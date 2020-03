La production de véhicules en Espagne augmente de 2,9% en février 2020

La production de véhicules en Espagne a repris la tendance positive en février 2020. Au deuxième mois de cette année, les usines espagnoles ont produit 262 449 véhicules, soit une croissance de 2,9% par rapport à la même période de l’année. ci-dessus.

Au cours du dernier mois de Février 2020 la production de véhicules en Espagne jeté des données positives. Après avoir commencé l’année en négatif, le volume de véhicules produits dans les usines espagnoles a repris la tendance à la hausse. Plus précisément, au cours du deuxième mois de cette année, un total de 262 449 véhicules, qui par rapport à la même période en 2019, représente un 2,9% d’augmentation.

En ce qui concerne les données accumulées, elles sont également positives. Entre les mois de La production de véhicules de janvier et février 2020 en Espagne a atteint 502 484 unités, soit 1,4% de plus qu’au cours des mêmes mois de l’année précédente. Ce sont les dernières données enregistrées avant l’arrêt des usines automobiles en Espagne en raison de la pandémie de coronavirus COVID-19.

Production en série de la Volkswagen Polo à l’usine de Navarre.

Si l’on prend en compte la situation de l’environnement, ces données de production pour février prennent une plus grande importance. Les ventes de voitures en Europe ont baissé de 7% en février. En janvier, ils ont chuté de 7,6%. La plupart des véhicules produits en Espagne sont destinés à nos voisins européens. L’Allemagne est l’un des principaux marchés des voitures «Made in Spain». C’est pourquoi, compte tenu de la chute des principaux marchés européens de l’automobile en février, le fait que la production ait encore augmenté ressort.

La production de véhicules en Espagne chutera d’environ 60% en mars en raison du coronavirus. Quelque 157 000 véhicules cesseront de produire en raison de la fermeture des centres de production.

Entrons dans les détails et décomposons ces données de production par type de véhicule. La fabrication de voitures particulières il a augmenté de 5% en février pour atteindre 208 067 unités. Au total, il atteint 393.147 unités, soit 3,3% de plus qu’en 2019. De son côté, la production de VUS et camionnettes continue vers le bas. Il a chuté de 41% au deuxième mois de cette année et accumule une baisse de 42,5% dans le cumul avec jusqu’à 4 993 exemplaires.

La production de véhicules commerciaux et industriels Il a également clôturé le mois de février en négatif avec une baisse de 0,8% et en ajoutant un total de 51 592 unités. Une baisse qui s’accentue dans les données cumulées puisqu’elle a baissé de 1,7% au cours des deux premiers mois avec 104 334 unités. Cependant, la production de véhicules utilitaires légers a augmenté de 5,5% avec 26 678 exemplaires. La fabrication de camionnettes, de véhicules industriels légers et de tracteurs routiers a clôturé en négatif.

Production de véhicules à l’usine SEAT située à Martorell.

Production de voitures en Espagne en février 2020

Février Unités% 20/19 Voitures 208.0675.0 Tout-terrain / Pick-up 2790-41.0 Véhicules utilitaires légers 26.6785,5 Camionnettes 20.852-2.8 Véhicules industriels légers 2.445-32.4 Véhicules industriels lourds 1.38538.5 Camions tracteurs 232-66.1Total véhicules262 4492.9Unités de janvier à février% 20/19 Touring 393.1473,3 Tout-terrain / Pick-up 4.993-42.5 Commercial léger 54.8561.5 Camionnettes 42.508-2.5 Industriel léger 4.156-38.6 Industriel lourd 2.341132,2 Camions tracteurs 483-29.5Total véhicules502,4841.4