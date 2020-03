La production industrielle baisse en janvier

La production industrielle espagnole a reculé de 3,6% en janvier de l’année dernière, 5,7 points de moins qu’en décembre 2019, comme en témoigne l’indice général de la production industrielle (IPI) de l’Institut national de la statistique ( INE).

Avec la baisse en glissement annuel en janvier, la production industrielle a enregistré sa plus forte baisse depuis décembre 2018, lorsqu’elle a chuté de 4,2%.

Corrigée des effets saisonniers et calendaires, la production industrielle a également été négative en reculant de 2,1% d’une année sur l’autre en janvier, soit un taux de 3,2 points inférieur à celui enregistré en décembre.

Par rapport à décembre 2019, la production industrielle a progressé de 0,2% une fois les effets saisonniers et calendaires supprimés, contre 3,4% un an plus tôt.

