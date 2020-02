La production de logements au Royaume-Uni reste en avance sur le taux de croissance démographique

La construction de maisons au Royaume-Uni va définitivement dans la bonne direction, et il existe des différences régionales intéressantes en termes de quantité et de taille.

Entre 2018 et 2019, les constructeurs britanniques ont livré avec succès 203 900 nouvelles maisons. La propriété moyenne abrite 2,4 personnes, ce qui signifie que des maisons ont été construites pour environ 483 243 personnes.

On estime que la population britannique a augmenté de 395 321 habitants sur la même échelle de temps, ce qui signifie que les constructeurs ont réussi à construire de nouvelles maisons pour 88 000 personnes supplémentaires.

Cette offre excédentaire était à son niveau le plus élevé en Angleterre, avec suffisamment de logements construits pour 43 000 personnes supplémentaires par rapport à l’augmentation de la population. En Écosse, il y en avait assez pour 37 000 personnes supplémentaires, dont près de 8 000 en Irlande du Nord et seulement 200 au Pays de Galles.

Il y a eu un débat en cours sur la nécessité d’une plus grande offre de maisons neuves à travers le Royaume-Uni. Une population croissante de singleton et le manque d’accessibilité financière qui obligent les jeunes à vivre avec leurs parents ont alimenté la demande de logements supplémentaires.

Les nouvelles maisons construites chaque année ont plus que doublé

Dans l’état actuel des choses, il y a eu une amélioration significative par rapport à 2012-2013 lorsque l’objectif a plus que doublé avec un objectif de 130 000 nouveaux logements. Aujourd’hui, environ 247 000 maisons supplémentaires sont en construction en Angleterre et au Pays de Galles, ce qui n’est pas loin de l’objectif ambitieux du gouvernement de 300 000 nouvelles maisons par an.

Selon les données du “ Housing Delivery Targets 2019 ” du ministère des Communautés et des Gouvernements locaux (MHCLG), au total, 34% des autorités locales n’ont pas atteint leurs objectifs en matière de logement pour 2019.

À l’échelle régionale, l’offre de nouveaux logements varie et les recherches de Stone Real Estate révèlent comment la géographie et la population se marient. Le sud-est a connu la plus grande offre excédentaire avec suffisamment de propriétés construites pour abriter 23 000 personnes supplémentaires, si l’on compare les logements achevés à l’augmentation de la population.

Localement, le comté de Wiltshire, Manchester et Milton Keynes avait le niveau le plus prolifique de construction de maisons pour répondre à leur population croissante, chacun fournissant suffisamment de maisons pour plus de plus de 3000 personnes supplémentaires.

Taux de construction de Londres équivalent à la taille de Bristol et de Sunderland

La recherche a révélé que Londres était la seule autre région à voir la population croître à un rythme supérieur au nombre de logements achevés avec un déficit de 37 000. Cependant, la ville peut affirmer avoir construit le plus grand nombre de maisons, en construisant 307 000 depuis 2011. Tower Hamlets a contribué le plus à ce total, avec 23 600.

Westminster a connu le pire déficit avec 10 000 logements supplémentaires, ainsi que Camden (8 500) et Tower Hamlets (5 400).

Plus au nord, les West Midlands présentaient une offre insuffisante de quelque 200 propriétés.

Coventry a enregistré le plus gros déficit à l’extérieur de Londres, avec un peu moins de 5 000 logements supplémentaires nécessaires. Sheffield, Wandsworth, Bristol, Birmingham et Brighton figuraient également dans le top 10.

Poursuivre les tendances de construction

Le fondateur et PDG de Stone Real Estate, Michael Stone, a déclaré: «Nous avons vu un travail fantastique accompli récemment par les constructeurs d’habitations du pays en ce qui concerne le volume de stock livré et lorsque vous comparez le nombre de propriétés achevées en au cours des 12 derniers mois à l’augmentation de la population au niveau national, cette réalisation devient encore plus évidente.

«Cependant, ce n’est pas le cas partout et l’attrait de vivre à Londres et dans d’autres grandes villes, couplé à un manque d’espace pour construire, a entraîné un retard dans certaines zones en termes de nouvelles maisons en construction par rapport à la augmentation de la population. “

«Il est important de garder le pied sur le gaz et de continuer à répondre à la demande avec de nouvelles offres car non seulement nous devons construire plus de maisons dans certaines régions sur la seule base de l’année dernière, mais nous commençions déjà sur le pied arrière en raison moins de maisons construites au cours des années précédentes.

“Bien sûr, cette sous-performance ne peut pas être placée uniquement aux portes des développeurs de l’industrie, loin de là. La véritable clé des travaux au cours des dernières années a été le manque d’engagement du gouvernement à laisser les développeurs construire, ainsi que le fait de ne pas libérer les terres qui ont été incorrectement désignées comme ceinture verte et pourraient servir un bien meilleur objectif l’appétit pour les maisons à travers le secteur immobilier britannique. “

La vie en ville est la clé

Le Center for Cities, un groupe de réflexion de premier plan dédié à l’amélioration de l’économie des plus grandes villes du Royaume-Uni, a confirmé qu’environ 803 000 nouveaux logements ont été principalement construits dans les grandes villes entre 2011 et 2019; définis comme des lieux avec une population diurne d’au moins 135 000 habitants.

Leurs résultats ont montré que sur les 803 000, la majorité (734 000) ont été construits en banlieue, environ 69 000 sont basés dans les centres-villes, soit une augmentation de 16% au cours des huit dernières années, contre une augmentation globale de 6% pour Angleterre et Pays de Galles.

La taille fait la différence

Il existe un fossé nord-sud en ce qui concerne la taille des nouvelles maisons en construction. Dans le nord, en général, les résultats ont révélé que les propriétés de nouvelle construction avaient tendance à être beaucoup plus grandes que dans le sud. Sans surprise, le nord de l’Angleterre est l’endroit où vous en avez plus pour votre argent – et ceux qui recherchent un peu plus d’espace pour leur prochaine maison pourraient envisager de rejoindre l’exode loin de Londres vers le nord.

Parmi les grandes villes, Blackpool a construit les plus grandes maisons, à 101 mètres carrés, tandis que Luton a construit les plus petites, à 62 mètres carrés.

Il convient également de souligner qu’il existe une différence dans la taille réelle d’une nouvelle maison lors de la comparaison avec une maison existante. Une maison neuve moyenne fait 92 m² (990 m²), alors qu’une maison existante fait 89 m² – cependant, il existe des disparités à travers le pays. Les maisons nouvellement construites dans les villes étaient les plus petites avec 64 m², mais en dehors des centres-villes, elles étaient en moyenne de 101 m².