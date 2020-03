La réduction des récompenses dans Ethereum Classic a affecté la rentabilité de votre exploitation minière

Faits saillants:

Le hashrate Ethereum Classic est passé de 68073,45 EH / s à 40512,3 EH / s en moins de 24 heures.

L’application What To Mine calcule des pertes pouvant atteindre 2 $ par jour pour les mineurs ETC.

Ethereum Classic a réussi à réduire sa récompense de bloc extrait le 16 mars. Cependant, tout indique que la politique monétaire a affecté la rentabilité de son exploitation minière. Actuellement, le bénéfice par bloc ETC extrait est dans le rouge, car le hashrate de la blockchain enregistre une forte baisse.

La plateforme CoinWarz s’enregistre une diminution de 40,4% du taux de hachage Ethereum Classic, un chiffre directement lié au nombre de mineurs connectés au réseau.

La baisse s’est produite sur une période de 24 heures, car pour le 16 mars le réseau a enregistré un hashrate de 68 073,45 EH / s et pour ce 17 mars, il est calculé à 40 512,3 EH / s. De cette façon, Ethereum Classic commence la semaine avec le taux de hachage le plus bas enregistré jusqu’à présent en mars.

Perte de hashrate sur le réseau indiquerait la déconnexion de l’équipement minier et des ordinateurs de votre blockchain. Ce “black-out forcé” pourrait être influencé par la réduction de la récompense en blocs minés prévue pour ce 16 mars. Le réseau a atteint le bloc de 10 millions au cours de la journée, moment auquel cette réduction de récompense de 20% ETC a été déclenchée.

Aujourd’hui, @eth_classic commence une nouvelle ère monumentale alors que #EthereumClassic entre dans la deuxième ère de sa politique monétaire établie “ 5M20 ”, réduisant les récompenses de bloc $ ETC. https://t.co/3GLfpzq54d

– Ethereum Classic (@eth_classic) 17 mars 2020

Les mineurs ne gagneront désormais plus 4 ETC pour chaque bloc qu’ils confirment comme ils l’ont fait il y a près de trois ans, mais recevront environ 3,2 ETC pour leurs activités. La coupe, inspirée de la réduction de moitié de Bitcoin, cherche à lutter contre l’inflation ETC en rendant son actif cryptographique beaucoup plus rare, et donc plus précieux. Cependant, en premier lieu, la politique monétaire a tendance à affecter l’industrie minière jusqu’à ce que la crypto-monnaie commence à s’apprécier.

Les mineurs dépendent principalement des récompenses qu’ils reçoivent pour chaque bloc extrait, de sorte que leurs bénéfices sont réduits de 20% chaque fois qu’une réduction de récompense se produit dans Ethereum Classic. Cette situation peut devenir encore plus compliquée si l’on tient compte du fait que le marché des crypto-monnaies a tendance à la baisse et que les dépenses minières sont toujours très chères.

À cause de cela, l’exploitation minière dans Ethereum Classic donne actuellement plus de pertes que de gainsPour cette raison, certains mineurs préfèrent déconnecter leur équipement avant de continuer à perdre de l’argent.

La chute du hashrate Ethereum Classic signifierait la déconnexion des mineurs sur le réseau. Source: CoinWarz

Les chiffres sont négatifs

Si nous utilisons le calculateur What To Mine pour visualiser dans quelle mesure la baisse de l’ETC a affecté et l’effondrement du prix de l’ETC dans l’exploitation minière Ethereum Classic, les chiffres rouges apparaissent immédiatement. Si l’on considère l’un des tarifs d’électricité les moins chers du monde, comme le Koweït avec 0,3 centime par kWh; et nous utilisons un périphérique GPU avec un hashrate de 77,2 Mh / S comme référence, comme AMD Radeon VII; une journée d’exploitation génère un revenu moyen de 0,63 centime.

En plus du bénéfice net, le mineur doit calculer le coût moyen qui doit être payé pour générer ce revenu, qui serait de 2,92 $. Si tel est le cas, un mineur ne toucherait pas de bénéfices, mais davantage de pertes quotidiennes pouvant atteindre 2,28 $ par jour.

Le site web souligne qu’en une semaine, si le prix de l’ETC devait suivre à 4 $ et une difficulté d’exploitation de 139 T, les mineurs pourraient subir des pertes allant jusqu’à quinze dollars par équipement connecté. La calculatrice de CryptoCompare, une autre plate-forme spécialisée dans les calculs miniers, marque également les gains en négatif et prévoit des pertes quotidiennes allant jusqu’à 3 $.

Les revenus miniers à Ethereum Classic sont actuellement en nombre négatif car les dépenses minières sont supérieures à vos revenus. Source: What To Mine.

Ce sont des calculs moyens, car tous les mineurs n’ont pas le même hashrate ou ne paient pas les mêmes tarifs d’électricité. Par exemple, les mineurs qui utiliser l’équipement Innosilicon A10 ETHMaster pour exploiter Ethereum Classic peut toujours générer des revenus quotidiens de 0,97 $ à 1,27 $. Autrement dit, l’exploitation de cette blockchain est toujours rentable pour certaines équipes ASIC avec une énorme puissance de calcul, selon les rapports de What To Mine.

Mais tous les ASIC n’ont pas le même sort qu’Innosilicon. Un phénomène qui a contribué à la baisse du hashrate Ethereum Classic est que le mineur E3 de Bitmain est devenu obsolète pour le mois de février. Les utilisateurs ont signalé une baisse brutale de votre taux de hachage qui les a retirés de la compétition, apprenant plus tard que cela était dû à des limitations dans leur mémoire vidéo. Jusqu’à présent, Bitmain n’a pas confirmé s’il lancerait de nouveaux modèles ASIC pour exploiter des réseaux tels que Ethereum ou Ethereum Clasic, laissant ce marché à la limite.

Même si l’exploitation minière Ethereum Classic traverse actuellement une période difficile, cela ne signifie pas que les pertes se maintiendront au fil du temps. La déconnexion des mineurs de cette blockchain motivera la diminution de la difficulté d’extraction, ce qui permettra aux mineurs qui restent sur le réseau de confirmer plus facilement de nouveaux blocs.

De plus, nous devrons attendre pour savoir ce qui arrivera à l’économie et aux finances dans le monde. Le marché des crypto-monnaies est durement touché par la panique qui a provoqué la pandémie de coronavirus. Par conséquent, on ne sait pas encore ce qu’il adviendra du prix de l’ETC.