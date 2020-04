La production industrielle japonaise ralentit en février

La production industrielle du Japon a ralenti en février de cette année, augmentant à un rythme plus lent que le mois précédent, ajoutant aux signes croissants du coronavirus affecte une économie qui est au bord de la récession.

Les analystes ont noté que, bien que les ventes au détail soient restées stables, la préparation à l’emploi est tombée à un creux de près de trois ans en février, ils pensent donc que c’est un signe que l’économie perdait de son élan avant même qu’elle L’impact du coronavirus augmentera en mars.

Les experts ont expliqué que le plein impact de la pandémie commencera à être vu dans les données de mars et plus tard. D’autres estiment que cela pourrait montrer que le Japon se dirige vers une profonde stagnation.

Yoshiki Shinke, économiste en chef au Dai-ichi Life Research Institute, a noté que «les données d’aujourd’hui ne prennent pas en compte l’impact de la vague mondiale de fermetures qui a commencé à la mi-mars. L’activité économique mondiale est fermée, donc un effondrement des exportations et de la production est inévitable “, a-t-il déclaré. “L’économie japonaise se contractera plus profondément en avril-juin qu’elle ne l’a fait au cours des trois premiers mois de l’année, et pourrait ne pas rebondir rapidement.”

La production industrielle a augmenté d’environ 0,4% en février, dépassant la prévision médiane d’une amélioration de 0,1%, mais inférieure à l’augmentation de 1% en janvier.

Un responsable gouvernemental a déclaré aux médias que les constructeurs automobiles et les fabricants de machines ont signalé des baisses de production, notamment en raison de fermetures d’usines en Chine, entraînant des retards dans la livraison des pièces.

Un groupe de fabricants interrogés par le gouvernement a indiqué qu’il prévoyait une baisse de la production de 5,3% en mars et une augmentation de 7,5% en avril.

Une autre étude a montré que les ventes au détail ont augmenté de 1,7% en février par rapport à l’année précédente, car la faiblesse des ventes des grands magasins a été compensée par la hausse de la demande de produits alimentaires et de boissons rester à la maison en raison de l’épidémie de coronavirus.

Connexes

.