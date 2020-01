La relation entre la capitalisation de Piazza Affari et le PIB italien

15 janvier 2020, par Massimiliano Volpe

La capitalisation boursière en hausse de 6,4% e ratio de capitalisation à 30% du PIB contre 28,2% fin 2018. Le volume des échanges d’actions (-27,9%) et de dérivés actions (-32,2%) a diminué par rapport au premier semestre 2018. Telles sont quelques-unes des tendances émergeant de la nouvelle Bulletin statistique Consob qui communique des données sur les sociétés cotées et l’intermédiation financière au premier semestre 2019. L’autorité dirigée par Paolo Savona fait état d’une augmentation globale du résultat net des sociétés cotées: les banques enregistrent une hausse de 8,5% et assurance de 27,9%, contre une baisse de 6,8% pour les sociétés non financières.

Augmentation globale des émissions obligataires des banques italiennes: les offres publiques sur le marché domestique progressent sensiblement (+ 33%) contre une légère baisse des offres privées réservées aux investisseurs institutionnels (-1,6%). En revanche, la collecte d’instruments financiers (-6,2%) et de produits d’assurance à contenu essentiellement financier (-42,2%) a diminué.

De plus, un bulletin Consob émerge diminution globale du volume d’affaires liée à la prestation de services d’investissement aux dirigeants (exécution des commandes -22,6%, réception et transmission des commandes -2,2%) hors négociation pour compte propre (+ 1,8%).

Grandir sur actifs gérés par des intermédiaires italiens (+ 7,9%) et les actifs des organismes de placement collectif étrangers placés en Italie (+ 5,6%).

