale des problèmes d’approvisionnement correct des composants nécessaires au maintien de l’activité.

La deuxième génération de l’Audi Q5 est produite au Mexique.

La L’usine Audi au Mexique est située à San José Chiapa. L’Audi Q5, l’un des VUS les plus populaires de la société, y est produit. Quand aura lieu la fermeture de l’usine de San José Chiapa? Audi a confirmé que l’arrêt de la production aura lieu demain, vendredi 20 mars. Audi Mexico prévoit de reprendre ses activités normales le lundi 13 avril.

Peter Kössler, membre du comité de production et de logistique d’Audi AG et responsable de l’International Crisis Team, a commenté ce qui suit: «La situation actuelle nous oblige à prendre ces mesures pour assurer la santé de nos collaborateurs. Nous remercions nos collègues qui ont agi rapidement en cette période difficile pour assurer la protection de l’ensemble du personnel. ».

Au cours des deux premières semaines, la filiale mexicaine d’Audi mettra en œuvre le programme Labor Sustainability sous le concept d’arrêt technique pour ses principales zones de production. Le temps restant correspondra à l’avance des vacances déjà programmées. Et malgré l’annonce de la cessation d’activité, la vérité est que certaines zones de production resteront en fonctionnement normal, bien que des mesures de protection soient mises en place.

Audi a cessé ses activités dans son usine de San José Chiapa, au Mexique.

Le centre de production Audi au Mexique a une capacité annuelle de fabrication de 150 000 voitures et son personnel est composé de 5 200 travailleurs.