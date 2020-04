La quarantaine de coronavirus n’a pas changé les habitudes des utilisateurs de crypto-monnaie

La pandémie mondiale du coronavirus COVID-19 a certainement affecté le prix des crypto-monnaies. Mais il vaut également la peine de poser une question légèrement différente: comment la pandémie a-t-elle affecté l’activité des utilisateurs de crypto-monnaie? Les utilisateurs affluent-ils ou évitent-ils diverses chaînes de blocs maintenant qu’une grande partie du monde reste à la maison?

Pour répondre à cette question, nous devrions commencer par examiner les données des adresses actives de Coin Metrics pour les dix premiers projets de la liste CoinMarketCap, au 24 mars.

Coin Metrics n’a pas de données de comptage d’adresses actives pour EOS, ce qui nous laisse avec neuf crypto-monnaies: Bitcoin de Ripple, éther, XRP, implémentation d’Ethereum de tether, bitcoin cash, bitcoin SV, litecoin, binance coin et tezos.

La première question est de savoir s’il y a eu des tendances générales dans le nombre d’adresses actives. La plupart de ces projets ont-ils vu des pics ou des chutes plus ou moins en même temps?

La corrélation étroite entre le nombre d’adresses actives pour ces projets pourrait suggérer un modèle plus large dans les activités des utilisateurs de crypto-monnaie, nous examinons donc les scores de corrélation de Pearson pour chaque crypto-monnaie en utilisant le nombre quotidien d’adresses actives de du 1er janvier 2020 au 23 mars 2020. Le tableau suivant présente les résultats:

Nous n’avons trouvé aucune preuve d’un quelconque schéma. Dans la matrice de corrélation, un score de 1 reflète une corrélation positive parfaite, un score de -1 reflète une corrélation négative parfaite. Tout score compris entre -0,4 et 0,4 suggère qu’il existe peu de preuves de corrélation. Comme on peut le constater, il y avait peu de preuves de corrélation entre les schémas de comptage adresse actifs de l’un de ces actifs cryptographiques.

La seule exception à cette règle a été la mise en œuvre de jetons ERC-20 et d’attache (USDT) dans la chaîne Ethereum. Cette corrélation n’est pas particulièrement importante car un certain niveau de corrélation serait attendu à un moment donné entre le nombre d’adresses actives sur Ethereum et le nombre d’adresses actives sur un ERC-20 populaire, car ces jetons utilisent la blockchain Ethereum. Clairement, ces jetons ne suivent pas le même schéma général.

Mais qu’en est-il de chaque crypto-monnaie individuellement? Nous avons tracé le nombre d’adresses actives quotidiennes de chacun des actifs cryptographiques mentionnés au cours de la même période de comparaison. Voici le graphique:

Beaucoup de choses se produisent dans les graphiques ci-dessus, mais voici quelques thèmes clés:

Adresses actives sur Ethereum (et USDT) ont fortement augmenté avec l’intensification de la crise du COVID-19. Il se peut que de nombreux utilisateurs généralement non actifs se soient tournés vers l’USDT comme refuge au cours des dernières semaines, entraînant une augmentation des adresses actives.

Binance Coin a également légèrement augmenté, tandis que les adresses actives de la chaîne Bitcoin SV semblent avoir tendance à baisser. Cela semble avoir commencé avant que le crash du marché mondial n’entraîne une baisse drastique des prix de la cryptographie.

Le litecoin a connu une énorme augmentation du nombre d’adresses actives du 6 au 8 mars. Certaines nouvelles importantes ont été vues au cours de cette période, notamment la fermeture de l’Italie, l’annonce d’un état d’urgence en Californie et l’annulation de la conférence SXSW, bien qu’il soit tout à fait possible qu’il n’y ait pas de relation de cause à effet entre ces nouvelles et l’activité. de Litecoin.

De plus, il ne semble pas que la plupart de ces crypto-monnaies aient vu des changements majeurs dans les modèles d’adresses actives, même si la vie a commencé à changer massivement pour des millions de personnes, alors que la pandémie se propageait.

Il est difficile d’obtenir des données à partir d’applications décentralisées (dApp), mais un rapide coup d’œil aux graphiques d’activité des utilisateurs de dApp, dans 30 jours, suggère que la situation est similaire. Il n’y a pas de schéma cohérent qui suggère que les utilisateurs de crypto-monnaie en général ont changé leurs habitudes.

C’est peut-être une bonne nouvelle. Le fait que les utilisateurs n’ont pas abandonné les crypto-monnaies en ces temps de crise Cela pourrait indiquer que de nombreuses personnes considèrent l’industrie comme suffisamment stable pour résister à cette crise et le fait que les gens ne se soient pas précipités vers les crypto-monnaies, bien que moins positifs, suggère au moins qu’ils peuvent avoir des attentes plus réalistes sur le marché des crypto-monnaies. crypto-monnaies.

Version traduite de l’article de Charlie Custer publiée sur LongHash.